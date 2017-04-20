США
20.0420 апреля14:42МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Судьба немцев в независимой Латвии: привычка к дискриминации

14:2020.04.2017
01450
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНабережная Даугавы в Риге в начале ХХ века. Репродукция почтовой открытки из коллекции М.БлиноваНабережная Даугавы в Риге в начале ХХ века. Репродукция почтовой открытки из коллекции М.Блинова
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

Судьба балтийских немцев в независимой Латвии (1918-1940 годы) показывает, что проблемы с национальными меньшинствами в этой республике существовали со дня ее основания и не связаны только с "русским" или "советским" факторами. После 1940 года в Латвии практически не осталось немцев, однако их судьба в "буржуазно-демократической" республике показательна.

Старый город в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
Российский посол рассказал о "русофобии" в Латвии
Балтийские немцы (Deutsch Balten) проживали на территории провинций Курляндия, Лифляндия и Эстляндия более семисот лет — начиная с XII века. Немецкая колонизация региона носила как экономический, так и религиозный характер. В частности, рыцарские ордена меченосцев, позднее вошедшие в Тевтонский орден, ставили задачу обращения в христианство местных языческих племен. Морем прибывали ганзейские купцы, сухопутным — крестьяне-переселенцы. Рига как ганзейский город была заложена в 1201 году немецким епископом Альбертом Буксгевденом. В течение столетий немцы составляли правящий класс Курляндии и Лифляндии (нынешней Латвии). Это были дворяне, помещики, купцы, духовенство и купечество. Хотя абсолютная численность немцев в Латвии была небольшой (60 тысяч человек в 1800 году, 120 тысяч — накануне Первой мировой войны), их влияние на все стороны жизни было преобладающим.

© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПамятная медаль на заключение Ништадского мира в 1721 году
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Памятная медаль на заключение Ништадского мира в 1721 году

Основная часть Латвии стала частью Российской империи в 1721 году в соответствии с Ништадтским миром. Цари сохранили за балтийскими немцами все привилегии и дворянские титулы, а также оставили немецкий в качестве официального языка в этих землях. Русский язык был повсеместно введен лишь в 1881 году. Более того, балтийские немцы заняли в царской России выдающееся положение — в армии, политике и экономике. До середины XIX века большинство населения Риги составляли немцы, и лишь к началу Первой мировой войны их потеснили русские и латыши.

Севастополь. Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918). Архив
© Фото : из личной коллекции музея семьи Шереметьевых (Киев)
Первая мировая война
Во время Первой мировой войны балтийские немцы служили в русской армии и честно исполняли свой долг: случаев дезертирства или предательства по национальным мотивам практически не наблюдалось. После Октябрьского переворота в России балтийские немцы заняли антибольшевистскую позицию, сформировали добровольческие корпуса (Landeswehr, Freikorps), которые в ходе гражданской войны в Латвии (1918-1921 годы) сражались с Красной армией, а затем с национальными армиями Латвии и Эстонии.

После окончания гражданской войны и победы буржуазно-националистических сил была открыта трагическая страница в 700-летней истории балтийских немцев. Молодое латвийское государство лишило немцев не только всех полученных за столетия привилегий, но также элементарных гражданских прав.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМитинг в поддержку Красной Армии во время Советско-польской войны на территории распавшейся Российской империи. 1920 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Митинг в поддержку Красной Армии во время Советско-польской войны на территории распавшейся Российской империи. 1920 год

В 1920 году были ликвидированы "рыцарские ордена", то есть дворянские объединения балтийских немцев в Курляндии и Лифляндии, отменены дворянские титулы.

Латыши, которые были почти всю историю в услужении немецких баронов, мстили жестоко. Самым страшным ударом была так называемая "аграрная реформа" — проведенная в большевистском духе тотальная конфискация помещичьих земель, в основном немецких, а также русских и польских, и передача их безземельным крестьянам и латышским участникам "освободительной войны".

В отдельные исторические периоды немецким помещикам принадлежало до 80% земель в Латвии.

