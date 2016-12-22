Тамбовская область и Алтай возглавили экорейтинг "Зеленого патруля" за год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Тамбовская область, республика Алтай и Алтайский край возглавили экорейтинг российских регионов за 2016 год, в отстающих находятся Челябинская, Свердловская и Ленинградские области, сообщает общественная организация "Зеленый патруль".

"В десятку лидеров рейтинга вошли: Тамбовская область (с большим отрывом возглавляет его), республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, республика Чувашия, Москва, Чукотский автономный округ, Тюменская и Курская области", — говорится в сообщении.

По словам председателя правления "Зеленого патруля" Андрея Нагибина, Москва по итогам прошедшего лета впервые вошла в десятку лучших регионов страны, а по итогам года уверенно в ней закрепилась на 7-м месте.

"Безусловно, главная заслуга в этом прорыве — введение в России запрета на продажу автомобильного топлива ниже экологического класса "Евро-5". Именно выхлопные газы автомобилей в российских мегаполисах являются основным источником загрязнения окружающей среды. Надо также отдать должное правительству Москвы, которое планомерно решает транспортную проблему в городе", — заявил Нагибин.

По его словам, после открытия объездной дороги в Санкт-Петербурге в культурной столице России стало легче дышать, и регион также поднялся в экологическом рейтинге на 12-е место по итогам года. В то же время Московская и Ленинградская области, являясь, фактически, "свалками" для столиц, входят в десятку отстающих регионов рейтинга, отметил Нагибин.

"На последнем месте находится Челябинская область… Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, республика Бурятия, Курганская область и Еврейская АО также в десятке антилидеров экологического рейтинга", – отмечают экологи.