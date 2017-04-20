Судьба немцев в независимой Латвии: привычка к дискриминации

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

Судьба балтийских немцев в независимой Латвии (1918-1940 годы) показывает, что проблемы с национальными меньшинствами в этой республике существовали со дня ее основания и не связаны только с "русским" или "советским" факторами. После 1940 года в Латвии практически не осталось немцев, однако их судьба в "буржуазно-демократической" республике показательна.

Балтийские немцы (Deutsch Balten) проживали на территории провинций Курляндия, Лифляндия и Эстляндия более семисот лет — начиная с XII века. Немецкая колонизация региона носила как экономический, так и религиозный характер. В частности, рыцарские ордена меченосцев, позднее вошедшие в Тевтонский орден, ставили задачу обращения в христианство местных языческих племен. Морем прибывали ганзейские купцы, сухопутным — крестьяне-переселенцы. Рига как ганзейский город была заложена в 1201 году немецким епископом Альбертом Буксгевденом. В течение столетий немцы составляли правящий класс Курляндии и Лифляндии (нынешней Латвии). Это были дворяне, помещики, купцы, духовенство и купечество. Хотя абсолютная численность немцев в Латвии была небольшой (60 тысяч человек в 1800 году, 120 тысяч — накануне Первой мировой войны), их влияние на все стороны жизни было преобладающим.

Основная часть Латвии стала частью Российской империи в 1721 году в соответствии с Ништадтским миром. Цари сохранили за балтийскими немцами все привилегии и дворянские титулы, а также оставили немецкий в качестве официального языка в этих землях. Русский язык был повсеместно введен лишь в 1881 году. Более того, балтийские немцы заняли в царской России выдающееся положение — в армии, политике и экономике. До середины XIX века большинство населения Риги составляли немцы, и лишь к началу Первой мировой войны их потеснили русские и латыши.

© Фото : из личной коллекции музея семьи Шереметьевых (Киев) Первая мировая война

Во время Первой мировой войны балтийские немцы служили в русской армии и честно исполняли свой долг: случаев дезертирства или предательства по национальным мотивам практически не наблюдалось. После Октябрьского переворота в России балтийские немцы заняли антибольшевистскую позицию, сформировали добровольческие корпуса (Landeswehr, Freikorps), которые в ходе гражданской войны в Латвии (1918-1921 годы) сражались с Красной армией, а затем с национальными армиями Латвии и Эстонии.

После окончания гражданской войны и победы буржуазно-националистических сил была открыта трагическая страница в 700-летней истории балтийских немцев. Молодое латвийское государство лишило немцев не только всех полученных за столетия привилегий, но также элементарных гражданских прав.

В 1920 году были ликвидированы "рыцарские ордена", то есть дворянские объединения балтийских немцев в Курляндии и Лифляндии, отменены дворянские титулы.

Латыши, которые были почти всю историю в услужении немецких баронов, мстили жестоко. Самым страшным ударом была так называемая "аграрная реформа" — проведенная в большевистском духе тотальная конфискация помещичьих земель, в основном немецких, а также русских и польских, и передача их безземельным крестьянам и латышским участникам "освободительной войны".

В отдельные исторические периоды немецким помещикам принадлежало до 80% земель в Латвии.

Одновременно декрет нового латвийского парламента аннулировал все задолженности латышских крестьян по отношению к немецким помещикам. Конфискация и дробление крупных аграрных комплексов привели к появлению 120 тысяч малых хозяйств и снижению производительности на селе. Тем не менее, благодаря образцовой организации немецких хозяйств, запас прочности был настолько высок, что даже в советские времена аграрный сектор Латвии был намного эффективнее, чем в других регионах СССР.

Конфискация собственности "нелатышей" затронула не только сельское хозяйство, но также промышленность и городской жилищный фонд.

Именно экспроприация и налоговое удушение немецких активов, как земельных, так и торгово-промышленных, в том числе городской недвижимости, позволили молодому латвийскому государству (получившему независимость без единого рубля в казне) безбедно просуществовать вплоть до Второй мировой войны. Кроме того, как отмечали немецкие историки, конфискация 90% немецких активов заложила основу нового латвийского частного капитала.

После 1920 года немцы вынуждены были осваиваться с новой ролью — дискриминируемого национального меньшинства. Они потеряли свой особый социальный и культурный статус, а также политические и экономические привилегии.

Часть немцев (около 20 тысяч человек) покинула Латвию после Первой мировой войны вместе с уходящими немецкими войсками, однако большинство попыталось найти свое место в молодой республике, проникнутой националистическим духом. Им это частично удалось, учитывая их вклад в борьбу с большевизмом. В 1920-е годы немцы все еще составляли третью по численности этническую группу в Латвии после латышей и русских — всего около 70 тысяч человек. Большинство немцев проживало в Риге (13% населения).

Балтийские немцы не подвергали сомнению идею независимой Латвии. Вместе с тем они ставили перед западными державами вопрос о защите прав нацменьшинств, которые составляли в Латвии 20% населения. Это касалось не только экономического, но и религиозно-культурного притеснения.

Так, в результате принудительной "латышизации" — обязательного введения латвийского языка — работу потеряли тысячи немецко- и русскоговорящих чиновников. Кроме того, в Риге решением парламента у немецко-лютеранской общины в 1923 году был отобран собор Святого Иакова и передан латвийским католикам. На сегодняшний день это главная католическая церковь Латвии, хотя на протяжении многих веков она была лютеранским кафедральным собором.

Постоянные притеснения немецкого национального меньшинства в Латвии привели к тому, что после прихода к власти нацистов в Германии все чаще стала обсуждаться проблема репатриации балтийских немцев. Особенно активно Гитлер и Сталин использовали "немецкий вопрос" в странах Балтии в контексте раздела Восточной Европы.

Репатриация балтийских немцев состоялась в самом начале Второй мировой войны. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, страны Балтии переходили в сферу влияния СССР, и Германия не хотела оставлять этнических немцев заложниками большевиков.

Договор между Третьим рейхом и Латвией от 30 октября 1939 года предусматривал репатриацию всех балтийских немцев из Латвии. Уехало подавляющее большинство (около 50 тысяч человек), поскольку Гитлер пригрозил лишить оставшихся немецкого гражданства и защиты.

Балтийские немцы были переселены в районы Польши, завоеванные вермахтом в результате польской кампании. Последние 10 тысяч немцев были репатриированы из Латвии в 1940-1941 годах в соответствии с соглашением между Гитлером и Сталиным. Их имущество было конфисковано либо продано по бросовым ценам. После этого немецкая община в Латвии практически прекратила существование.

Тем не менее во время гитлеровской оккупации 1941-1944 годов (а в Курляндии — до мая 1945 года) латыши активно поддерживали Германию, принимали участие в уничтожении еврейского населения и вступали в ряды ваффен-СС. Но это — особая тема.