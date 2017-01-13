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Плохо и еще хуже: социально-экономические итоги правления Обамы

18:1813.01.2017
(обновлено: 09:37 14.01.2017)
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Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 11.01.2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst

Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), для РИА Новости

Время президентства Барака Обамы запомнится не только крайней деградацией международных отношений, серией войн на Ближнем Востоке, чередой антироссийских санкций и всеобщим ожиданием третьей мировой войны.

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017/ Joshua Lott
"Нет, ты не смог". National Review представил список "достижений" Обамы
Самим американцам стало хуже.

Настолько хуже, что на них не подействовала даже информационно-пропагандистская лавина из Белого дома. Президентские выборы показали, что американцы отличают свет от тьмы и понимают: корпорации богатеют за счет обнищания населения; белое население Америки вымирает; власть беспардонно врёт; вековые традиционные ценности списаны в утиль, а на смену им пришли законодательно закрепленные "нормы" различных меньшинств.

Америка начала вымирать

Впервые за последние 20 лет в США отмечен рост смертности. По данным американского Национального центра статистики в области здравоохранения, средняя продолжительность жизни американцев сократилась с 78,9 лет (2014 г.) до 78,8 лет (2015 г.). Показатель смертности, обусловленной возрастом, увеличился на 1,2%: в 2014 году было зафиксировано 724 таких смертей на 100 000 человек, в 2015-м этот показатель равнялся 733-м.

© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Мужчина на 5-й Авеню в Нью-Йорке

По данным авторитетного журнала "Деятельность Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки" (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS), в США резко выросла смертность среди белого населения среднего возраста (45 — 54 года) не латиноамериканского происхождения. Если за 15 лет, в период 1999-2013 гг., в США было зафиксировано в целом 96 000 таких смертей (в среднем 6400 смертей в год), то только в 2013 году в стране умерло 7000 белых среднего возраста. По американской терминологии, это те смерти, которых "можно было бы избежать". В Штатах это происходит на фоне того, что показатели смертности среди людей среднего возраста в других "богатых и благополучных" странах (Швеция, Австрия, Великобритания, Франция и др.) неуклонно снижаются.

Заброшенные дома недалеко от центра Детройта
© REUTERS/ Rebecca Cook/Files
Число смертей от наркотиков и алкоголя утроилось в США с 1980 года
При этом в Штатах растет уровень самоубийств, смертей от алкоголизма и употребления наркотиков. Взрывной рост трех этих показателей, по данным PNAS, начался с 1998 года. Если в 1998 году в США было зафиксировано 3 случая смерти на 100 000 человек от передозировки наркотиков, то в 2015-м этот показатель превысил 30. За этот же период аналогичный относительный показатель самоубийств вырос с 16 до 26, смертей от алкоголизма — с 16 до 22.

На фоне роста смертности совсем печально выглядят данные о снижении рождаемости. По данным Центра по контроля и предупреждению болезней на июнь 2016 года, в 2015 году в США родилось 3,98 млн детей, что на 0,3 % меньше по сравнению с 2014 годом. "Это вызывает беспокойство демографов, поскольку эти показатели ниже прогнозируемых", — сообщила.

© REUTERS/ Rickey Rogers
Дети играют в снегу. Нью-Джерси, январь 2016

Жить стало хуже, жить стало печальней

Показатель роста смертности напрямую отражает экономическое состояние общества. Что стало причиной нынешнего положения дел?

Создание рабочих мест идет со скрипом. Как сообщило министерство труда США, в сентябре 2016 года экономика создала лишь 158 тысяч новых рабочих мест — при ожиданиях в 175 тысяч. Уровень безработицы в сентябре 2016 года вырос до 5%. К ноябрю этот показатель снизился до 4,6%, но затем снова пошел в рост. Постоянно растет число американцев, получающих пособие по безработице.

По данным того же министерства, только в первую неделю января этого года обратившихся за пособием по безработице увеличилось на 10 тысяч и составило 247 тысяч человек.

