Почему экологическое и медицинское лобби боится Трампа

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Эти американцы копируют файлы и готовятся заложить их на хранение в ожидании прихода людей Трампа. Или обращаются к психиатру, чтобы тот помог им пережить удар. Речь о тех, кто по должности, случайности или убеждениям причастен к двум мощным лобби — "зеленому" и медицинскому. То есть о тех, кто спасал планету от потепления и боролся с курением. Они при прежнем президенте заигрались настолько, что падать им будет очень больно — да больно уже и сейчас, поскольку ясно, к чему дело идет.

"Зеленые" позеленели

Первый сюжет выглядит просто. Он касается всемирной кампании насчет "глобального потепления", вызванного деятельностью нефтяных, газовых и угольных энергетических корпораций.

Избранный президент Дональд Трамп, так же, как и большая часть республиканцев, говорил, что насчет климата "никто всерьез ничего не знает" и обещал демонтировать наследие Барака Обамы — Парижские международные соглашения по климату и американский "план чистой энергии". Главное, что он назначил в соответствующие и смежные ведомства людей, которые думают точно так же.

© AFP 2016/ Eric Piermont Генеральный директор компании "Экссон Мобил" Рекс Тиллерсон

Рик Перри, министр энергетики, не верит в доктрину "зеленых". Райан Зинке, будущий министр внутренних дел — тоже. Рекс Тиллерсон, госсекретарь, и вовсе возглавлял нефтяную компанию Exxon Mobil.

Здесь надо напомнить, что такое "борьба с потеплением планеты" в фактическом, денежном виде. Это на самом деле борьба лобби производителей "альтернативной" энергии против другого лобби, злодеев и истребителей планеты — упомянутых нефтяников, газовиков и угольщиков.

Проблема была в том, что альтернативная энергия обойдется американцам намного дороже, и у нее не было бы никаких шансов чего-то добиться без начавшейся еще в 90-е годы бешеной кампании по поводу "потепления". Создали "новую науку", уверенно доказывающую, что во всем виноваты те самые компании, начали истеричную кампанию "борьбы за климат" и против злодеев-нефтяников и прочих. Все СМИ выступили за спасение планеты, так же, как все они были за Хиллари Клинтон.

И стоит ли говорить, что лоббисты "новой энергетики" — это люди демократов, а их противники — республиканцев. В свой последний год Обама на полную мощность включил принтер в Овальном кабинете, штампуя, в рамках "плана чистой энергии", сотни запретов на деятельность конкурирующего лобби. И делал это до конца, чтобы Трамп не развалил слишком просто и быстро его наследие.

© AP Photo/ Evan Vucci Избранный президент США Дональд Трамп

Сдержит ли Трамп свои предвыборные обещания? Конечно

Возможно, но многое будет зависеть от его команды

Нет, они делались для предвыборной кампании

А что за обещания? Результаты

Но он развалит. И начнется все с климатологов и людей, связанных с министерством энергетики. Это они копируют сейчас данные по части "гибнущей планеты", чтобы таковые не уничтожил Рик Перри.

А самый известный в этой сфере ученый пишет пламенное эссе в СМИ, возмущаясь "ненавистью новой администрации к науке" и предсказывая, что теперь планете точно конец.

А может, ненависть была бы меньше, если бы эти же климатологи не призывали Обаму преследовать в судебном порядке тех, кто с ними был не согласен в научных дискуссиях и говорил, что речь о массовом надувательстве? Может, не надо было вести тотальную кампанию в СМИ и изобретать термин "отрицатели потепления", с которым в науке было делать нечего, и в СМИ было не пробиться?

Кстати, республиканцы вообще-то всего лишь призывают начать дискуссию о климате с начала, но честно и на равных.

Катастрофа энтузиастов

История с медицинским лобби и его борьбой против курения и похожа на историю с "новой энергией", и не очень. Непохожа тем, что у этого лобби (опять же тесно связанного именно с демократами) сейчас системные провалы не только в антитабачной, а в нескольких сферах. Кроме того, люди Трампа в их программах на первые месяцы власти пока ничего такого по части курения не обещали, разве что остановить тот самый "бешеный принтер" Обамы с новыми, запредельными антитабачными инициативами. Но борцы с курением уже делают панические заявления, что все пропало. Наверное, они правы — у них пропало.

