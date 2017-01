Плохо и еще хуже: социально-экономические итоги правления Обамы

Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости

Время президентства Барака Обамы запомнится не только крайней деградацией международных отношений, серией войн на Ближнем Востоке, чередой антироссийских санкций и всеобщим ожиданием третьей мировой войны.

Самим американцам стало хуже.

Настолько хуже, что на них не подействовала даже информационно-пропагандистская лавина из Белого дома. Президентские выборы показали, что американцы отличают свет от тьмы и понимают: корпорации богатеют за счет обнищания населения; белое население Америки вымирает; власть беспардонно врёт; вековые традиционные ценности списаны в утиль, а на смену им пришли законодательно закрепленные "нормы" различных меньшинств.

Америка начала вымирать

Впервые за последние 20 лет в США отмечен рост смертности. По данным американского Национального центра статистики в области здравоохранения, средняя продолжительность жизни американцев сократилась с 78,9 лет (2014 г.) до 78,8 лет (2015 г.). Показатель смертности, обусловленной возрастом, увеличился на 1,2%: в 2014 году было зафиксировано 724 таких смертей на 100 000 человек, в 2015-м этот показатель равнялся 733-м.

По данным авторитетного журнала "Деятельность Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки" (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS), в США резко выросла смертность среди белого населения среднего возраста (45 — 54 года) не латиноамериканского происхождения. Если за 15 лет, в период 1999-2013 гг., в США было зафиксировано в целом 96 000 таких смертей (в среднем 6400 смертей в год), то только в 2013 году в стране умерло 7000 белых среднего возраста. По американской терминологии, это те смерти, которых "можно было бы избежать". В Штатах это происходит на фоне того, что показатели смертности среди людей среднего возраста в других "богатых и благополучных" странах (Швеция, Австрия, Великобритания, Франция и др.) неуклонно снижаются.

При этом в Штатах растет уровень самоубийств, смертей от алкоголизма и употребления наркотиков. Взрывной рост трех этих показателей, по данным PNAS, начался с 1998 года. Если в 1998 году в США было зафиксировано 3 случая смерти на 100 000 человек от передозировки наркотиков, то в 2015-м этот показатель превысил 30. За этот же период аналогичный относительный показатель самоубийств вырос с 16 до 26, смертей от алкоголизма — с 16 до 22.

На фоне роста смертности совсем печально выглядят данные о снижении рождаемости. По данным Центра по контроля и предупреждению болезней на июнь 2016 года, в 2015 году в США родилось 3,98 млн детей, что на 0,3 % меньше по сравнению с 2014 годом. "Это вызывает беспокойство демографов, поскольку эти показатели ниже прогнозируемых", — сообщила.

© REUTERS/ Rickey Rogers Дети играют в снегу. Нью-Джерси, январь 2016

Жить стало хуже, жить стало печальней

Показатель роста смертности напрямую отражает экономическое состояние общества. Что стало причиной нынешнего положения дел?

Создание рабочих мест идет со скрипом. Как сообщило министерство труда США, в сентябре 2016 года экономика создала лишь 158 тысяч новых рабочих мест — при ожиданиях в 175 тысяч. Уровень безработицы в сентябре 2016 года вырос до 5%. К ноябрю этот показатель снизился до 4,6%, но затем снова пошел в рост. Постоянно растет число американцев, получающих пособие по безработице.

По данным того же министерства, только в первую неделю января этого года обратившихся за пособием по безработице увеличилось на 10 тысяч и составило 247 тысяч человек.

Постоянно растут расходы американцев на жизнь. По последним данным министерства торговли США (на ноябрь 2016 года), расходы на личное потребление граждан (прежде всего еда и энергия) выросли на 0,2%. При этом такой показатель, как "располагаемый личный доход" (то есть деньги, которые можно потратить) сократился на 0,1 %. И это тенденция.

"Растущее неравенство, несправедливая политическая система, правительство, которое действует якобы для людей, но на самом деле — в интересах элиты после финансового кризиса 2008 года, — всё это создало идеальные условия для такого кандидата, как Дональд Трамп", — считает известный американский экономист Джозеф Стиглитц (Joseph E. Stiglitz). Причисляя себя к американскому истеблишменту, Стиглитц говорит: "Трамп — это не случайность. Мы сами привели его к власти на своих плечах".

За чей счет Обама выходил из ипотечного кризиса 2008 года

Обама занял президентский пост, когда США разгребали руины ипотечного кризиса 2007-2008 годов.

