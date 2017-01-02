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Почему экологическое и медицинское лобби боится Трампа

10:0002.01.2017
218034
Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп со сторонниками. 9 ноября 2016 год
© AFP 2016/ Timothy A. Clary

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Эти американцы копируют файлы и готовятся заложить их на хранение в ожидании прихода людей Трампа. Или обращаются к психиатру, чтобы тот помог им пережить удар. Речь о тех, кто по должности, случайности или убеждениям причастен к двум мощным лобби — "зеленому" и медицинскому. То есть о тех, кто спасал планету от потепления и боролся с курением. Они при прежнем президенте заигрались настолько, что падать им будет очень больно — да больно уже и сейчас, поскольку ясно, к чему дело идет.

"Зеленые" позеленели

Избранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Carolyn Kaster
В ООН ожидают, что США при Трампе будут выполнять соглашение по климату
Первый сюжет выглядит просто. Он касается всемирной кампании насчет "глобального потепления", вызванного деятельностью нефтяных, газовых и угольных энергетических корпораций.

Избранный президент Дональд Трамп, так же, как и большая часть республиканцев, говорил, что насчет климата "никто всерьез ничего не знает" и обещал демонтировать наследие Барака Обамы — Парижские международные соглашения по климату и американский "план чистой энергии". Главное, что он назначил в соответствующие и смежные ведомства людей, которые думают точно так же.

© AFP 2016/ Eric Piermont
Генеральный директор компании "Экссон Мобил" Рекс Тиллерсон

Рик Перри, министр энергетики, не верит в доктрину "зеленых". Райан Зинке, будущий министр внутренних дел — тоже. Рекс Тиллерсон, госсекретарь, и вовсе возглавлял нефтяную компанию Exxon Mobil.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Jim Watson
Экс-чиновник Минэнерго США заявил о прогрессивности Трампа
Здесь надо напомнить, что такое "борьба с потеплением планеты" в фактическом, денежном виде. Это на самом деле борьба лобби производителей "альтернативной" энергии против другого лобби, злодеев и истребителей планеты — упомянутых нефтяников, газовиков и угольщиков.

Проблема была в том, что альтернативная энергия обойдется американцам намного дороже, и у нее не было бы никаких шансов чего-то добиться без начавшейся еще в 90-е годы бешеной кампании по поводу "потепления". Создали "новую науку", уверенно доказывающую, что во всем виноваты те самые компании, начали истеричную кампанию "борьбы за климат" и против злодеев-нефтяников и прочих. Все СМИ выступили за спасение планеты, так же, как все они были за Хиллари Клинтон.

И стоит ли говорить, что лоббисты "новой энергетики" — это люди демократов, а их противники — республиканцев. В свой последний год Обама на полную мощность включил принтер в Овальном кабинете, штампуя, в рамках "плана чистой энергии", сотни запретов на деятельность конкурирующего лобби. И делал это до конца, чтобы Трамп не развалил слишком просто и быстро его наследие.

© AP Photo/ Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп

Сдержит ли Трамп свои предвыборные обещания?
Результаты
Но он развалит. И начнется все с климатологов и людей, связанных с министерством энергетики. Это они копируют сейчас данные по части "гибнущей планеты", чтобы таковые не уничтожил Рик Перри.

А самый известный в этой сфере ученый пишет пламенное эссе в СМИ, возмущаясь "ненавистью новой администрации к науке" и предсказывая, что теперь планете точно конец.

А может, ненависть была бы меньше, если бы эти же климатологи не призывали Обаму преследовать в судебном порядке тех, кто с ними был не согласен в научных дискуссиях и говорил, что речь о массовом надувательстве? Может, не надо было вести тотальную кампанию в СМИ и изобретать термин "отрицатели потепления", с которым в науке было делать нечего, и в СМИ было не пробиться?

Кстати, республиканцы вообще-то всего лишь призывают начать дискуссию о климате с начала, но честно и на равных.

