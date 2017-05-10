Слишком много червяков: для чего выбрали Мун Чжэ Ина?

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новым президентом Южной Кореи стал либеральный левоцентристский кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин, набравший чуть более 40% голосов избирателей. Его ближайший преследователь и, по сути, единственный соперник — представитель партии "Корейская свобода" Хон Чжун Пхе — получил лишь 24%. На третьем месте еще один либерал — Ан Чол Су из Народной партии с 21,41%.
Столь серьезный успех либерал-прогрессистов объясняется кризисом, в котором оказались местные консерваторы. Их девятилетнее правление в Южной Корее завершилось импичментом президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и в разглашении секретных сведений своей подруге-сектантке (которая занималась сбором "пожертвований" у крупнейших компаний страны). Население требовало реформ как в экономике, так и во внешней политике.
Я тут главный
Собственно, президент Мун готов корректировать внешнеполитический курс с первого же дня своего президентства. "Если необходимо, я сразу вылечу в Вашингтон, если позволят условия, готов посетить и Пхеньян", — заявил он в ходе своей инаугурационной речи. Новому хозяину Голубого дома (Чхонвадэ, официальная резиденция главы Южной Кореи) есть о чем поговорить со своим коллегой в Белом доме, а также с Новой звездой КНДР.
Разговор с Трампом будет непростым, но коротким, и в основном не в пользу президента Муна. Да, южнокорейский президент пообещал пересмотреть решение о размещении на территории Южной Кореи американской ПРО (THAAD), и китайцы очень ждут от него этого пересмотра. Ждут и некоторые южнокорейские предприниматели, работающие на китайском направлении (КНР в качестве воспитательной меры ввела ряд ограничений на товары из Южной Кореи). Однако, скорее всего, ни те ни другие не дождутся.
А вот по северокорейскому вопросу Мун готов пободаться с американцами. Новый президент (чьи родители в свое время бежали из Северной Кореи) выступает за восстановление диалога с КНДР, а также практического сотрудничества. Например, за возобновление работы индустриальной зоны Кэсон — совместного проекта между Севером и Югом, когда южнокорейские компании организовывали производства возле северокорейского Кэсона, создавали там товары руками северокорейских рабочих, а затем вывозили их назад на Юг. Мун готов встретиться с Ким Чен Ыном, "если будут выполнены предварительные условия в ядерном вопросе" (то есть если Северная Корея продемонстрирует готовность его решать). Новый президент дал понять, что готов даже взять на себя "лидирующую роль" в северокорейском вопросе внутри американо-южнокорейско-японского триумвирата.
Первый шаг
Возможно, это правильный подход. Во-первых, потому, что в случае ошибочной стратегии в отношении КНДР именно Южная Корея пострадает больше всего, а значит, она и должна иметь определяющее влияние на стратегию. Во-вторых, у Южной Кореи в силу хотя бы географического фактора больше всего возможностей для маневра. В отличие, например, от Японии, которая поставила Пхеньяну столько предварительных условий, что о каком-то серьезном японо-северокорейском диалоге не может быть и речи. Да, доцент Пусанского университета Роберт Келли призывает президента Муна к тесному сотрудничеству с Токио — и даже к соглашению "не заключать никаких сепаратных сделок с Северной Кореей".
На первый взгляд, призыв рационален: КНДР обязательно будет использовать разногласия внутри триумвирата для дипломатического маневра. Однако в то же время все понимают, что диалог необходим — в первую очередь для снижения уровня напряженности. Так пусть его ведут те, кто к нему готов. Те, кто хотя бы осознает, что необходимо "признать Ким Чен Ына как правителя Северной Кореи и нашего партнера по диалогу". Да, не бог весть какое заявление, но, как говорится в Восточной Азии, "дорога в тысячу ли начинается с одного шага". Американцы и японцы пока не сделали и его.
Два корейца — три мнения
Будут ли? Это хороший вопрос. На сегодняшний день президент не имеет безусловной поддержки парламента — у Демократической партии лишь 120 мандатов из 300. С идеологическим собратом, лидером Народной партии Ан Чол Су, контролирующим 40 мандатов, у Муна отношения непростые. Они то сотрудничали (на президентских выборах 2012 года, когда Ан снял свою кандидатуру в пользу Муна во имя консолидации прогрессистских голосов), то объединялись (когда в 2014 году тогдашняя партия Ана вошла в состав Демократической партии), то снова расходились (в 2016 году, когда Ан после череды разногласий с Муном вышел из Демократической партии и основал собственную, Народную).
А эта поддержка Муну нужна, ведь от него ждут серьезных внутриполитических и внутриэкономических реформ. В частности, реформы самого президентства. У главы Южной Кореи крайне широкие полномочия, однако применять их он может лишь в течение одного положенного ему пятилетнего срока (это ограничение ввели, дабы не скатываться назад в диктатуру). По мнению некоторых экспертов, этот вариант неэффективен — за пять лет сложно продвинуть системную реформу, зато очень легко заработать за счет "пожертвований". Большая часть политиков страны согласна с этой точкой зрения и выступает за конституционную реформу. Вот только какую?