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Настоящих буйных мало, вот и ищут в США: Крымский мост сводит с ума

12:3918.05.2018
(обновлено: 12:43 18.05.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского мостаАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост у некоторых просто нейдет из больной головы. Американский журналист не устает призывать к его подрыву, а украинский националист вешает фотографию этого инженерного чуда над своей кроватью. Для мотивации. К чего так дойдут эти страдальцы?

"Я ни о чем не жалею", кричал американский журналист Том Роган, спрыгивая с пьедестала журналиста в омут оголтелой пропаганды и экстремизма. Известность репортер получил, когда написал в таблоиде Washington Examiner, что украинские власти должны взорвать Крымский мост.

Начало автомобильного движения по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Бесчеловечность". Крымский политолог о призывах американского журналиста

В посольстве России в США заявили, что свобода слова не может служить оправданием призыва к теракту и убийству людей, и отметили, что эта публикация – за гранью журналистской этики. В Крыму издание обвинили в подстрекательстве к войне. А Следственный комитет, который руководствуется не эмоциями, а законом, завел уголовное дело на Тома Рогана, усмотрев в его статье "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации". Оренбургские тюрьмы, кстати, выразили готовность его принять, если так решит суд.

В Кремле статью назвали безумием. Действительно, это ведь дикость какая-то – может, закралась ошибка? Может, Роган был неправильно понят, не сумел доступно выразить свою мысль, опечатался, в конце концов?

Нет, понят он был правильно – он сам подтвердил, что сказал именно то, что хотел сказать. Посетовал только, что недостаточно ясно написал, что лучше бы обойтись без жертв. Интересно, как он себе это представляет – провернуть такую атаку без жертв. Я, конечно, понимаю, что украинских военных ему совсем не жаль, но, тем не менее, это как-то бесчеловечно. Ведь если бы Киев все-таки отдал такой безумный приказ, он отправил бы своих людей на верную смерть. 

Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политолог: Запад "подкармливает" в Киеве малоадекватных политиков

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ("Единая Россия") сравнил это с прыжком в пустой бассейн: сначала аплодисменты, потом некролог. Залететь непосредственно на российскую территорию, чтобы нанести прицельный удар – это самоубийство: любая страна имеет полное право защищать свое воздушное пространство. И вряд ли даже на Украине найдутся настолько отмороженные "патриоты".

Хотя…

Один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский, возглавляющий партию "Братство" (это запрещенная в России экстремистская организация), никак не может смириться с тем, что он и его соратники не устроили ни одной диверсии во время строительства моста, и все прошло совершенно "бескровно". И теперь, по его словам, фотография моста в качестве мотивации будет висеть над его кроватью, пока мост из "триумфальной арки" не превратится в "виселицу".

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
Мнение: американцы должны увидеть грязные руки тех, кто борется с Россией

Так что настоящие буйные в стране победившей "гiдностi", видимо, все-таки есть. Более того, по заверениям Рогана, среди них – и министр иностранных дел страны Павел Климкин, с которым они якобы побеседовали и пошутили, придя к полному взаимопониманию. Украинская сторона факт разговора, впрочем, не подтверждала.

Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Нам-то тревожиться незачем, мост под надежной защитой. А вот украинская сторона, потеряв голову от американских призывов к безумию, может оказаться в серьезной опасности.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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