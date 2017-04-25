ОБСЕ в Донбассе: когда вовремя гибнет американец

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Внедорожник ОБСЕ в Донбассе взорвался как-то совсем уж вовремя и с совсем уж правильным составом пострадавших, чтобы считать это событие чистой случайностью. Тем более что начиная с гибели малайзийского "Боинга" такие "случайности" происходят в самый нужный для киевского режима момент. Прям как по заказу.

Соединенные Штаты не раз ставили своих граждан под удар ради достижения внешнеполитических целей. Провокацией обстрела форта "Самтер" началась Гражданская война в США, унесшая больше жизней американцев и вызвавшая большие разрушения, чем любая внешняя война в истории Америки. Испано-американская война 1898 года началась с очень своевременного, хоть и весьма загадочного взрыва в бухте Гаваны броненосного крейсера "Мэн", погибшего с большей частью экипажа. Бомбардировкам военных объектов Северного Вьетнама, а затем и десятилетней кровопролитной сухопутной операции армии США во Вьетнаме дал старт Инцидент в Тонкинском заливе, неадекватная реакция на который США также заставляет подозревать провокацию.

Да и в наше время простые американцы сотнями гибли в Ираке (из-за липовых пробирок с бактериологическим оружием), гибнут в Сирии — из-за столь же липовых обвинений Башара Асада в использовании химического оружия. Погиб даже посол США в Ливии, причем только за то, чтобы исламисты могли установить в стране террористический режим и понудить к бегству в Европу десятки тысяч ливийцев. Нефть и газ Муаммар Каддафи и так исправно и гарантированно поставлял в ЕС.

Не исключено, что, глядя на столь "бережное" отношение США к своим гражданам, в Киеве решили: хотя бы один американец может принести пользу и Украине. В конце концов, Вашингтон неоднократно обещал украинским властям всемерную поддержку, а всемерность пределов не имеет.

И вот очень вовремя, прям как яичко ко Христову дню, взрывается внедорожник ОБСЕ в ЛНР. И набор пострадавших — хоть на вставку отправляй. Погиб гражданин США, а случайно уцелели граждане Германии и Чехии. Германия — политический и экономический локомотив ЕС, чья роль существенно возросла после старта британско-европейского бракоразводного процесса. Чехия — наряду со Словакией и Венгрией — открыто симпатизирует России, разрушая трогательное русофобское единство восточноевропейских лимитрофов-младоевропецев. Причем Чехия — наиболее экономически развитое и самодостаточное государство, как в вышеуказанной тройке, так и во всей Восточной Европе.

При этом подрыв внедорожника ОБСЕ происходит еще и накануне визита в Россию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Было понятно, что главе европейской дипломатии предстоит очень нелегкий разговор с Сергеем Лавровым, который обязательно должен был поинтересоваться (и, кстати, поинтересовался), как ЕС, ведущие члены которого являются участниками нормандского формата и к тому же выступили гарантами выполнения Минских соглашений, собирается воздействовать на Киев, упорно саботирующий минский процесс, а в последнее время и вовсе начавший движение вспять. К тому же Евросоюз, поддержавший (в лице своих тогдашних руководителей) государственный переворот на Украине, несет полную ответственность за действия тех, кого привел к власти.

И тут Могерини получает такой подарок. Теперь можно в ответ на озабоченности Москвы сообщать о собственной озабоченности проблемой безопасности миссии ОБСЕ. Принуждение к миру киевских бандитов становится уже не столь актуальным на фоне гибели американца и ранения (а ведь могли и погибнуть) двух граждан Евросоюза. И обстрелы мирных городов Донбасса, которые должна предотвращать, но не предотвращает мониторинговая миссия ОБСЕ, уже тоже уходят на второй план. Там же чуть не убили двух европейцев.

Но подрыв внедорожника должен был сыграть и сыграл не только на выхолащивание смысла визита Могерини. Уже летит в Донбасс председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. И можно не сомневаться, что его также будут интересовать не проблемы безопасности мирных граждан, а вопрос сохранения жизней наблюдателей ОБСЕ. Украинско-донбасская повестка дня в ОБСЕ и ЕС на ближайшие пару недель забита взрывом.

Причем информационная и дипломатическая картинка изначально складывается не в пользу Донбасса. Хотя бы потому, что безопасность сотрудников миссии должны обеспечивать власти, реально контролирующие территорию (в данном случае — руководители ДНР/ЛНР).

Наконец, главное. Порошенко уже полгода регулярно сообщает своим дорогим украинцам, что не сегодня завтра встретится с Трампом. Но мечта так и остается мечтой, а "крепость рукопожатия" приходится определять по телефону. Причем никогда не знаешь точно, разговаривает ли с тобой Трамп или какой-нибудь наглый пранкер.

© Фото : Народная милиция ЛНР На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР © Фото : Народная милиция ЛНР На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР

И тут сразу же появляется возможность реально, долго и предметно поговорить по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тиллерсон, судя по всему, ничего особо приятного Порошенко не сказал. Неслучайно именно после этой беседы СБУ резко возбудилась и с опозданием почти на сутки возбудила уголовное дело по факту подрыва автомобиля миссии ОБСЕ. Видимо от Петра Алексеевича потребовали не досужих рассуждений, а конкретных фактов и доказательств. Тем не менее свою любимую идею о вводе в Донбасс вооруженного контингента ООН (который должен разоружить силовые структуры ДНР/ЛНР) Порошенко в очередной раз изложил. Конечно, пока Россия — постоянный член Совбеза ООН с правом вето, это не более, чем мечты, но для поднятия духа украинских "патриотов" и короткой информационной кампании сойдет и это.

Еще в качестве бонуса Госдеп США заявил, что обеспокоен инцидентом и надеется на полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента. В Киеве не хуже, чем в остальном мире, знают, что если США настаивают на полном, прозрачном и своевременном расследовании, то это не значит, что оно должно быть объективным (ведь требование объективности отсутствует).



Должны быть представлены непротиворечивая версия событий и доказательства (сообщения в "Твиттере", "признания" анонимов, отпечатки пальцев "русских хакеров" на сайтах Пентагона, пробирки с полонием, которым "террористы", идя на дело, по русской привычке полоскали горло, чтобы их не выдавал запах водки и так далее), которые удовлетворят даже не американских официальных лиц, а невзыскательную публику ток-шоу.

Теперь главное, чтобы СБУ не перестаралось. А то, если у них в подготовке теракта против ОБСЕ признается тысячи полторы "террористов-сепаратистов", которые сидят в застенках по году-полтора, может возникнуть неудобный вопрос: кто же перед ними задачу ставил?

Вот так всего один мертвый американец может существенно поправить на пару недель совсем уже было захиревшую киевскую информационную картинку. А там еще на пару недель Евровидение. Для современного состояния киевской власти это почти навсегда. О более длительных периодах планирования они не задумываются. Ведь каждый месяц еще прожить надо.