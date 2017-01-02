Почему экологическое и медицинское лобби боится Трампа

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Эти американцы копируют файлы и готовятся заложить их на хранение в ожидании прихода людей Трампа. Или обращаются к психиатру, чтобы тот помог им пережить удар. Речь о тех, кто по должности, случайности или убеждениям причастен к двум мощным лобби — "зеленому" и медицинскому. То есть о тех, кто спасал планету от потепления и боролся с курением. Они при прежнем президенте заигрались настолько, что падать им будет очень больно — да больно уже и сейчас, поскольку ясно, к чему дело идет.
"Зеленые" позеленели
Избранный президент Дональд Трамп, так же, как и большая часть республиканцев, говорил, что насчет климата "никто всерьез ничего не знает" и обещал демонтировать наследие Барака Обамы — Парижские международные соглашения по климату и американский "план чистой энергии". Главное, что он назначил в соответствующие и смежные ведомства людей, которые думают точно так же.
Рик Перри, министр энергетики, не верит в доктрину "зеленых". Райан Зинке, будущий министр внутренних дел — тоже. Рекс Тиллерсон, госсекретарь, и вовсе возглавлял нефтяную компанию Exxon Mobil.
Проблема была в том, что альтернативная энергия обойдется американцам намного дороже, и у нее не было бы никаких шансов чего-то добиться без начавшейся еще в 90-е годы бешеной кампании по поводу "потепления". Создали "новую науку", уверенно доказывающую, что во всем виноваты те самые компании, начали истеричную кампанию "борьбы за климат" и против злодеев-нефтяников и прочих. Все СМИ выступили за спасение планеты, так же, как все они были за Хиллари Клинтон.
И стоит ли говорить, что лоббисты "новой энергетики" — это люди демократов, а их противники — республиканцев. В свой последний год Обама на полную мощность включил принтер в Овальном кабинете, штампуя, в рамках "плана чистой энергии", сотни запретов на деятельность конкурирующего лобби. И делал это до конца, чтобы Трамп не развалил слишком просто и быстро его наследие.
А самый известный в этой сфере ученый пишет пламенное эссе в СМИ, возмущаясь "ненавистью новой администрации к науке" и предсказывая, что теперь планете точно конец.
А может, ненависть была бы меньше, если бы эти же климатологи не призывали Обаму преследовать в судебном порядке тех, кто с ними был не согласен в научных дискуссиях и говорил, что речь о массовом надувательстве? Может, не надо было вести тотальную кампанию в СМИ и изобретать термин "отрицатели потепления", с которым в науке было делать нечего, и в СМИ было не пробиться?
Кстати, республиканцы вообще-то всего лишь призывают начать дискуссию о климате с начала, но честно и на равных.
Катастрофа энтузиастов
История с медицинским лобби и его борьбой против курения и похожа на историю с "новой энергией", и не очень. Непохожа тем, что у этого лобби (опять же тесно связанного именно с демократами) сейчас системные провалы не только в антитабачной, а в нескольких сферах. Кроме того, люди Трампа в их программах на первые месяцы власти пока ничего такого по части курения не обещали, разве что остановить тот самый "бешеный принтер" Обамы с новыми, запредельными антитабачными инициативами. Но борцы с курением уже делают панические заявления, что все пропало. Наверное, они правы — у них пропало.
А сегодня выясняется, что медицинская отрасль оказалась в застое, перестала расти, и демократы ей не помогли. Вдобавок оказалось, что она (фармацевтическая ее часть) виновна в массовом подсаживании американцев на болеутоляющие препараты, это страшная национальная эпидемия. На этом фоне даже идея насильно пересадить курильщиков на психотропы или никотинозамещение бледнеет. В общем, это медики сегодня злодеи в глазах публики, атмосфера вокруг них изменилась.придется заплатить 650 долларов. Привет от "бешеного принтера"…
Кстати, после победы Трампа акции американского бизнеса (индекс Доу-Джонса) пошли круто вверх. Потому что сотни и тысячи обамовских лоббистских запретов этот бизнес душили.
Есть ведомство, где в одной точке сходятся страхи как климатических, так и антитабачных (медицинских) лоббистов. Туда назначен Скотт Пруитт, чьи взгляды опять же известны, и сотрудники этой конторы обращаются к психиатрам, чтобы пережить тяжелые времена. Это EPA, агентство по защите окружающей среды. Оно заказывало и распространяло доклады "грантовой науки" насчет "потепления". Оно же причастно к такому же докладу 1993 года о вреде "пассивного курения" для окружающих.
И ничего, что даже тогдашняя наука говорила о том, что вреда такого нет, а сегодняшняя говорит об этом еще более уверенно. И ничего, что сегодня наука отчищает прежние доклады на эту тему от фальсификаций; вот лишь одна из таких свежих работ.
Но это сейчас, а тогда именно документ от 1993 года оказался очень нужен тем, кто в 1998-1999 годах начал антитабачную кампанию с идеями, что курящие угрожают людям вокруг. Все это время ведомство упорно держалось за свой доклад, не пытаясь заново его пересмотреть.
И последнее. Только к этим двум историям (а таких в США много, с враньем и массовой обработкой мозгов через СМИ) причастны миллионы людей, в том числе высокопоставленных и известных. И в окружающем мире их множество. Трудно себе представить, что с этими людьми будет происходить, когда все фальсификации будут лопаться одна за другой.
Вот где будет настоящий переворот, а не новая политика Трампа на Ближнем Востоке или в Восточной Европе — эти далекие сюжеты американцев волнуют в последнюю очередь.