Президент США Барак Обама в Вашингтоне. 14 декабря 2016 года
© REUTERS/ Yuri Gripas
Клинцевич: Обама войдет в историю США как один из самых слабых президентов
Постоянно растут расходы американцев на жизнь. По последним данным министерства торговли США (на ноябрь 2016 года), расходы на личное потребление граждан (прежде всего еда и энергия) выросли на 0,2%. При этом такой показатель, как "располагаемый личный доход" (то есть деньги, которые можно потратить) сократился на 0,1 %. И это тенденция.

"Растущее неравенство, несправедливая политическая система, правительство, которое действует якобы для людей, но на самом деле — в интересах элиты после финансового кризиса 2008 года, — всё это создало идеальные условия для такого кандидата, как Дональд Трамп", — считает известный американский экономист Джозеф Стиглитц (Joseph E. Stiglitz). Причисляя себя к американскому истеблишменту, Стиглитц говорит: "Трамп — это не случайность. Мы сами привели его к власти на своих плечах".

За чей счет Обама выходил из ипотечного кризиса 2008 года

Обама занял президентский пост, когда США разгребали руины ипотечного кризиса 2007-2008 годов.

Этот кризис представлял собой крах рынка недвижимости и связанных с ним производных ценных бумаг и был сравним с "великой депрессией". Причина его, если коротко, в том, что американское законодательство было "заточено" под интерес банкиров. Оно позволяло кредитным организациям наращивать выпуск практически ничем не обеспеченных производных ценных бумаг.

При этом банки вошли в сговор с ведущими рейтинговыми агентствами, которые умышленно завышали инвестиционную привлекательность даже самых неликвидных дериватиов. Мыльный пузырь от выпуска все новых и новых производных банковских бумаг раздувался и грозил лопнуть. Но банки продолжали наращивать этот пузырь. И он лопнул. Все полагали, что новая администрация поможет простым американцам, втянутым банками в эту гонку за прибылью.

© AFP 2017/ Tim Sloan
Первая инаугурация Барака Обамы. 20 января 2009 года

Если кто-то говорил, что США — самая привлекательная для инвестиций страна, — то кризис 2008 года показал, что ни банкам, ни рейтинговым агентствам США верить нельзя. Сговор между американскими банками и такими рейтинговыми агентствами, как Moody's и Standard&Poor's, говорит серьезным инвесторам о том, что ценным бумагам американских банков верить опасно.

Да, Обама в первую очередь спасал банки, которых называют "кровеносной системой" экономики. Но за счет налогоплательщиков. Так чьи интересы он защитил в первую очередь? Интересы простых американцев, которые лишись новых больниц, школ, новых дорог и т.п.?

За кризис расплатились американцы, но не банкиры, "усилиями" которых он был спровоцирован. "В то время как банки Уолл-Стрит были спасены за счет миллиардов долларов налогоплательщиков, простые американцы получили только гроши. Президент США Барак Обама спас не только банки, но и банкиров, держателей акций и облигаций. Экономическая команда Обамы, составленная из воротил с Уолл-Стрит, нарушила правила капитализма, чтобы спасти элиту, и подтвердила подозрение миллионов американцев относительно того, что всё в этой системе, как сказал бы Трамп, подтасовано", — признаёт Дж.Стиглитц.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Мыльный PR-пузырь президента Обамы

Обама всё время говорил от имени американского народа, апеллировал к "устоям американской демократии", которая якобы заслуживает того, чтобы на неё равнялись во всем мире. Между тем, в первые три года после кризиса 2008-го, в Штатах 1 % населения — богатейшие люди Америки — получили 91 % общенационального дохода. Вот и вся демократия.

Промышленный кризис — в довесок

Стоит напомнить еще о промышленном кризисе, прежде всего в автомобильной промышленности, которую Обама спасал опять же за счет налогоплательщиков. Например, для поддержания на плаву General Motors правительство США выделило в 2011 году кредит в 80 млрд долларов, из которых 14 млрд пришлось списать в силу неспособности компании расплатиться.

