Россия в зеркале мировых СМИ: западная пресса и убийство посла

За последние сто лет было убито три посла, которые представляли нашу страну за рубежом. Все эти три убийства (Вацлава Воровского, Петра Войкова и Андрея Карлова) имели политическую окраску и проходили примерно по одному сценарию. В первых двух случаях убийцами были белогвардейские активисты, которые мотивировали свои действия местью за "миллионы жертв большевиков". Эти люди были оправданы (в Швейцарии) или осуждены, но потом помилованы (в Польше).

В Турции террорист был ликвидирован. Но им также двигала месть — "за жертв бомбардировок русскими Алеппо". То есть убийства наших дипломатов проходили на фоне весьма и весьма благожелательного отношения к этим убийствам со стороны официального общественного мнения в западных странах. Это общественное мнение было соответствующим образом сформировано национальными СМИ.

Посмотрите на заголовки: "Молитесь за нас и всегда помните нас"; Войска Асада взяли Алеппо" (Berliner Zeitung, 14.12.2016, Германия); "Бойкотируйте Россию!" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.12); "Алеппо — триумф варварства" (Dagens Nyheter, 15.12.2016, Швеция); "Мир дозрел до спасения Алеппо? Жаль, что это заняло у него столько времени, сейчас уже поздно" (Newsweek Polska, 14.12.2016, Польша); "Обама: у Дамаска и Москвы окровавлены руки" (Ta nea, 16.12.2016, Греция).

Активность зарубежных СМИ за период c 5 по 11 декабря 2016 года по сравнению с предыдущим анализируемым периодом (c 28 ноября по 4 декабря 2016 года) резко – на 35% — выросла (1450 материал против 1071). В Германии число материалов о России выросло в полтора раза (277 публикаций). Примерно такой же показатель роста — и у медиа Франции (252). Рекордсменом оказались СМИ США – рост в 1,65 раза (86 материалов).

Это неудивительно. Основным сюжетом оказались российско-американские отношения – на него пришлось более четверти всего информационного потока. Конечно, превалирует тема мифических кибератак, но некоторые статьи бьют в самые болевые точки сегодняшней политической жизни. "Сколько стоят американские гарантии? Польша пригодится Трампу в качестве спички или шипа под боком России" (wPolityce.pl, 18.12.2016, Польша); "Дни дипломатической напряженности сочтены" (Pagina/12, 18.12.2016, Аргентина); "Как ослабить слабака, который пытается ослабить нас" (El Mundo, 17.12.2016, Испания).

Как никогда много статей про информационные войны. Эта тема теперь стала чуть ли не визитной карточкой СМИ Германии и Франции: "Морализаторские истории: Дезинформация; Фельетон о Владимире Путине" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.12.2016, Германия); "Russia Today и Sputnik: голоса Москвы" (Liberation, 18.12.2016, Франция).

Но эпохальной публикаций, безусловно, стала статья в Times: "Великобритании с Россией не тягаться в пропагандистской битве" (The Times, 17.12.2016, Великобритания). Ничего более интересного по этой теме на Западе ранее не публиковалось.

С позитивными публикациями на рассматриваемой неделе все было в порядке. Особенно много их в Сербии. "Венгры хотят обучаться в Российско-сербском центре в Нише" (Политика, 15.12); "Без России невозможно защитить целостность Сербии" (Политика, 21.12); "Лавров награжден Орденом сербского знамени первой степени" (Политика, 21.12).

Осредненный для всех стран индекс агрессивности немного снизился: был 1,51, стал 1,4. Главный "информационный агрессор" сегодня США. Для СМИ этой страны ИА равен 3,2. Такого высокого значения не было уже несколько месяцев.

Впрочем, объектом нападок, кроме мифических российских хакеров, стал Дональд Трамп: "Дональд Трамп: российский прислужник" (The New York Times, 17.12); "Роль России в избрании Трампа требует публичного обсуждения" (The Philadelphia Inquirer, 18.12); "Владимир Путин хочет установить новый мировой порядок. Почему Дональд Трамп должен ему помогать?" (The Washington Post, 16.12).

Германия несколько снизила уровень нагнетания негатива, хотя ИА остается достаточно высоким, он равен 2,84. Главный раздражитель для немцев – "драма восточных районов Алеппо": "Садик Аль-Азм; "Сирия тонет в крови" (Die Zeit, 17.12); "В Алеппо умирает международное право" (Die Welt, 16.12); "Тень Алеппо будет преследовать нас всех" (Der Spiegel, 14.12).

Чуть отстала по негативу Великобритания, ИА составляет 2,48. Здесь встречаются интересные геополитические вбросы: "Давайте сделаем из Путина спортивного парию" (Scottish Daily Mail, 12.12); "Холодная война — не беда. Стоит опасаться горячей войны с Россией" (The Sun, 13.12); "Игра" Путина — нейтрализовать и разделить Запад, и он в этом преуспевает (The Daily Telegraph, 13.12).

Второй раз подряд крайне любопытную публикацию сделал украинский медиаресурс "Эспрессо TV" (за 12.12). Итак:

"Татьяна Боннэр-Янкелевич, дочь диссидентки и второй жены академика Сахарова Елены Боннэр, вместе с Алексеем Смирновым, диссидентом, который 10 лет провёл в советских концлагерях, рассказывают в эфире телеканала "Эспрессо" о причинах перехода России от ельцинской демократии к путинской диктатуре.

Татьяна Боннэр-Янкелевич: Я думаю, здесь важно отметить то, что Нюрнбергского процесса по делу коммунистической партии не было, хотя я не сомневаюсь, что Ельцин искренне хотел его провести. Он сделал много важных шагов, но его одолело окружение. Он, безусловно, не был просвещённым демократом, скорее стихийным, поэтому его хватило на очень короткий период. Его подчинило себе, запудрило ему мозги его же окружение. Я помню ещё то время, когда моя мать всё спрашивала: "Борис Николаевич, вы наш президент или нет? Будете дураком?", — а в 93-м году на референдуме он сказал: "Не буду больше дураком". Но, тем не менее, им стал.

Алексей Смирнов: В 80-х годах прошлого тысячелетия мы сидим в лагере, спокойно беседуем, ребята все энциклопедически образованы – знают очень много и по истории, и по лингвистике. Украинскими ребятами, которым я, кстати, жизнью обязан, поднимаются темы о том, что будет война между Россией и Украиной. И это в период СССР. Уже в 80-х годах мы знали, что СССР распадётся, мы вычислили это дело. Остался один только пустяк – выяснить, как будет протекать война. Вот так буквально. Я был в шоке, когда ребята доказывали мне это и показывали, как это будет происходить".