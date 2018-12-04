Импорт нефти по нефтепроводу "Россия - Китай" за 10 месяцев вырос на 71%

МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: главное". С января по октябрь 2018 года объем сырой нефти, поставленной в КНР по нефтепроводу "Россия — Китай", достиг 23,37 миллиона тонн. Это на 71% больше аналогичного показателя прошлого года.
1 января 2018 года была официально сдана в эксплуатацию вторая ветка нефтепровода. Это позволило в два раза увеличить объем поставок сырой нефти из России в Китай по данному нефтепроводу, с 15 миллионов тонн до 30 миллионов тонн в год.
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР сообщил, что в октябре в Китае отмечен рост собственной добычи сырой нефти. Он составил 16,09 миллиона тонн. При этом объем переработки составил 52,78 миллиона тонн.
К 2020 году Китай стремится довести внутреннее производство сырой нефти до 200 миллионов тонн.
На сегодня Китай является крупнейшим в мире покупателем нефти.