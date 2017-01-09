Тактика салями в допинг-скандале и царапина как доказательство

Максим Соколов, для МИА "Россия сегодня"

Допинговый скандал, занимавший летом 2016 года ведущее место в сводках новостей, не исчез безвозвратно. Скандала как шумного события сейчас мы не наблюдаем – да и мудрено было бы наблюдать. Во-первых, медийные скандалы так долго не живут. Во-вторых, на фоне уходящей администрации США все усилия Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена обратить на себя внимание все равно были бы тщетными. Администрация Обамы кроет любого другого скандалиста.

Но в деятельности WADA громкий шум просто сменился планомерной работой, основанной на "тактике салями", то есть на спокойной и последовательной дисквалификации российских спортсменов. Потихоньку, но неуклонно. Кто обратил внимание, например, на новогоднее известие о том, что чемпионка Игр в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали? Да никто. Зачисткой среди российских олимпиоников давно уже никого не удивишь. Одни скажут: "Наши органы (то есть WADA и Макларен) зря не сажают", другие отметят: "Что хотят, то и делают", третьим все равно.

И уж точно никто не обратил внимания на то, что собираются инкриминировать Сотниковой. Между тем следовало бы. Как пишет сообщившая о претензиях к Сотниковой итальянская La Gazetta dello Sport, "речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене… Анализ мочи российской спортсменки был чист, но пробирка с пробой Сотниковой имеет царапину "первого типа", что свидетельствует о возможном вскрытии и возможных манипуляциях с ней".

То есть никакого допинга нет, но пробирка "скомпрометирована". Что является достаточным основанием для самых серьезных оргвыводов.

© AP Photo/ Sang Tan Лаборатория по тестированию на допинг

Причем вопрос о том, где, когда и кем она была скомпрометирована, вообще не ставится. Автоматически предполагается, что если на пробирке есть царапины, включая и микроцарапины, не видимые глазом, то их оставила российская допинговая мафия. Никто другой поцарапать в принципе не в состоянии.

Ну, а если и кто-то другой все-таки в состоянии? Что тогда? Ведь самый подход WADA открывает широчайшие возможности. Достаточно неизвестно кем нанесенной невидимой микроцарапины — и уже не нужен ни анализ пробы, ни показания свидетелей, ни признание обвиняемого – царапины достаточно.

А поскольку сама передача пробирки исследователям, равно как и сама процедура исследования не снабжена защитительно-контрольными формальностями (хотя бы как исследование вещественных доказательств в уголовном процессе), то единственная гарантия тут – горячее сердце, холодная голова и чистые руки сотрудников WADA. "Джентльмен не может царапать".

А если все-таки может? Если где-то, кое-где у вас порой?

Тут интересна методика XIX века, описанная Лесковым в "Мелочах архиерейской жизни" ("Простое средство"). В результате некоторой интриги, детали которой здесь непринципиальны, в церковную книгу была внесена подложная запись: вместо настоящего мужа дворянки Пелагеи мужем был записан крепостной Афанасий Петух. Когда это дело открылось, муж Пелагеи пытался восстановить истину, денег было истрачено немерено, но консисторские чиновники стояли на своем: что написано пером, того не вырубишь топором. Дело казалось безнадежным.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен во время выступления в Лондоне. 9 декабря 2016

И тут к мужу Луке Александровичу "пришел один консисторский приказный, весьма гнусного и скаредного вида и пахнущий водкою", предложив поправить дело за самый умеренный гонорар. "Лука Александрович подумал: "Много уже мною потрачено, а это уже не великая вещь", — и дал ему два червонца".

Применив свое простое средство, "на другой день приходит к нему тот подьячий и говорит: "Ну, боярин, я все справил: подавай теперь просьбу, чтобы не письменную справку читали, а самую бы подлинную книгу потребовали".

"А как была она вытребована, то объявилось, что писано имя "крестьянин Петух", но другим чернилом по выскобленному месту… А когда и кто это написал, и что на этом месте прежде было, — неизвестно… Приказный никакой фальши не сделал, а только подписал в книге то самое, что в ней и вычистил. То было его "простое средство"".

Говоря современным языком, подьячий скомпрометировал запись в церковной книге, и этого оказалось достаточно. Очевидно, что истинность или ложность первоначальной записи для этой методики несущественна – скомпрометировать можно любую запись.

Конечно, есть важная разница. В XIX веке простое средство применил консисторский приказный, весьма гнусного и скаредного вида, и пахнущий водкою, а в XXI веке если простое средство и применил (мы не знаем доподлинно), то просвещенный мореплаватель весьма благообразного вида и водкой нимало не пахнущий.

Но возможность такая была и есть, тем более что осенью 2016 года мы узнали, что в WADA выносят самые разные решения самые разные подьячии (см. данные компьютерных взломов, произведенных хакерской группой Fancy bear).

Когда мы получаем очередное известие о беззаветной борьбе за чистоту спорта, рассказ Лескова "Простое средство" тоже нелишне вспомнить.