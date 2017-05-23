Вашингтонский геноцид: США спекулируют на теме голода на Украине

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Украинское посольство в США можно поздравить с очередной крупной некрофильской "победой". Сенат штата Вашингтон (находится на тихоокеанском побережье, не путать со столицей США Вашингтоном, округ Колумбия, расположенном на реке Потомак, недалеко от ее впадения в Атлантический океан) принял резолюцию, признающую так называемый голодомор "геноцидом, организованным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины".

До сих пор похожую резолюцию, именовавшую голодомор "искусственно вызванным голодом" принимала (19 августа 2016 года) ассамблея штата Калифорния. Остается еще 48 неоголодоморенных штатов и, следовательно, еще 48 потенциальных "побед" украинской дипломатии.

Правда, это не может изменить официального отношения США к данному вопросу. Дело в том, что еще в 1984 году активно боровшийся с СССР Рональд Рейган создал комиссию по изучению голода 1932-1933 годов на Украине (комиссия Мейса, по имени своего председателя Джеймса Мейса). Комиссия предсказуемо пришла к выводу, что "Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 годах".

США до сих пор периодически ссылаются на мнение комиссии Мейса, однако они так и не решились официально легализовать ее выводы на федеральном уровне. Более того, сам Джеймс Мейс жаловался, что после того как выводы комиссии были обнародованы, перед ним закрылись двери академических институтов США.

Такая реакция американской научной общественности представляется вполне естественной. В 80-е годы прошлого века вашингтонские политики еще не обладали монополией на истину, а ученые ценили свою репутацию. Поэтому неудивительно, что попытки подтвердить выводы комиссии Мейса провалились. Созданная с этой целью в 1988 году по инициативе "Всемирного конгресса свободных украинцев" Международная комиссия по расследованию голода огорчила заказчиков, не найдя доказательств как искусственного характера голода, так и намерения уничтожить украинскую нацию.

Собственно на этом тема голодомора и заглохла на несколько лет. Слишком сложно было, не теряя объективности, объяснить, почему в ходе голода, якобы направленного на уничтожение украинцев, наибольшие потери понесло сельское население Казахстана (почти 31% от общей численности) и Поволжья (23% от общей численности). В то время как на Украине и Кавказе (где также свирепствовал голод) потери составили соответственно 20,5% и 20,4% от общей численности сельского населения.

Точных данных по жертвам Великого голода 1932-1933 годов в СССР нет. Разброс оценок исследователей крайне велик: от двух — двух с половиной миллионов, до семи-восьми миллионов человек в целом по СССР. Представляется близкой к реальности цифра в шесть-семь миллионов, поскольку, по официальным данным, только на территории РСФСР, без учета Украины и Казахстана, от голода погибли два с половиной миллиона человек. Количество жертв голода на Украине добросовестными исследователями оценивается в два-три миллиона (нижний предел — полтора миллиона).

Как видим, цифры сопоставимые. Кроме того, Украина в 30-е годы ХХ века была многонациональной республикой. Причем куда более многонациональной, чем ныне. Достаточно отметить, что доля еврейского населения Украины в предвоенные годы составляла пять-шесть процентов, а сейчас — менее 0,5 процента от общей численности. На Украине (кроме вернувшихся крымских татар) жили также позднее высланные (но не возвратившиеся) крупные греческая, армянская и немецкая диаспоры. Голод же косил всех, не спрашивая национальность и не сверяясь с паспортными данными.

Более того, голод особенно свирепствовал на Левобережной Украине, то есть в регионах с высокой долей, а то и с преобладанием русского населения. В то время как лучше всех "осведомленная" о голодоморе Западная Украина в то время вообще находилась в составе Польского государства, так что если на ее территории кто и организовывал искусственный голод, то никак не большевики, а цивилизованные европейцы.

Тем не менее после получения Украиной независимости, начиная с середины 90-х годов, тема голодомора-геноцида с каждым годом все активнее использовалась киевской властью в качестве политического, прежде всего международного, козыря. Причем теме сразу был придан русофобский характер, хоть на первом этапе Киев это и отрицал.

