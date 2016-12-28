Россия в зеркале мировых СМИ: Россия Западу не по зубам

Игорь Николайчук, эксперт Российского института стратегических исследований, для МИА "Россия сегодня"
Эксперт РИСИ Игорь Николайчук комментирует медиастатистику — данные проекта "Россия в мире", подготовленные МИА "Россия сегодня" по итогам анализа материалов мировой прессы, посвященных российской теме, в период c 19 по 25 декабря 2016 года.
Апология статистики
Информационная активность: на балтийском фланге НАТО разброды и шатания
Активность зарубежных СМИ за период c 19 по 25 декабря 2016 года по сравнению с предыдущим анализируемым периодом (c 5 по 18 декабря 2016 года) несколько снизилась. Падение числа публикаций составило 13%. (1254 материала против 1450). Сразу обращаем внимание на то, что о России сегодня пишут много, несмотря на рождественские каникулы в основных странах Европы и США. Пожалуй, только немецкие СМИ "ушли на отдых", выпустив 164 статьи. На предшествующей неделе эта цифра составила 277.
Французские медиа сегодня возглавляют рейтинговый список активности на российском направлении. Причем, несмотря на каникулы, число публикаций не уменьшилось (было 252, стало 254). Журналисты Франции активно отработали по резонансным информационным поводам, но позволили себе и "рождественские сюжеты": "Россия: зима для московских бездомных" (France 2, 22.12); "Постсоветское поколение идеализирует прошлое" (Euronews, 24.12); "Невероятная история Марины Юрловой" (France 24, 24.12).
Проверим, как обстоят дела на "балтийском" фланге НАТО". В Латвии спокойная деловая обстановка, русофобия начисто отсутствует: "У Путина есть Сечин, у Трампа – Тиллерсон. Не назревает ли "сделка"?" (Latvijas Avize, 20.12); "Без портов Балтии России не обойтись" (Diena, 20.12); "Всегда ли нужно так негативно воспринимать приток российских денег в Латвию?" (Diena, 23.12).
Литва при малом количестве негативных публикаций умудряется проявить самые угрюмые антироссийские инстинкты: "Вайшнис: российская пропаганда – часть ее политики" (Lietuvos žinios, 19.12); "В России все еще пытаются переписать историю: оправдание войны в Афганистане" (Lietuvos rytas, 21.12); "Литва не впустила представителя "Фонда поддержки соотечественников". Москва обещает ответ" (Lietuvos rytas, 23.12); "Что такое этот ансамбль Александрова? Литва музыкантам указала на дверь" (Lietuvos rytas, 25.12).
Неожиданно оживилась оппозиция в Киргизии: "Найдутся ли те, кто приструнит "Газпром"? (Фабула пресс, 20.12); "Р. Жээнбеков: "Наши политики на генном уровне породили раболепие к России, поэтому у желающих стать премьером или президентом просыпается этот ген и они бегут в сторону Кремля" (kyrgyztoday.kg, 21.12); "Стало очевидно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке" (Фабула пресс, 20.12).
Индекс агрессивности: чешское информационное людоедство
Средний для всех стран индекс агрессивности существенно снизился: был 1,40, стал 0,86. Это сравнительно безопасный уровень информационной угрозы.The Wall Street Journal, 20.12); "В путинской России есть музей, посвященный свободе — и люди хотят его закрыть" (The Washington Post, 23.12)
В упомянутой Польше (ИА равен 1,2) как раз тихое, почти элегическое настроение: "Год успехов Путина" (Newsweek Polska, 23.12); "Лешек Мочульский: Мечты называют в России геополитикой" (Fronda.pl, 25.12); "Лукашенко против Путина. "Второй Донбасс" в Белоруссии?" (Polonia Christiana, 20.12).
Зато русофобы Чехии (ИА зашкаливает – 3,88) выдали жестко: "Путин оплатил аморальный календарь, где студентки из Сирии утверждают, что им нравятся российские солдаты. Но тексты фальшивые" (Reflex, 21.12); "О членах ансамбля им. Александрова только хорошо? Нет, они поддерживали оккупацию Украины" (Svobodne forum, 25.12); "Не какие-то невинные бабушки на рождественских рынках, а солдаты, которые погибли по пути на войну" (Parlamentní listy, 25.12).