Катастрофа энтузиастов

История с медицинским лобби и его борьбой против курения и похожа на историю с "новой энергией", и не очень. Непохожа тем, что у этого лобби (опять же тесно связанного именно с демократами) сейчас системные провалы не только в антитабачной, а в нескольких сферах. Кроме того, люди Трампа в их программах на первые месяцы власти пока ничего такого по части курения не обещали, разве что остановить тот самый "бешеный принтер" Обамы с новыми, запредельными антитабачными инициативами. Но борцы с курением уже делают панические заявления, что все пропало. Наверное, они правы — у них пропало.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в Лисберге. 7 ноября 2016 года
© AP Photo/ Alex Brandon
Трамп заявил, что пока не определился, выходить ли из соглашений по климату
Здесь важно то, что с этим лобби творится в целом. В начале 90-х оно вынашивало грандиозные планы биологического изменения человека (за громадные деньги). Сравниться с ним по части энтузиазма могли разве что упомянутые "новые энергетики". Врагами медицинского лобби (по части курения) были объявлены такие же злодеи, как и нефтяники или угольщики, а именно — табачные компании ("отравители, подсаживающие миллионы людей на табак"), зачистка "научного" и особенно медийного пространства от оппонентов к концу 90-х оказалась такой же тотальной.

А сегодня выясняется, что медицинская отрасль оказалась в застое, перестала расти, и демократы ей не помогли. Вдобавок оказалось, что она (фармацевтическая ее часть) виновна в массовом подсаживании американцев на болеутоляющие препараты, это страшная национальная эпидемия. На этом фоне даже идея насильно пересадить курильщиков на психотропы или никотинозамещение бледнеет. В общем, это медики сегодня злодеи в глазах публики, атмосфера вокруг них изменилась.

Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. 16 декабря 2016 года
© AFP 2016/ Don Emmert
Ответный удар: какие указы Обамы может отменить Трамп
Но первое, что сделает администрация Трампа — это все-таки не разбирательство по части курения. Она уничтожит еще один такой же лоббистский проект медиков, а именно Obamacare — программу массового обязательного медстрахования американцев. Она сводится к очень простому заголовку в одном из республиканских изданий: если раньше семья Лоуэллен Брейтуэйт планировала тратить на медицинскую страховку 257 долларов в месяц, то в рамках Obamacare ей придется заплатить 650 долларов. Привет от "бешеного принтера"…

© AP Photo/ Andrew Harnik, File
Программа обязательного страхования американцев

Кстати, после победы Трампа акции американского бизнеса (индекс Доу-Джонса) пошли круто вверх. Потому что сотни и тысячи обамовских лоббистских запретов этот бизнес душили.

Есть ведомство, где в одной точке сходятся страхи как климатических, так и антитабачных (медицинских) лоббистов. Туда назначен Скотт Пруитт, чьи взгляды опять же известны, и сотрудники этой конторы обращаются к психиатрам, чтобы пережить тяжелые времена. Это EPA, агентство по защите окружающей среды. Оно заказывало и распространяло доклады "грантовой науки" насчет "потепления". Оно же причастно к такому же докладу 1993 года о вреде "пассивного курения" для окружающих.

© AP Photo/ Sue Ogrocki, File
Американский адвокат Скотт Пруитт. Архивное фото

И ничего, что даже тогдашняя наука говорила о том, что вреда такого нет, а сегодняшняя говорит об этом еще более уверенно. И ничего, что сегодня наука отчищает прежние доклады на эту тему от фальсификаций; вот лишь одна из таких свежих работ.

Но это сейчас, а тогда именно документ от 1993 года оказался очень нужен тем, кто в 1998-1999 годах начал антитабачную кампанию с идеями, что курящие угрожают людям вокруг. Все это время ведомство упорно держалось за свой доклад, не пытаясь заново его пересмотреть.

Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. Архивное фото
© AP Photo/ Thierry Monasse
В ЕК надеются, что новые власти США поддержат Парижский договор по климату
Мой любимый блогер Фрэнк Дэвис по этому поводу пишет (пост от 21 ноября): этим людям сейчас очень плохо? Но чиновники EPA "были соучастниками того, что курящих выгнали из пабов и ресторанов, и никто из виновных ни на секунду этим не обеспокоился. А как только возникли признаки, что теперь так же поступят с ними, они начали завывать и визжать".

И последнее. Только к этим двум историям (а таких в США много, с враньем и массовой обработкой мозгов через СМИ) причастны миллионы людей, в том числе высокопоставленных и известных. И в окружающем мире их множество. Трудно себе представить, что с этими людьми будет происходить, когда все фальсификации будут лопаться одна за другой.

Вот где будет настоящий переворот, а не новая политика Трампа на Ближнем Востоке или в Восточной Европе — эти далекие сюжеты американцев волнуют в последнюю очередь.

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