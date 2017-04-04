Распил будущего. К феномену летающих небоскребов

Руслан Карманов, для РИА Новости

Любая развитая технология выглядит подобно магии. Маги и кудесники, иллюзионисты и фокусники бессовестно создают производное от этого постулата, формулируя свой вариант примерно так: "То, что выглядит как магия, является развитой технологией". И не только формулируя, но и требуя за это денег, внимания, популярности и довольствия.

Имитация технологического развития распространена сейчас массово, в результате чего множество реальных задач остаются в тени — до них банально не доходят ресурсы и внимание публики. Ведь скажем честно: просмотр шоу Дэвида Копперфильда куда как увлекательнее, чем чтение периодики академии наук.

Последние новости шоу-хайтека принесли новость о том, что в Дубае планируется построить первый летающий небоскреб.

"Нью-йоркская компания Clouds Architecture выбрала Дубай потенциальной точкой для возведения футуристического небоскреба, "подвешенного" к астероиду, который вращается вокруг планеты на расстоянии 50 тысяч километров от поверхности Земли, — пишет ресурс "Русские Эмираты" со ссылкой на Khaleej Times. — Таким образом, предполагается, что футуристическая башня Analemma Tower в теории будет висеть в воздухе".

Спутник будет проходить орбиту по траектории в виде восьмерки по северному и южному полушариям в течение 24-часового цикла ежедневно. На своем веб-сайте компания называет систему крепления башни "Универсальной орбитальной системой поддержки" (UOSS).

Интересным признаком, общим для подобных новостей, является обязательная отсылка к какой-либо географической локации, с которой у целевой аудитории связаны определенные штампы. Например, в наследство от перестроечных времен у жителей экс-СССР остались мифы вроде: "В Швейцарии дороги с шампунем моют, в Финляндии — лучшее образование, во Франции все сидят на улочках в кафе и кофе пьют под музыку из к/ф "Амели", в Японии все давно на роботах и лазерах, в Дубае все шейхи своих детей в американские университеты отдают, вкладываются в будущее".

При ближайшем рассмотрении каждого такого тезиса исследователя, безусловно, ждет разочарование. Но кто сейчас обладает желанием и возможностями для этого?

С этим и другими характерными для "грядущего успеха" признаками (например, схожесть с иллюстрациями к фантастическим книгам 60-70-х годов прошлого века и упоминание всех "актуальных" и "модных" штук типа экологически чистой солнечной энергии) проект уверенно смотрит в будущее и уже готов принимать инвестиции и предоплату. Впрочем, это типовое поведение для подобных проектов, поэтому я хотел бы заметить другой, ощутимо более интересный момент.

Пару недель назад администрация Дональда Трампа заявила, что собирается урезать бюджет Национального космического агентства NASA. Агентству отменили несколько амбициозных миссий вроде доставки астероида на окололунную орбиту (Asteroid Redirect Mission — ARM) и ряда программ в области наук о Земле.

В конечном итоге в подписанном Трампом 21 марта законопроекте, определяющем бюджет NASA, идея ARM была поставлена под сомнение . Поручено изучить "альтернативные способы" осуществления марсианской миссии. Кстати, уже к концу месяца NASA такую альтернативу представило . По мнению комментаторов, "будущее астероидного проекта выглядит смутно".

То есть то же самое — про утилизацию астероидов — было снято со вкусного госбюджетного обеспечения, но моментально появилось чуть под другим соусом.

Получается интересная схема действий: если какой-то непрозрачный проект, загримированный под модный экологичный хайтек, нацеленный на госбюджет, не получает нужную поддержку, его превращают в не относящийся к государству коммерческий проект. Все другие характеристики остаются нетронутыми.

Это крайне удобная коррупционная схема, выводящая на новый уровень злоупотребления на модных темах, связанных с высокими технологиями.

Ведь действительно: стоит переименовать неудачную и заранее обреченную на невыполнимость госпрограмму в "частную инициативу гениальных успешных соотечественников" — и сразу же огромное число плюсов. И самосознание целой нации вырастает от гордости за достойных граждан своей страны, и контроль над расходами уходит. А в качестве аргумента о том, что надо нести деньги, можно, посмеиваясь, клеймить неверующего ретроградом.

И если ранее чистым мошенничеством по принципу "нарисовать презентацию вымышленного товара, собрать предзаказы и ничего не сделать" занимались коммерческие структуры, то теперь взят новый уровень — государственный. Соответственно, с более высокими ставками и серьезной поддержкой.

Хотите поговорить, например, про то, что "частный космос", декларируя сверхдешевые запуски, выигрывает гостендеры, выставляя ценник выше рынка? При этом имея бесплатный доступ к государственной инфраструктуре и нулевую ставку за использование патентов и технологий (то есть сверхнизкие затраты)? Нет, не получится: в СМИ "частный космос" уже назван последней надеждой человечества на развитие космических технологий, другого мнения быть не может.

Хотите спросить про другие подобные инициативы, узнать, что сделано за годы с момента основания, где какие-то конкретные технологические прорывы и наработки? С тем же результатом.

Этот тесный союз гармоничен настолько же, насколько и прибылен, и служит надежной защитой от того, чтобы было разработано что-то действительно ценное.

Ведь в отличие от реальных исследований, в которых результат заранее не известен, сбор денег под нарисованные 3D-модели обладает нулевыми рисками и низкой себестоимостью.

Технологии развиваются по спирали, и теперь картинки из журналов "Юный Техник" и "Техника Молодежи", перерисованные с использованием новых возможностей, требуются для других целей.

Они не захватывают дух и не побуждают создавать нечто подобное изображению. Они нужны, чтобы заставить человека восхититься объемом вложенных в проект средств и просто поверить, что вот-вот это все возникнет в реальности. А кто не верит — тот просто ретроград и устарел. Вместо стимула духа и воли — стерилизация в пассивном чувстве сопричастности с подчеркнутым бездействием. Ведь зачем что-то делать, раз такие классные картинки уже есть?

Очень хотелось бы, чтобы эту мысль внушили не всем. Иначе картинки из книг Лема и Шекли так и останутся в памяти только вместе с ощущением шороха страниц.