Аналогичные проблемы в сталелитейной промышленности, где цена на производство не может конкурировать с импортной сталью. При этом сталелитейная промышленность традиционно давала занятость сотням тысяч человек.

Однако в 2015 году каждая третья тонна стали, проданная в США, была импортной.

Многие заводы закрылись или снизили объем производства. "Это привело к катастрофическим увольнениям, потере работы для многих семей, которые поколениями заняты в этой отрасли. В целом в 2014 году в отрасли было ликвидировано более 12 тысяч рабочих мест", — сообщила CNN.

Сталелитейная и автомобильная промышленность — это лишь самые заметные примеры того, что бизнес бежит из Америки. Не случайно Трамп обещает вернуть его в Штаты и создать тем самым новые рабочие места.

© AP Photo/ Andrew Harnik, File
Программа обязательного страхования американцев

К этому стоит добавить провальную — в сознании американцев — реформу здравоохранения, которую Обама называет своим главным достижением. Американский сенат уже проголосовал за начало процесса отмены этой реформы, известной как Obamacare.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017/ Zack Gibson
В конгрессе США не установили сроков по отмене реформы Obamacare
А если всё это помножить на то, что, как написал журнал National Review, "демократия в США выродилась в культ личности Обамы", то становятся совсем понятны причины тектонического сдвига, который осуществили американские избиратели в своем обществе.
Конечно, остается открытым вопрос о том, воплотятся ли подаренные победой Трампа надежды на то, что "Америка снова станет великой". Сдастся ли Трамп под давлением истеблишмента, которое уже сейчас налицо? А если не сдастся, то дадут ли ему просидеть в Белом доме все четыре года…?

