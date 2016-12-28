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Россия в зеркале мировых СМИ: Россия Западу не по зубам

17:5028.12.2016
(обновлено: 17:54 28.12.2016)
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Журналисты перед началом пресс-конференции
© Fotolia/ wellphoto

Игорь Николайчук, эксперт Российского института стратегических исследований, для МИА "Россия сегодня"

Эксперт РИСИ Игорь Николайчук комментирует медиастатистику — данные проекта "Россия в мире", подготовленные МИА "Россия сегодня" по итогам анализа материалов мировой прессы, посвященных российской теме, в период c 19 по 25 декабря 2016 года.

Апология статистики

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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FT рассказала, почему провалились попытки Запада "сдерживать" Россию
За уходящий 2016 год в зарубежных СМИ появилось 62 тыс. значимых статей и телерепортажей о России. Это примерно столько же, сколько и в 2015 году. Индекс агрессивности для 2016 года равен 1,13. В 2015 году — 1,26. Поскольку исходное число публикаций огромное, снижение уровня ИА, согласно расчетам, статистически надежно и существенно. Резюме: в информационной войне, начатой в 2014 году Россия выстояла, и теперь идет в наступление.

Информационная активность: на балтийском фланге НАТО разброды и шатания

Активность зарубежных СМИ за период c 19 по 25 декабря 2016 года по сравнению с предыдущим анализируемым периодом (c 5 по 18 декабря 2016 года) несколько снизилась. Падение числа публикаций составило 13%. (1254 материала против 1450). Сразу обращаем внимание на то, что о России сегодня пишут много, несмотря на рождественские каникулы в основных странах Европы и США. Пожалуй, только немецкие СМИ "ушли на отдых", выпустив 164 статьи. На предшествующей неделе эта цифра составила 277.

Французские медиа сегодня возглавляют рейтинговый список активности на российском направлении. Причем, несмотря на каникулы, число публикаций не уменьшилось (было 252, стало 254). Журналисты Франции активно отработали по резонансным информационным поводам, но позволили себе и "рождественские сюжеты": "Россия: зима для московских бездомных" (France 2, 22.12); "Постсоветское поколение идеализирует прошлое" (Euronews, 24.12); "Невероятная история Марины Юрловой" (France 24, 24.12).

Подписание Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. 1991 год
© РИА Новости. Юрий Иванов
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Уроки Беловежского соглашения: мог ли Советский Союз уцелеть?
Неожиданно много материалов дала Испания. Здесь обстоятельно обсудили 25-летнюю годовщину распада СССР, причем это событие трактовалось с ярко выраженной нотой сожаления: "Существование СССР помогло ограничить хищную капиталистическую систему; Интересно, что произойдет, когда закончится "love story" между Путиным и Трампом" (El Periodico, 25.12); "Руслан Хасбулатов: "Раньше был мировой баланс, теперь же все пытаются манипулировать, а важны только деньги" (El Periodico, 25.12); "25 лет без СССР; 25.12.1991 года Горбачев объявил о распаде Советского Союза" (El Correo, 23.12).

© AP Photo/ Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Проверим, как обстоят дела на "балтийском" фланге НАТО". В Латвии спокойная деловая обстановка, русофобия начисто отсутствует: "У Путина есть Сечин, у Трампа – Тиллерсон. Не назревает ли "сделка"?" (Latvijas Avize, 20.12); "Без портов Балтии России не обойтись" (Diena, 20.12); "Всегда ли нужно так негативно воспринимать приток российских денег в Латвию?" (Diena, 23.12).

Вид на город с башни Гедиминаса в Вильнюсе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Литовские власти испугались игрушечных "вежливых людей"
В Эстонии все дела практически заброшены, идет жаркая дискуссия на тему отражения возможной российской агрессии: "Военные эксперты: Силам обороны необходимо переходить на партизанскую стратегию, забудьте о тяжелой технике, приобретайте крылатые ракеты" (Eesti Paevaleht, 20.12); "Маргус Цахкна: Силам обороны только партизанская подготовка? Спасибо, нет!" (Eesti Paevaleht, 23.12).

Литва при малом количестве негативных публикаций умудряется проявить самые угрюмые антироссийские инстинкты: "Вайшнис: российская пропаганда – часть ее политики" (Lietuvos žinios, 19.12); "В России все еще пытаются переписать историю: оправдание войны в Афганистане" (Lietuvos rytas, 21.12); "Литва не впустила представителя "Фонда поддержки соотечественников". Москва обещает ответ" (Lietuvos rytas, 23.12); "Что такое этот ансамбль Александрова? Литва музыкантам указала на дверь" (Lietuvos rytas, 25.12).

