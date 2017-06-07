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По Европе ходят десятки тысяч "живых бомб". И Европа бессильна

Сюжет:
Серия нападений в Лондоне (173)
11:0907.06.2017
(обновлено: 11:23 07.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПолицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июняПолицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

В Лондоне пару дней спустя после чудовищного теракта уже знают точно, кто совершил его и зачем. Трое молодых людей давили своих британских сограждан на микроавтобусе, а потом резали ножами, выкрикивая исламистские лозунги. Некоторые политологи на Западе и сегодня ищут причины в социальных и психологических сферах. Иные пытаются переложить вину с террористов на Россию и Израиль — или просто отказываются признать идеологические корни сегодняшнего террора (как и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан).

Лондонский мост
© REUTERS / Peter Nicholls
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Осознание происходящего приходит к европейцам медленно. Убийцы пошли резать своих английских сограждан не по причине социальной неустроенности и не вследствие разочарования в любимой женщине (или в понравившемся мужчине). Такого рода жизненные перевалы свойственны и другим, но они не идут резать прохожих, даже если они "некоренные" и необустроенные. Такие страшные преступления совершают люди определенной идеологии. Свои идеи они проповедуют в местах собрания и социальных сетях. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отметила в своем выступлении после злодеяния, что "надо положить конец" губительной волне. Но как? Что могут сделать англичане и прочие европейцы?
Теракт в Лондоне
© РИА Новости, Инфографика
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Теракт в Лондоне

Исламистские радикалы терпят потери на Ближнем Востоке. Они уже потеряли контроль над Алеппо, Мосул и Ракка — на очереди. Сообразно их пониманию, самое время умножить кровавые вылазки в Европе.

На протяжении последних лет власти европейских стран никак не препятствовали выезду своих граждан на прохождение военной подготовки в среде террористов на Ближнем Востоке и на участие в кровавых баталиях там. Они приезжают и возвращаются беспрепятственно. Только Россия и Израиль отлавливают таких "доброхотов" и предают суду.

Британские мусульмане возле Центральной мечети Лондона
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Неспроста нынешний министр строительства Израиля, генерал-майор запаса Йоав Галант, говорит открыто в эти дни о полной неготовности Европы к борьбе с терроризмом. С одной стороны, западные спецслужбы добились определенных успехов в повышении эффективности своих разведслужб. Информационный охват существенно расширился за последние годы. Однако на практике мало что изменилось, ибо либеральные законы не позволяют никаких адекватных превентивных действий.

Речь идет не только о строжайшем запрете на превентивную точечную ликвидацию, но и о невозможности проводить превентивные аресты. Хуже того: западные спецслужбы не имеют права выдворять из страны потенциальных убийц с ножами и поясами шахида, ибо в большинстве случаев речь идет о гражданах европейских стран. Впрочем, выдворение зараженных джихадизмом иммигрантов — это тоже непростая процедура.

© AFP 2017 / John SuperСотрудники полиции во вермя спецоперации в Манчестере. 28 мая 2017
© AFP 2017 / John Super
Сотрудники полиции во вермя спецоперации в Манчестере. 28 мая 2017

Феномен ДАИШ* заключается в умении создать "атмосферу террора", когда впитавшие идеи идут убивать по зову идеологии, а не по конкретному заданию "заказчика". Многие из них действуют спонтанно, не находясь даже в контакте ни с какой террористической сетью. Так было в случае с массовым убийством прохожих в Каннах, которых давил фурой "наисламизированный" злоумышленник-одиночка. Так было и в пору эпидемии терактов с ножами в Израиле год назад (ее удалось остановить).

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Верно, что для нападения с ножом и топором или для "наезда" на грузовике не нужно специальной боевой подготовки. Более того: бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл разъяснил на днях, что сегодня любой человек на планете может сам сконструировать бомбу или пояс шахида, пользуясь инструкциями из интернета. Таких самоучек труднее всего выявлять и профилактически упреждать.

Однако теракты в Манчестере и Лондоне были совершены людьми, которые находились в активном контакте с террористами за пределами Великобритании. Один из них был даже зафиксирован в документальном фильме о джихаде в среде подобных ему боевиков, вдали от Лондона.

© REUTERS / Andrew YatesПолиция возле "Манчестер-Арены", где прогремели взрывы
© REUTERS / Andrew Yates
Полиция возле "Манчестер-Арены", где прогремели взрывы

Согласно просочившейся в прессу информации после теракта в Манчестере, 23 тысячи жителей Великобритании зарегистрированы спецслужбами как джихадисты. Это чудовищная цифра, свидетельствующая о вопиющей угрозе. Казалось бы, всех их надлежит выслать немедленно. Но это просто немыслимо, с точки зрения европейских либеральных заправил и их правил. Такого рода шаг требует идейной и культурной революции, на которую в Европе покамест не готовы.

Никакая спецслужба мира не в состоянии контролировать 24 часа в сутки каждый шаг 23 тысяч людей. А тут речь идет не менее чем о 23 тысячах "тикающих бомб".

Скотленд-Ярд. Архивное фото
© РИА Новости / Александров Артур
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В Скотланд-Ярде рассказали об источнике террористической угрозы в Британии
Покуда европейцы не поймут, что нынешней волне террора можно положить конец только при полной ликвидации всех идеологических центров и безоговорочной нейтрализации всех адептов, волна насилия будет набирать все новые обороты.

И самое время напомнить англичанам, что негоже давать у себя скрывище кровавым ордынцам.

Однако не они ли отказываются по сей день выдать России террориста Ахмеда Закаева? Борьба с террором не терпит подобного двуличия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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