Здесь важно то, что с этим лобби творится в целом. В начале 90-х оно вынашивало грандиозные планы биологического изменения человека (за громадные деньги). Сравниться с ним по части энтузиазма могли разве что упомянутые "новые энергетики". Врагами медицинского лобби (по части курения) были объявлены такие же злодеи, как и нефтяники или угольщики, а именно — табачные компании ("отравители, подсаживающие миллионы людей на табак"), зачистка "научного" и особенно медийного пространства от оппонентов к концу 90-х оказалась такой же тотальной.

А сегодня выясняется, что медицинская отрасль оказалась в застое, перестала расти, и демократы ей не помогли. Вдобавок оказалось, что она (фармацевтическая ее часть) виновна в массовом подсаживании американцев на болеутоляющие препараты, это страшная национальная эпидемия. На этом фоне даже идея насильно пересадить курильщиков на психотропы или никотинозамещение бледнеет. В общем, это медики сегодня злодеи в глазах публики, атмосфера вокруг них изменилась.

© AP Photo/ Andrew Harnik, File Программа обязательного страхования американцев

Но первое, что сделает администрация Трампа — это все-таки не разбирательство по части курения. Она уничтожит еще один такой же лоббистский проект медиков, а именно Obamacare — программу массового обязательного медстрахования американцев. Она сводится к очень простому заголовку в одном из республиканских изданий: если раньше семья Лоуэллен Брейтуэйт планировала тратить на медицинскую страховку 257 долларов в месяц, то в рамках Obamacare ей придется заплатить 650 долларов . Привет от "бешеного принтера"…

Кстати, после победы Трампа акции американского бизнеса (индекс Доу-Джонса) пошли круто вверх. Потому что сотни и тысячи обамовских лоббистских запретов этот бизнес душили.

Есть ведомство, где в одной точке сходятся страхи как климатических, так и антитабачных (медицинских) лоббистов. Туда назначен Скотт Пруитт, чьи взгляды опять же известны, и сотрудники этой конторы обращаются к психиатрам, чтобы пережить тяжелые времена. Это EPA, агентство по защите окружающей среды. Оно заказывало и распространяло доклады "грантовой науки" насчет "потепления". Оно же причастно к такому же докладу 1993 года о вреде "пассивного курения" для окружающих.

© AP Photo/ Sue Ogrocki, File Американский адвокат Скотт Пруитт. Архивное фото

И ничего, что даже тогдашняя наука говорила о том, что вреда такого нет, а сегодняшняя говорит об этом еще более уверенно. И ничего, что сегодня наука отчищает прежние доклады на эту тему от фальсификаций; вот лишь одна из таких свежих работ.

Но это сейчас, а тогда именно документ от 1993 года оказался очень нужен тем, кто в 1998-1999 годах начал антитабачную кампанию с идеями, что курящие угрожают людям вокруг. Все это время ведомство упорно держалось за свой доклад, не пытаясь заново его пересмотреть.

Мой любимый блогер Фрэнк Дэвис по этому поводу пишет (пост от 21 ноября): этим людям сейчас очень плохо? Но чиновники EPA "были соучастниками того, что курящих выгнали из пабов и ресторанов, и никто из виновных ни на секунду этим не обеспокоился. А как только возникли признаки, что теперь так же поступят с ними, они начали завывать и визжать".

И последнее. Только к этим двум историям (а таких в США много, с враньем и массовой обработкой мозгов через СМИ) причастны миллионы людей, в том числе высокопоставленных и известных. И в окружающем мире их множество. Трудно себе представить, что с этими людьми будет происходить, когда все фальсификации будут лопаться одна за другой.

Вот где будет настоящий переворот, а не новая политика Трампа на Ближнем Востоке или в Восточной Европе — эти далекие сюжеты американцев волнуют в последнюю очередь.