Судьба немцев в независимой Латвии: привычка к дискриминации

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru
Судьба балтийских немцев в независимой Латвии (1918-1940 годы) показывает, что проблемы с национальными меньшинствами в этой республике существовали со дня ее основания и не связаны только с "русским" или "советским" факторами. После 1940 года в Латвии практически не осталось немцев, однако их судьба в "буржуазно-демократической" республике показательна.
Основная часть Латвии стала частью Российской империи в 1721 году в соответствии с Ништадтским миром. Цари сохранили за балтийскими немцами все привилегии и дворянские титулы, а также оставили немецкий в качестве официального языка в этих землях. Русский язык был повсеместно введен лишь в 1881 году. Более того, балтийские немцы заняли в царской России выдающееся положение — в армии, политике и экономике. До середины XIX века большинство населения Риги составляли немцы, и лишь к началу Первой мировой войны их потеснили русские и латыши.
После окончания гражданской войны и победы буржуазно-националистических сил была открыта трагическая страница в 700-летней истории балтийских немцев. Молодое латвийское государство лишило немцев не только всех полученных за столетия привилегий, но также элементарных гражданских прав.
В 1920 году были ликвидированы "рыцарские ордена", то есть дворянские объединения балтийских немцев в Курляндии и Лифляндии, отменены дворянские титулы.
Латыши, которые были почти всю историю в услужении немецких баронов, мстили жестоко. Самым страшным ударом была так называемая "аграрная реформа" — проведенная в большевистском духе тотальная конфискация помещичьих земель, в основном немецких, а также русских и польских, и передача их безземельным крестьянам и латышским участникам "освободительной войны".
В отдельные исторические периоды немецким помещикам принадлежало до 80% земель в Латвии.
Конфискация собственности "нелатышей" затронула не только сельское хозяйство, но также промышленность и городской жилищный фонд.
Именно экспроприация и налоговое удушение немецких активов, как земельных, так и торгово-промышленных, в том числе городской недвижимости, позволили молодому латвийскому государству (получившему независимость без единого рубля в казне) безбедно просуществовать вплоть до Второй мировой войны. Кроме того, как отмечали немецкие историки, конфискация 90% немецких активов заложила основу нового латвийского частного капитала.
После 1920 года немцы вынуждены были осваиваться с новой ролью — дискриминируемого национального меньшинства. Они потеряли свой особый социальный и культурный статус, а также политические и экономические привилегии.
Часть немцев (около 20 тысяч человек) покинула Латвию после Первой мировой войны вместе с уходящими немецкими войсками, однако большинство попыталось найти свое место в молодой республике, проникнутой националистическим духом. Им это частично удалось, учитывая их вклад в борьбу с большевизмом. В 1920-е годы немцы все еще составляли третью по численности этническую группу в Латвии после латышей и русских — всего около 70 тысяч человек. Большинство немцев проживало в Риге (13% населения).
Так, в результате принудительной "латышизации" — обязательного введения латвийского языка — работу потеряли тысячи немецко- и русскоговорящих чиновников. Кроме того, в Риге решением парламента у немецко-лютеранской общины в 1923 году был отобран собор Святого Иакова и передан латвийским католикам. На сегодняшний день это главная католическая церковь Латвии, хотя на протяжении многих веков она была лютеранским кафедральным собором.
Постоянные притеснения немецкого национального меньшинства в Латвии привели к тому, что после прихода к власти нацистов в Германии все чаще стала обсуждаться проблема репатриации балтийских немцев. Особенно активно Гитлер и Сталин использовали "немецкий вопрос" в странах Балтии в контексте раздела Восточной Европы.
Репатриация балтийских немцев состоялась в самом начале Второй мировой войны. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, страны Балтии переходили в сферу влияния СССР, и Германия не хотела оставлять этнических немцев заложниками большевиков.
Договор между Третьим рейхом и Латвией от 30 октября 1939 года предусматривал репатриацию всех балтийских немцев из Латвии. Уехало подавляющее большинство (около 50 тысяч человек), поскольку Гитлер пригрозил лишить оставшихся немецкого гражданства и защиты.
Тем не менее во время гитлеровской оккупации 1941-1944 годов (а в Курляндии — до мая 1945 года) латыши активно поддерживали Германию, принимали участие в уничтожении еврейского населения и вступали в ряды ваффен-СС. Но это — особая тема.