WADA помилует наш спорт: почему это унизительная, но победа

Дмитрий Лекух

Крейг Риди, президент печально знаменитого в нашей с вами стране Всемирного антидопингового агентства, "выразил надежду", что российское подразделение возглавляемой им WADA — Российское антидопинговое агентство РУСАДА — возобновит свою работу уже в июне текущего года.

"То, что сделано на этом этапе, действительно важно. И я благодарен совету учредителей WADA за предоставление, в соответствии с дорожной картой, зеленого света для возобновления программы тестирования в России. Надеюсь, РУСАДА сможет возобновить работу в начале июня. Следующее заседание совета учредителей Всемирного агентства состоится в ноябре, и я действительно надеюсь, что к этому моменту процесс реализации дорожной карты по восстановлению РУСАДА будет завершен", — официально заявляет глава WADA.

В тон ему говорит и вице-премьер правительства России Виталий Леонтьевич Мутко. Он считает, что "восстановление статуса Российского антидопингового агентства станет серьезным аргументом для Международного паралимпийского комитета (IPC) в вопросе восстановления членства Паралимпийского комитета России".

…Благостно слушать все эти новости мешает один факт. Вся эта история с WADA, IPC и прочими "докладами Макларена" происходила буквально на наших глазах. И ничем чем иным, кроме как беспрецедентным унижением российских спортсменов и болельщиков, не запомнилась.

Нет, вру. Она запомнилась нам уроком того, что на основании ничтожной в правовом отношении и с точки зрения юриспруденции бездоказательной писанины "канадского адвоката" можно принимать политические и юридические решения, предельно оскорбительные для целой великой державы и призванные иметь весьма и весьма серьезные правовые последствия.

Там было нарушено все что только можно: от принципа индивидуальной ответственности, замененного на "коллективную", до ограничения прав лиц заведомо (и этого никто не отрицает) невиновных.

И более того: эта история еще не окончена. Так, в частности, длится история с нашими легкоатлетами: некоторым из них выступать, конечно, разрешили, но только под "нейтральным флагом". Совсем непонятная вещь происходит с нашими ведущими лыжниками, "временно отстраненными" вообще без каких-либо оснований и доказательств их вины.

Ну и, конечно, верхом цинизма — особенно на фоне "терапевтических разрешений" здоровым американским атлетам употреблять, по сути, "боевые коктейли" из амфетаминов, стероидов и опиатов — выглядит ситуация с российскими паралимпийцами. Судьба выступления которых на зимних Играх в Пхенчхане по-прежнему остается неизвестной.

Короче говоря, нас как унижали, так и продолжают унижать — именно как "плохих русских". Да, сейчас это делается немного потише (у авторов "политического заказа" сейчас много других проблем). Но в общем и целом заданный тренд не меняется. Люди в этих международных политических и "околоспортивных" организациях сидят, в общем-то, те же самые. И задачи, перед ними стоящие, никто и не думает отменять.

Тем не менее здесь имеет смысл согласиться с Виталием Леонтьевичем Мутко — грядущее разблокирование РУСАДА есть хоть и небольшая, но все-таки победа. Пусть и "не без потерь": мутная, хотя в данном случае и юридически корректная, история с отстранением Елены Исинбаевой от руководства Наблюдательным советом антидопингового агентства тому самое лучшее свидетельство.

Но все-таки это победа. И сейчас попробуем объяснить почему.

Дело в том, что перед нашими спортивными чиновниками не ставилось (по крайней мере, на текущем этапе) задачи разобраться со всеми этими условными и безусловными WADA, Ричи, Крейвенами, Макларенами и прочими Родченковыми. Перед ними не ставилось задачи реформировать мировые спортивные организации (это на текущем этапе и чисто технически невозможно) и наказать виновных в унижении российского спорта. Все куда проще и банальнее: перед спортом всегда стоит только одна задача — побеждать.

Для этого как минимум необходимо участвовать в соревнованиях.

Несмотря на то что мы — как специалисты, так и рядовые болельщики — прекрасно все помним и знаем цену этим "международным структурам" и добрым людям, эти структуры возглавляющим, с ними все равно надо договариваться. И это сложнейшая задача, потому что у них принципиально противоположная миссия: максимально, насколько только это возможно, изолировать российский спорт.

И договариваться с нами они, понятное дело, совершенно не хотят.

Однако проблема в том, что невозможно достигать международных спортивных вершин, не являясь частью мирового спортивного сообщества, пусть и живущего на сегодняшний момент времени по своим, мягко говоря, несколько "кривым" правилам и законам. Значит, в это сообщество необходимо как минимум хотя бы вернуться.

А уже потом пытаться его реформировать в соответствии со своими представлениями о прекрасном.

И как бы ни хотелось с этими международными мафиями расплеваться, это может привести только к дальнейшей изоляции российского спорта. А это и есть их задача, и помогать им в ее исполнении хоть и очень эмоционально хочется, но рационально все равно нельзя. Ибо есть такой старый таксистский анекдот про то, что важнее — "шашечки или ехать".

Так что да, нас прогибают.

Но сегодня вариантов нет. А позже мы еще свое возьмем.