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14 пользователей оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • 777 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, не надо мне пургу гнать. Все ВВП США, это ложь. На бирже продаются фьючерсы на неразработанную и недобытую нефть. США ничего не производят, все уехали в Азию. Доллар обеспечивается за счет внедрения в чужие экономики и обеспечение ими на.валют, забирая себе часть ценности этих нац. валют обеспеченных собственностью государства. У США 20 трлн.$ внешнего гос. долга. Снимите розовые очки, сказка заканчивается. Ну ка расскажите мне про мировую экономику и как кризис в США затаскивает ее на дно? ВВП у них, они ни чего не производят, биржевые махинации и приписки в отчетах, это и есть их ВВП.
    03:26
    14.01.2017
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  • СУ-35
    Независимые экономисты провели аудит после кризиса 2008 года и выявили колоссальные приписки. И эта система пузыря по прежнему работает. Похоже что кризис не за горами и на этот раз штаты не обойдутся парой тысяч самоубийц потерявших жилье, доллар утащит за собой все экономики мира, это будет нечто.
    22:51
    13.01.2017
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Показать старые комментарии (4)
  • Deyn Donovan
    Про банки- много бреда. Крах банка= сгорают все вклады и накопления. Начинается процедура банкротства.
    А в США- это очень большой рынок. Крах таких гигантов, которых спасали(а спасали не всех). Погубил бы миллионы людей, которые остались без накоплений, в том числе и пенсионных(в сша развита система частных пенсий).
    Другое дело- никто из крупных игроков не понес наказания, за намеренное раздувание жилищного пузыря. Улик доказывающих, что о пузыре знали много. Но игнорировали.
    Третье- поведение банков после спасения. Когда себе премии начали выписывать в крупных суммах. Пытаясь свои убытки так покрыть.
    На счет здравоохранение- Обама один из немногих, кто за десятилетия хотя бы поднял эту тему. США единственная развитая страна, где такой огромный процент населения без мед. страховки, и нету гос. программы страхования. Богатым как раз это выгодно. То обама плох- банки защищает, то плох- медицину сделал доступной для малоимущих.
    И в программе очень много хорошего, в том числе- получение полюса да же при болезни(рак, спид и прочее. Когда тебе при таких болезнях раньше отказывали в страховке). И при наличие таких болезней после получения страховки, ее цена не может быть поднята. Что так же огромный плюс. В системе и хватает бреда. Но мед. в сша очень проблемная, и обама, хотя бы что-то там сделал нормальное.
    В отличие от российской власти, которая свою реформу здравоохранения лучше бы не начинала.
    22:45
    13.01.2017
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  • СУ-35
    Независимые экономисты провели аудит после кризиса 2008 года и выявили колоссальные приписки. И эта система пузыря по прежнему работает. Похоже что кризис не за горами и на этот раз штаты не обойдутся парой тысяч самоубийц потерявших жилье, доллар утащит за собой все экономики мира, это будет нечто.
    22:51
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • 777 в ответ пользователю Андрей Егоров(показатьскрыть)
    Андрей Егоров, дело не в этом. После кризиса 2008 года тысячи американцев потеряли жилье, некоторые вообще все. Это бездомные, огромное количество суицидов и через доллар они тянут за собой все экономики, в том числе нашу. Уже на лицо все признаки грядущего кризиса. И кстати, по ВВП ППС мы догнали Германию, не все так плохо, учитывая что мы после Ельцина отстраиваем страну из руин.
    23:30
    13.01.2017
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  • Deyn Donovan в ответ пользователю 777(показатьскрыть)
    777, Господи. Что за чушь несете. США первая экономика по потреблению, 1-2 по производству ВВП. Любое колебание- отражается на всем мире. ПРИЧЕМ ТУТ БАКС? Упал спрос в США в 2008г, и полетело все остальное. Т.к. не нужны стали китайские товары(в таком кол-ве). Не нужно стало столько нефти(сша 1 место по потреблению 2 по импорту после Китая). И т.д. Все упало, как карточный домик. Бакс тут вообще не причем. Такова мировая экономика.
    Да, да ельцин во всем виноват. А путин великий лидер. Пожил бы он при ельцинских 15 баксах за нефть, посмотрел бы тогда на него. Если сейчас, при 40-50 ноют.
    01:43
    14.01.2017
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  • Deyn Donovan в ответ пользователю 777(показатьскрыть)
    777, Забыл. Потеряли жилье которое в кредит набрали. Это и есть мыльный пузырь 2008г. Когда давали всем подряд кредиты на недвижимость. Итог- кол-во не возвратов достигло критической массы и рынок упал. Причем, там довольно большая система была. Которая помогало все это на плаву держать долгое время.
    01:46
    14.01.2017
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  • 777 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, не надо мне пургу гнать. Все ВВП США, это ложь. На бирже продаются фьючерсы на неразработанную и недобытую нефть. США ничего не производят, все уехали в Азию. Доллар обеспечивается за счет внедрения в чужие экономики и обеспечение ими на.валют, забирая себе часть ценности этих нац. валют обеспеченных собственностью государства. У США 20 трлн.$ внешнего гос. долга. Снимите розовые очки, сказка заканчивается. Ну ка расскажите мне про мировую экономику и как кризис в США затаскивает ее на дно? ВВП у них, они ни чего не производят, биржевые махинации и приписки в отчетах, это и есть их ВВП.