Репродукция почтовой открытки начала 20 века с видом города Риги. 1988 год
© РИА Новости . Михаил Блинов
Перейти в фотобанк
Дотерпеть до юбилея: к чему привели Латвию 98 лет независимости
Одновременно декрет нового латвийского парламента аннулировал все задолженности латышских крестьян по отношению к немецким помещикам. Конфискация и дробление крупных аграрных комплексов привели к появлению 120 тысяч малых хозяйств и снижению производительности на селе. Тем не менее, благодаря образцовой организации немецких хозяйств, запас прочности был настолько высок, что даже в советские времена аграрный сектор Латвии был намного эффективнее, чем в других регионах СССР.

Конфискация собственности "нелатышей" затронула не только сельское хозяйство, но также промышленность и городской жилищный фонд.

Именно экспроприация и налоговое удушение немецких активов, как земельных, так и торгово-промышленных, в том числе городской недвижимости, позволили молодому латвийскому государству (получившему независимость без единого рубля в казне) безбедно просуществовать вплоть до Второй мировой войны. Кроме того, как отмечали немецкие историки, конфискация 90% немецких активов заложила основу нового латвийского частного капитала.

После 1920 года немцы вынуждены были осваиваться с новой ролью — дискриминируемого национального меньшинства. Они потеряли свой особый социальный и культурный статус, а также политические и экономические привилегии.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПлощадь в Риге. Начало ХХ века
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Площадь в Риге. Начало ХХ века

Часть немцев (около 20 тысяч человек) покинула Латвию после Первой мировой войны вместе с уходящими немецкими войсками, однако большинство попыталось найти свое место в молодой республике, проникнутой националистическим духом. Им это частично удалось, учитывая их вклад в борьбу с большевизмом. В 1920-е годы немцы все еще составляли третью по численности этническую группу в Латвии после латышей и русских — всего около 70 тысяч человек. Большинство немцев проживало в Риге (13% населения).

Старый город Вильнюса, Литва. Архивное фото
© Fotolia / dinozzaver
В Латвии обещают доказать, что Литва была республикой-донором в СССР
Балтийские немцы не подвергали сомнению идею независимой Латвии. Вместе с тем они ставили перед западными державами вопрос о защите прав нацменьшинств, которые составляли в Латвии 20% населения. Это касалось не только экономического, но и религиозно-культурного притеснения.

Так, в результате принудительной "латышизации" — обязательного введения латвийского языка — работу потеряли тысячи немецко- и русскоговорящих чиновников. Кроме того, в Риге решением парламента у немецко-лютеранской общины в 1923 году был отобран собор Святого Иакова и передан латвийским католикам. На сегодняшний день это главная католическая церковь Латвии, хотя на протяжении многих веков она была лютеранским кафедральным собором.

Постоянные притеснения немецкого национального меньшинства в Латвии привели к тому, что после прихода к власти нацистов в Германии все чаще стала обсуждаться проблема репатриации балтийских немцев. Особенно активно Гитлер и Сталин использовали "немецкий вопрос" в странах Балтии в контексте раздела Восточной Европы.

Репатриация балтийских немцев состоялась в самом начале Второй мировой войны. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, страны Балтии переходили в сферу влияния СССР, и Германия не хотела оставлять этнических немцев заложниками большевиков.

Договор между Третьим рейхом и Латвией от 30 октября 1939 года предусматривал репатриацию всех балтийских немцев из Латвии. Уехало подавляющее большинство (около 50 тысяч человек), поскольку Гитлер пригрозил лишить оставшихся немецкого гражданства и защиты.

Заседание сейма Латвии. 15 сентября 2016
© Flickr / Saeima
В Латвии запретили людям других национальностей становиться латышами
Балтийские немцы были переселены в районы Польши, завоеванные вермахтом в результате польской кампании. Последние 10 тысяч немцев были репатриированы из Латвии в 1940-1941 годах в соответствии с соглашением между Гитлером и Сталиным. Их имущество было конфисковано либо продано по бросовым ценам. После этого немецкая община в Латвии практически прекратила существование.

Тем не менее во время гитлеровской оккупации 1941-1944 годов (а в Курляндии — до мая 1945 года) латыши активно поддерживали Германию, принимали участие в уничтожении еврейского населения и вступали в ряды ваффен-СС. Но это — особая тема.

 

 

Комментировать
+
Мнение
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена