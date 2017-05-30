"Шекспировский мальчик" еще послужит: на нем делают карьеру

Сергей Колясников
Мальчик, читающий Шекспира, достал всю страну.
Если подсчитать количество публикаций, посвященных известному мальчику с Арбата, то позавидуют даже лидеры ведущих мировых держав.
Чтобы показать последние звенья цепи соответствующих событий, обратимся к началу ситуации.
Итак, полицейский наряд заметил на улице нашего героя, собирающего деньги с прохожих, что издали смутно напомнило картину "вовлечения несовершеннолетних в попрошайничество" из маленькой и довольно нудной книжки.
Разумное решение препроводить несовершеннолетнего поэта в отделение для выяснения адреса, данных родителей и прочих деталей натолкнулось на сопротивление, а именно — четкие действия группы лиц в составе мачехи, представившейся "знакомой", и бывшей сотрудницы демократического радио "Свобода", снимающей процесс на камеру.
А далее вы все уже знаете: скандал. Никого не интересовало, по какой причине полицейские отказались отдавать мальчика "знакомой", и вообще, почему они не отдают несовершеннолетних кому попало, например цыганам, откуда такая синхронность и подготовка, особенно это касалось распространения в соцсетях и СМИ.
Остается за кадром вопрос, почему служба опеки, так яро подсчитывающая апельсины в холодильниках одиноких мам, столь странно ведет себя в данной ситуации:
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила: мальчик, которого в пятницу в центре Москвы задержали полицейские, живет к благополучной семье.
"Незамедлительно соответствующие службы посетили семью, и, честно сказать, никаких вопросов к семье ребенка не было", — цитирует Кузнецову "Интерфакс".
Детский омбудсмен также заявила, что единственная претензия может быть по поводу "организации досуга ребенка".
Так, девушка-оператор и бывшая сотрудница радио "Свобода" — а по совместительству кандидат в муниципальные депутаты — уже разворачивает информационную кампанию вида #молодостьнепрощает. И угадайте, чья тщедушная фигурка с томиком Шекспира виднеется на развивающемся флаге.
Да, теперь все быстро: вчера в темпе готовим жертву, сегодня ее используем. Информационный век.
Проект запущен, люди ищут таланты.
Я уже не говорю о том, что, по информации из СМИ, на днях планируется выступление юного поэта не где-нибудь, а в Кремле:
Оскар Скавронски, который читал стихи на Арбате и попал в полицию, приглашен в состав актеров, которые выступят в Кремле, пишет "Ридус". Театральная постановка "Счастье" будет представлена на сцене Кремля сегодня, 30 мая. Труппа пригласила к себе Оскара, но о том, что он будет читать, не сообщается.
Причем Владимиру Путину, по словам Дмитрия Пескова, также доложили об инциденте.
"Во всех дайджестах новостей для президента эта информация содержится, но это все-таки не вопрос президента, — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Это не столько вопрос президентской повестки дня, сколько вопрос правоохранительных органов".
Вдумайтесь в ситуацию, пресс-секретарь президента крупнейшей мировой державы комментирует задержание попрошайничающего подростка, поясняя, что президент в курсе ситуации, но все же это не его вопрос, поймите, а центральные СМИ этой самой мировой державы с утра до вечера трубят об этом, не утруждая себя поиском и оценкой фактов.
Просто представьте, на каком уровне должна осуществляться поддержка и продвижение проекта "Шекспир на Арбате", назовем его так.
И если Руслан Соколовский служит всего лишь делу известного либерального СМИ на Урале и одному известному же мэру, который завел видеоблог, то наш шекспировед — тема федеральная, он уже ядро локальной избирательной кампании, представленное на самом высоком уровне. Прогресс налицо, Соколовский v.2.0.
И главный вопрос: как на эти новые вызовы должно отреагировать и отреагирует государство? Где гарантии, что сотни российских СМИ, принадлежащих западным компаниям, и еще большее количество сидящих на грантах оттуда же (причем речь не только о крупных, но и региональных, самых маленьких), в контексте подобных информационных вбросов в определенный момент не будут скоординированы и не начнут действовать в интересах кукловодов, которые, как мы видим в озвученных примерах, никак нельзя назвать пророссийскими.