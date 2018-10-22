Там за поворотом… Зачем Трампу выход из договора о РСМД?

США заявили, что выходят из договора о РСМД. Хотят сами вооружиться запрещенными ракетами или это просто ход в переговорах? Визит Болтона покажет.

За американской политикой в последние годы следить весьма интересно: никогда не знаешь наверняка, что ждет за следующим поворотом.

Одно из последних решений Дональда Трампа озадачило не только Россию, но и других мировых игроков и даже американских экспертов. США больше не намерены соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Повод выбрали привычный – Россия виновата. На этот раз якобы в том, что не выполняет условия договора. Ну и, как всегда, заявление не подкреплено доказательствами.

В Москве в очередной раз повторили, что никаких оснований для таких обвинений нет и такая топорная политика вызывает все большее неприятие. В Пекине предупредили, что выход Вашингтона из договора повлечет многосторонний негативный эффект. А CNN считает, что этот шаг может спровоцировать новую гонку вооружений.

Как всегда, о причинах решений Дональда Трампа приходится гадать. Это может быть его предвыборным ходом перед ноябрьскими выборами в конгресс. Есть также мнение, что таким образом Вашингтон подгоняет положение дел под себя: нужно модернизировать вооруженные силы, а договор мешает.

Ну и, в конце концов, это может оказаться одним из излюбленных приемов американского президента при ведении переговоров: надавить, чтобы получить более выгодную позицию. В Москву прибыл его советник по нацбезопасности Джон Болтон, которому придется объяснять намерения Вашингтона и в Совбезе России, и в МИД, и в кремлевском кабинете. Возможно, ему есть что сказать и о подготовке к встрече двух президентов, которая, теоретически, может состояться или через две недели в Париже, или через месяц с небольшим в Буэнос-Айресе.

Но есть ли смысл встречаться двум лидерам, если между странами не осталось практически никаких договоренностей? С другой стороны, есть ли смысл рвать последние связи, если встреча все-таки будет согласована?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik