По Европе ходят десятки тысяч "живых бомб". И Европа бессильна

Авигдор Эскин, для РИА Новости
В Лондоне пару дней спустя после чудовищного теракта уже знают точно, кто совершил его и зачем. Трое молодых людей давили своих британских сограждан на микроавтобусе, а потом резали ножами, выкрикивая исламистские лозунги. Некоторые политологи на Западе и сегодня ищут причины в социальных и психологических сферах. Иные пытаются переложить вину с террористов на Россию и Израиль — или просто отказываются признать идеологические корни сегодняшнего террора (как и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан).
Исламистские радикалы терпят потери на Ближнем Востоке. Они уже потеряли контроль над Алеппо, Мосул и Ракка — на очереди. Сообразно их пониманию, самое время умножить кровавые вылазки в Европе.
На протяжении последних лет власти европейских стран никак не препятствовали выезду своих граждан на прохождение военной подготовки в среде террористов на Ближнем Востоке и на участие в кровавых баталиях там. Они приезжают и возвращаются беспрепятственно. Только Россия и Израиль отлавливают таких "доброхотов" и предают суду.
Речь идет не только о строжайшем запрете на превентивную точечную ликвидацию, но и о невозможности проводить превентивные аресты. Хуже того: западные спецслужбы не имеют права выдворять из страны потенциальных убийц с ножами и поясами шахида, ибо в большинстве случаев речь идет о гражданах европейских стран. Впрочем, выдворение зараженных джихадизмом иммигрантов — это тоже непростая процедура.
Феномен ДАИШ* заключается в умении создать "атмосферу террора", когда впитавшие идеи идут убивать по зову идеологии, а не по конкретному заданию "заказчика". Многие из них действуют спонтанно, не находясь даже в контакте ни с какой террористической сетью. Так было в случае с массовым убийством прохожих в Каннах, которых давил фурой "наисламизированный" злоумышленник-одиночка. Так было и в пору эпидемии терактов с ножами в Израиле год назад (ее удалось остановить).
Однако теракты в Манчестере и Лондоне были совершены людьми, которые находились в активном контакте с террористами за пределами Великобритании. Один из них был даже зафиксирован в документальном фильме о джихаде в среде подобных ему боевиков, вдали от Лондона.
Согласно просочившейся в прессу информации после теракта в Манчестере, 23 тысячи жителей Великобритании зарегистрированы спецслужбами как джихадисты. Это чудовищная цифра, свидетельствующая о вопиющей угрозе. Казалось бы, всех их надлежит выслать немедленно. Но это просто немыслимо, с точки зрения европейских либеральных заправил и их правил. Такого рода шаг требует идейной и культурной революции, на которую в Европе покамест не готовы.
Никакая спецслужба мира не в состоянии контролировать 24 часа в сутки каждый шаг 23 тысяч людей. А тут речь идет не менее чем о 23 тысячах "тикающих бомб".
И самое время напомнить англичанам, что негоже давать у себя скрывище кровавым ордынцам.
Однако не они ли отказываются по сей день выдать России террориста Ахмеда Закаева? Борьба с террором не терпит подобного двуличия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.