    03:26
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • СУ-35 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, первая по потреблению, а потребляет она то, что крадет у Ирака, Ливии, уничтожения экономики Югославии и замены местного производителя на американские корпорации. Янки паразиты живущие и богатеющие за счет убийства и разграбления. Они начали свою историю с уничтожения местного населения и разграбления чужих земель и все 240 пьют чужую кровь. За 70 лет участие в 50 конфликтах, войны, смена правительств, разграбление вассальных государств. Половина планеты им смерти желает. За нашу нефть не вздрагивай, думай за то, чтобы с вас долги не спросили.
    03:40
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • СУ-35 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, я жил при Ельцине, когда пиндосы нашу нефть, лес, железо и все остальное задарма вывозили и за наш счет жили, а мы голодали, реально голодали и если будет шанс они за это ответят.
    03:46
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • 777 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, почему кризис в США тащит за собой все экономики? Потому что США-банкрот внедри свои долги в экономики других стран через долговые облигации и обеспечение валют. А теперь факты. В Китае население полтора миллиарда, в штатах 350 млн, почти в 5 раз меньше, а ВВП США якобы такое же как у Китая. Рабочий день 8 часов, значит американец должен в сутки работать почти 40 часов, но в сутках всего 24 часа. Технологии у китайцев есть, ибо у них американские компании, может они ленивые?, даже если они 4 часа в сутки вырабатывают, значит американец должен 20 часов работать. Так откуда ВВП? Приписки, перепродажа чужой продукции (ВВП, это ВНУТРЕННИЙ валовый ПРОДУКТ), биржевые махинации.
    04:21
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • 777 в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, щаз. Мыльный пузырь США возник в следствий ничем не обеспеченной лжи. Приписывали в ВВП то, чего не существовало, а покрывали свое банкротство эмиссией ничем не обеспеченных фантиков.
    04:24
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Перов
    Очень велика вероятность того,что элита США, состоящая из масонов и прочих сатанистов, попытается через какое-то время сместить Трампа изза несоответствия их сатанинским интересам. Или через импичмент как Никсона,или через убийство ,как Кеннеди.
    10:42
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Макаров в ответ пользователю Александр Перов(показатьскрыть)
    Александр Перов, так и будет, вот увидим... Причем скоро.
    11:05
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • skeleton3
    Увидел строчку, с 2008 года правительство работает на элиту. А в России нет? Смешно, смешно....
    12:03
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • lyteanes1
    Главный результат правления Обамы, как ставленника Мирового Капитала - границы США проходят ныне менее, чем в тысяче километров от Кремля! Кризиса Штаты, как всегда, могут избежать только за счет мировой войны, к чему и готовились. Теперь на мировой повестке дня один вопрос: дадут ли Трампу возможность мирного урегулирования?!!!
    12:54
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • asse2015
    Непонятно, в связи с чем ОБАМА получил "НОБЕЛЕВСКУЮ".
    НО, больше всего поражает то, что до сих пор не забрали с позором.
    ВЫВОД: одним миром ,,,,,?
    13:51
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • dt.andrey
    Они давно топчутся на месте и в социальной сфере и в экономике. Хотя возможностей у них - как ни у кого. Вместо того чтобы решать свои проблемы они продолжают убивать и разрушать по всему миру.
    14:18
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Каэтана Костюк в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, Не забывайте, что США приверженцы экономического развития финансовой системы в противовес нашей - социально-ориентированной. США бы и месяца не протянули в рамках нашей системы.
    Во-вторых, англосаксы поднаторели в колониальной политике. Они всегда используют ресурсы чужого государства посредством ора, провокаций, внедрения мифических ценностей.
    16:13
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Deyn Donovan в ответ пользователю 777(показатьскрыть)
    777, Выше уже писал в посте- ТЕХНОЛОГИИ. Китай- лишь несколько лет назад, начал свои технологии продвигать и изобретать. ВВП- это не только заводы, это все производство, в том числе и интеллектуальная собственность.
    16:54
    14.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Deyn Donovan в ответ пользователю Каэтана Костюк(показатьскрыть)
    Каэтана Костюк, Юморист? Какой нашей? Вы в европе живете? Так соц-орин. А в России- неееееетттт. Нет. И нет.
    "Загнивающая" европа, на данный момент, самая социально-ориентированная часть мира. Какой нашей то? А? С пособия на ребенка в 500-800р? У них налоговые вычеты в разы выше на ребенка, чем у нас пособие+вычеты.
    А Россия вся святая? И нету рядом с Россией четырех мест с непризнанными гос-вами, где Россия за святилась, и играет важную роль в их существовании?
    17:03
    14.01.2017
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  • Rayka T в ответ пользователю Deyn Donovan(показатьскрыть)
    Deyn Donovan, точно так было, надо добавить что банковские чиновники еще себе за раздачу необеспеченных кредитов бонусы получали.
    18:44
    14.01.2017
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