Эксперт: выходом из Договора о РСМД "США себе развязывают руки"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о недопустимости выхода США из Договора о РСМД. В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий оценил позицию американской стороны по этому вопросу.

Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) недопустимо, решения, которые содержит данные документ, в свое время стали великой победой, заявил РИА Новости бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Он подчеркнул, что сейчас "и так затянулось дело, остановился процесс ликвидации ядерного оружия", но вместо того чтобы продолжить начатое, политики "подбрасывают" подобные решения.

Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении Соединенных Шатов выйти из ДРСМД. Американский лидер объяснил такое решение тем, что Россия якобы нарушает условия Договора.

Идею разрыва соглашения в администрации Трампа поддерживает его советник по национальной безопасности Джон Болтон, который сейчас находится в Москве. На понедельник назначена его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе визита в Москву Болтон также встретится с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин с Болтоном наверняка обсудят вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны", — сказал Песков.

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической Академии МИД России Лев Клепацкий оценил позицию американской стороны по этому вопросу.

"Выходя из этого договора, США себе развязывают руки. Они пересматривают планы вооружения армии. И если это соглашение мешает этой программе, значит, они из него выйдут. Здесь простая логика. Это не политические вопросы, а вопросы перевооружения армии. Тут они просто уже по привычке обвиняют Россию в том, что она якобы нарушает этот Договор, и это повод для выхода. А на самом деле Договор им просто мешает, и они будут следовать своим интересам, а не международным соглашениям. Надо будет смотреть, в какой степени это будет влиять на нашу безопасность. Но не втягиваться в гонку. Надо находить симметричные ответы, а не вести себя так, как в свое время — советское руководство. Не нужно никакой паники", — сказал Лев Клепацкий.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года (вступил в силу 1 июня 1988 года). После распада СССР практическое выполнение Договора, помимо России и США, осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина.

В соответствии с Договором, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Помимо этого, стороны в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.