Этот кризис представлял собой крах рынка недвижимости и связанных с ним производных ценных бумаг и был сравним с "великой депрессией". Причина его, если коротко, в том, что американское законодательство было "заточено" под интерес банкиров. Оно позволяло кредитным организациям наращивать выпуск практически ничем не обеспеченных производных ценных бумаг.

При этом банки вошли в сговор с ведущими рейтинговыми агентствами, которые умышленно завышали инвестиционную привлекательность даже самых неликвидных дериватиов. Мыльный пузырь от выпуска все новых и новых производных банковских бумаг раздувался и грозил лопнуть. Но банки продолжали наращивать этот пузырь. И он лопнул. Все полагали, что новая администрация поможет простым американцам, втянутым банками в эту гонку за прибылью.

© AFP 2017/ Tim Sloan Первая инаугурация Барака Обамы. 20 января 2009 года

Если кто-то говорил, что США — самая привлекательная для инвестиций страна, — то кризис 2008 года показал, что ни банкам, ни рейтинговым агентствам США верить нельзя. Сговор между американскими банками и такими рейтинговыми агентствами, как Moody's и Standard&Poor's, говорит серьезным инвесторам о том, что ценным бумагам американских банков верить опасно.

Да, Обама в первую очередь спасал банки, которых называют "кровеносной системой" экономики. Но за счет налогоплательщиков. Так чьи интересы он защитил в первую очередь? Интересы простых американцев, которые лишись новых больниц, школ, новых дорог и т.п.?

За кризис расплатились американцы, но не банкиры, "усилиями" которых он был спровоцирован. "В то время как банки Уолл-Стрит были спасены за счет миллиардов долларов налогоплательщиков, простые американцы получили только гроши. Президент США Барак Обама спас не только банки, но и банкиров, держателей акций и облигаций. Экономическая команда Обамы, составленная из воротил с Уолл-Стрит, нарушила правила капитализма, чтобы спасти элиту, и подтвердила подозрение миллионов американцев относительно того, что всё в этой системе, как сказал бы Трамп, подтасовано", — признаёт Дж.Стиглитц.

Обама всё время говорил от имени американского народа, апеллировал к "устоям американской демократии", которая якобы заслуживает того, чтобы на неё равнялись во всем мире. Между тем, в первые три года после кризиса 2008-го, в Штатах 1 % населения — богатейшие люди Америки — получили 91 % общенационального дохода. Вот и вся демократия.

Промышленный кризис — в довесок

Стоит напомнить еще о промышленном кризисе, прежде всего в автомобильной промышленности, которую Обама спасал опять же за счет налогоплательщиков. Например, для поддержания на плаву General Motors правительство США выделило в 2011 году кредит в 80 млрд долларов, из которых 14 млрд пришлось списать в силу неспособности компании расплатиться.

Аналогичные проблемы в сталелитейной промышленности, где цена на производство не может конкурировать с импортной сталью. При этом сталелитейная промышленность традиционно давала занятость сотням тысяч человек.

Однако в 2015 году каждая третья тонна стали, проданная в США, была импортной.

Многие заводы закрылись или снизили объем производства. "Это привело к катастрофическим увольнениям, потере работы для многих семей, которые поколениями заняты в этой отрасли. В целом в 2014 году в отрасли было ликвидировано более 12 тысяч рабочих мест", — сообщила CNN.

Сталелитейная и автомобильная промышленность — это лишь самые заметные примеры того, что бизнес бежит из Америки. Не случайно Трамп обещает вернуть его в Штаты и создать тем самым новые рабочие места.

© AP Photo/ Andrew Harnik, File Программа обязательного страхования американцев

К этому стоит добавить провальную — в сознании американцев — реформу здравоохранения, которую Обама называет своим главным достижением. Американский сенат уже проголосовал за начало процесса отмены этой реформы, известной как Obamacare.

А если всё это помножить на то, что, как написал журнал National Review , "демократия в США выродилась в культ личности Обамы", то становятся совсем понятны причины тектонического сдвига, который осуществили американские избиратели в своем обществе.Конечно, остается открытым вопрос о том, воплотятся ли подаренные победой Трампа надежды на то, что "Америка снова станет великой". Сдастся ли Трамп под давлением истеблишмента, которое уже сейчас налицо? А если не сдастся, то дадут ли ему просидеть в Белом доме все четыре года…?