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Рогозин пошутил над литовскими брошюрами о борьбе с "российской агрессией"

Неожиданно оживилась оппозиция в Киргизии: "Найдутся ли те, кто приструнит "Газпром"? (Фабула пресс, 20.12); "Р. Жээнбеков: "Наши политики на генном уровне породили раболепие к России, поэтому у желающих стать премьером или президентом просыпается этот ген и они бегут в сторону Кремля" (kyrgyztoday.kg, 21.12); "Стало очевидно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке" (Фабула пресс, 20.12).

Индекс агрессивности: чешское информационное людоедство

Средний для всех стран индекс агрессивности существенно снизился: был 1,40, стал 0,86. Это сравнительно безопасный уровень информационной угрозы.

Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. 16 декабря 2016 года
© AFP 2016/ Don Emmert
Ответный удар: какие указы Обамы может отменить Трамп
США опять лидирует по уровню агрессивности: ИА равен 3,1, как и на предшествующей неделе. Здесь есть, однако, отличия. Если раньше местные СМИ "трепали" ненавистного им Трампа за связь с Путиным, то теперь наш президент для порицания самодостаточен. Да и надо заняться еще одним делом: доказать, что и Путин и Россия как таковая – изгои в широких слоях американского общества: "Популярность России среди американцев снизилась до 30-летнего минимума" (The Washington Post, 23.12); "США ввели санкции в отношении российского ресторатора, имеющего связи с Путиным" (The Wall Street Journal, 20.12); "В путинской России есть музей, посвященный свободе — и люди хотят его закрыть" (The Washington Post, 23.12)

© The Wall Street Journal
Фрагмент статьи на сайте издания The Wall Street Journal

Министерство обороны Великобритании
© AFP 2016/ Leon Neal
Бронебойная глупость. Британия решила, что нашла ответ "Армате"
Великобритания особым нагнетанием негатива не отличается, индекс агрессивности составляет 0,91. Но что-то в отлаженной машине британских СМИ все-таки сломалось. В газетах начались непонятные истерики, прямо как у поляков: "Мы должны восстать против бандитского государства Путина" (The Times, 22.12); "Политика России разрушает её экономические перспективы" (The Financial Times, 23.12); "Француз замерз и умер в российском лесу после того, как был накачан наркотиками и ограблен человеком, который предложил его подвезти" (The Daily Mail, 19.12).

В упомянутой Польше (ИА равен 1,2) как раз тихое, почти элегическое настроение: "Год успехов Путина" (Newsweek Polska, 23.12); "Лешек Мочульский: Мечты называют в России геополитикой" (Fronda.pl, 25.12); "Лукашенко против Путина. "Второй Донбасс" в Белоруссии?" (Polonia Christiana, 20.12).

Зато русофобы Чехии (ИА зашкаливает – 3,88) выдали жестко: "Путин оплатил аморальный календарь, где студентки из Сирии утверждают, что им нравятся российские солдаты. Но тексты фальшивые" (Reflex, 21.12); "О членах ансамбля им. Александрова только хорошо? Нет, они поддерживали оккупацию Украины" (Svobodne forum, 25.12); "Не какие-то невинные бабушки на рождественских рынках, а солдаты, которые погибли по пути на войну" (Parlamentní listy, 25.12).

Наш выбор: пока Россия спала, ее предали

Президент США Барак Обама. Архив
© РИА Новости. Фотохост-агентство
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Обозреватель Bloomberg: Россия первой поняла, что США можно игнорировать
Испанская газета El Mundo (26.12) опубликовала статью "Владимир Путин выиграл "второй раунд" холодной войны" в которой утверждается, что "теперь уже не российские политики жалуются на вмешательство Вашингтона в свои внутренние дела, а наоборот. А холодная война, о которой вроде бы начали забывать, каждый день упоминается на первых полосах газет и на совещаниях НАТО. В балансе сил произошли изменения. Сейчас есть одна сверхдержава — США, которая не желает действовать, и региональная держава, готовая рискнуть и уверенная в том, что население выдержит любые последствия. Россия пробуждается, но во время ее сна сателлиты предали ее и стали смотреть в сторону НАТО и Евросоюза. В одних случаях это проходило в рамках конституционного поля, в других, как на Украине и в Грузии, сопровождалось восстаниями и войнами

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • chayser011
    « – Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах... У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила – в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то. Денег нажил. И что, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому, что правды за тобой нет. А тот, кого ты обманул, тот сильней. Да.»
    21:42
    28.12.2016
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