Понятно, что если был геноцид, то был и заказчик (бенефициар) этого геноцида, и цель состояла именно в уничтожении нации. То есть Украина изначально подчеркивала, что голод был организован Москвой и направлен против украинцев как нации, хоть на деле он выкашивал крестьян всех национальностей. И причины его были известны. Здесь и "головокружение от успехов" в колхозном строительстве, и неурожай, и завышенные планы хлебозаготовок, и неадекватность местного руководства, выгребавшего у крестьян ради выполнения плана даже семенное зерно (в результате чего основной удар голода пришелся на 1933 год, когда в некоторых местностях хлеб не смогли даже посеять).

Ради доказательства теории голодомора-геноцида в Киеве начали произвольно увеличивать количество жертв голода на Украине. Это делалось для того, чтобы в сопоставлении с другими местностями СССР Украина казалась наиболее пострадавшей. Так вначале появилась цифра в шесть-семь миллионов жертв голода на Украине. Те же "исследователи" от политики занизили цифру по остальному СССР до двух с половиной миллионов.

А затем к власти пришел Ющенко. Вот тут-то все и началось. Виктор Андреевич не удовлетворился уже имевшимися фальсификациями. Сразу он заявил, что голодомор — украинский холокост. Но уже к концу первого года своего правления Ющенко утверждал, что голодомор по своим масштабам превышает холокост, и оценивал количество его жертв в десять миллионов человек. Еще через год Ющенко говорил уже о 10-15 миллионах.

На этом пришлось остановиться, поскольку Украину перестали жалеть и начали над ней смеяться. Несложно подсчитать, что при численности населения УССР в 1932-1933 годах в 31-32 миллиона человек, по заявлениям Ющенко, должен был умереть каждый второй-третий житель республики. Поскольку же голод накрывал территорию неравномерно, то значительная часть УССР должна была бы превратиться в безлюдную пустыню с заброшенными городами и селами-призраками. Но, живописуя зверства коммунистического режима, Ющенко на этом не останавливался и утверждал, что еще до десяти миллионов украинцев были раскулачены, высланы в Сибирь и там в большинстве своем погибли.

То есть республика должна была вообще лишиться населения. Кто воевал в Великую Отечественную (в ходе которой реально погибли семь-восемь миллионов жителей предвоенной УССР всех национальностей), непонятно.

На данный момент Киев не оперирует какой-либо официально утвержденной (тем более доказанной) цифрой жертв голода, но озвучиваемые показатели не снижаются ниже шести-семи миллионов, периодически возвращаясь к запредельным ющенковским восьми-десяти миллионам.

В общем, история с украинским геноцидом сродни истории с пробиркой, которой Колин Пауэлл тряс на заседании Совета Безопасности ООН, добиваясь международно-правовой легализации американского вторжения в Ирак. Только в своих крайних проявлениях она еще абсурднее и циничнее. Доводя количество жертв до абсурда в бесплодных попытках доказать геноцид, украинские политики и "ученые" низводят реальную трагедию миллионов людей до гротеска. А уж попытка представить жертвами голода одних украинцев, отказав в праве на память и сочувствие миллионам казахов, русских, представителей народов Кавказа, в те же годы погибших аналогичной мученической смертью, находится за гранью как морали, так и здравого смысла.

Резолюции сродни той, что принята сенатом штата Вашингтон, носят сиюминутный политический характер. Об этом свидетельствует тот факт, что из 18 (включая Украину) стран, признавших голодомор геноцидом украинского народа, девять сделали это раньше, чем Верховная рада Украины сподобилась 28 ноября 2006 года принять соответствующий закон. Причем Эстония и Австралия вовсе признали голодомор геноцидом в октябре 1993 года (на 13 лет раньше Киева). Им было виднее, чем самим украинцам.

Остается порадоваться за украинскую дипломатию, имеющую практически неограниченное пространство для дальнейших "побед". Если активно поработать с Лесото, Свазилендом, островными государствами Полинезии, Меланезии и Микронезии, то количество стран, профессионально признающих голодомор геноцидом, может сразу увеличиться раза в два.