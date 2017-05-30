"Шекспировский мальчик" еще послужит: на нем делают карьеру

Сергей Колясников

Мальчик, читающий Шекспира, достал всю страну.

Если подсчитать количество публикаций, посвященных известному мальчику с Арбата, то позавидуют даже лидеры ведущих мировых держав.

Очередная, простая как топор заготовка с большеглазым малышом, невинной жертвой тоталитарного режима, сработала на ура, несмотря на серьезные упущения организаторов действа (первым, напомню, был Руслан Соколовский).

Чтобы показать последние звенья цепи соответствующих событий, обратимся к началу ситуации.

Итак, полицейский наряд заметил на улице нашего героя, собирающего деньги с прохожих, что издали смутно напомнило картину "вовлечения несовершеннолетних в попрошайничество" из маленькой и довольно нудной книжки.

Разумное решение препроводить несовершеннолетнего поэта в отделение для выяснения адреса, данных родителей и прочих деталей натолкнулось на сопротивление, а именно — четкие действия группы лиц в составе мачехи, представившейся "знакомой", и бывшей сотрудницы демократического радио "Свобода", снимающей процесс на камеру.

А далее вы все уже знаете: скандал. Никого не интересовало, по какой причине полицейские отказались отдавать мальчика "знакомой", и вообще, почему они не отдают несовершеннолетних кому попало, например цыганам, откуда такая синхронность и подготовка, особенно это касалось распространения в соцсетях и СМИ.

К чести полицейских, долгом под давлением шумихи они не поступились, протоколы на родителей в силе, перед ребенком извинились (что, впрочем, не помешало оппозиционным СМИ с подачи адвоката заявить, что "протокол будет аннулирован, а перед родителями извинились", — это является ложью от начала и до конца).

Остается за кадром вопрос, почему служба опеки, так яро подсчитывающая апельсины в холодильниках одиноких мам, столь странно ведет себя в данной ситуации:

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила: мальчик, которого в пятницу в центре Москвы задержали полицейские, живет к благополучной семье.

"Незамедлительно соответствующие службы посетили семью, и, честно сказать, никаких вопросов к семье ребенка не было", — цитирует Кузнецову "Интерфакс".

Детский омбудсмен также заявила, что единственная претензия может быть по поводу "организации досуга ребенка".

Эти слова мы запомним на будущее, а сама тема продолжается, ребеночек еще послужит.

Так, девушка-оператор и бывшая сотрудница радио "Свобода" — а по совместительству кандидат в муниципальные депутаты — уже разворачивает информационную кампанию вида #молодостьнепрощает. И угадайте, чья тщедушная фигурка с томиком Шекспира виднеется на развивающемся флаге.

Да, теперь все быстро: вчера в темпе готовим жертву, сегодня ее используем. Информационный век.

Проект запущен, люди ищут таланты.

Я уже не говорю о том, что, по информации из СМИ, на днях планируется выступление юного поэта не где-нибудь, а в Кремле:

Оскар Скавронски, который читал стихи на Арбате и попал в полицию, приглашен в состав актеров, которые выступят в Кремле, пишет "Ридус". Театральная постановка "Счастье" будет представлена на сцене Кремля сегодня, 30 мая. Труппа пригласила к себе Оскара, но о том, что он будет читать, не сообщается.

Уже сегодня — оцените оперативность, какие усилия прилагаются, чтобы раскрутить информационный повод до того, как он успеет "остыть".Причем Владимиру Путину, по словам Дмитрия Пескова, также доложили об инциденте.

"Во всех дайджестах новостей для президента эта информация содержится, но это все-таки не вопрос президента, — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Это не столько вопрос президентской повестки дня, сколько вопрос правоохранительных органов".

Вдумайтесь в ситуацию, пресс-секретарь президента крупнейшей мировой державы комментирует задержание попрошайничающего подростка, поясняя, что президент в курсе ситуации, но все же это не его вопрос, поймите, а центральные СМИ этой самой мировой державы с утра до вечера трубят об этом, не утруждая себя поиском и оценкой фактов.

Просто представьте, на каком уровне должна осуществляться поддержка и продвижение проекта "Шекспир на Арбате", назовем его так.

И если Руслан Соколовский служит всего лишь делу известного либерального СМИ на Урале и одному известному же мэру, который завел видеоблог, то наш шекспировед — тема федеральная, он уже ядро локальной избирательной кампании, представленное на самом высоком уровне. Прогресс налицо, Соколовский v.2.0.

Что это все такое, спросите? Социальная инженерия, пробы пера, если хотите, ровно такие же, как на известных и весьма громких митингах в конце марта. Вот только интересно, что произойдет, когда результаты "полевых испытаний" устроят организаторов?

И главный вопрос: как на эти новые вызовы должно отреагировать и отреагирует государство? Где гарантии, что сотни российских СМИ, принадлежащих западным компаниям, и еще большее количество сидящих на грантах оттуда же (причем речь не только о крупных, но и региональных, самых маленьких), в контексте подобных информационных вбросов в определенный момент не будут скоординированы и не начнут действовать в интересах кукловодов, которые, как мы видим в озвученных примерах, никак нельзя назвать пророссийскими.