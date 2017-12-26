Мэр Ханты-Мансийска вошел в топ-10 рейтинга эффективных мэров 2017 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел по итогам рейтинга в ТОП-10 эффективных мэров 2017 года, говорится в сообщении управления общественных связей горадминистрации.

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили итоговое за 2017 год исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации. Рейтинг составлен по результатам деятельности мэров 88 городов страны.

По итогам рейтинга Ряшин занял седьмую строчку списка самых эффективных мэров России. В рейтинге за октябрь-ноябрь этого года он занимал 11 место.

Ранее эксперты чаще всего отмечали в работе мэра решение задач по улучшению городской среды, строительству качественных дорог, сносу ветхого жилья. Так же положительно оценивалась деятельность по предоставлению муниципальных услуг, взаимодействие с депутатами городской Думы.

Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.