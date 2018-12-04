CCG: зарубежные инвестиции китайских предприятий стали более рациональными

МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: главное". Согласно обнародованному 3 декабря в Пекине Центром Китая и глобализации (Center for China and Globalization, CCG) Докладу о глобализации китайских предприятий, в прошедшем 2017 году объёмы зарубежных инвестиций китайских предприятий сократились и, вместе с тем, данные инвестиции стали более рациональными.

В докладе отмечается, что в 2017 году китайские предприятия, главным образом, вели инвестиционную деятельность в Европе, Азии и Северной Америке; главными инвестиционными инструментами были транснациональные слияния и поглощения; сфера инвестиционной деятельности сфокусировалась, в основном, в производственной отрасли. Наибольший рост показали инвестиции в сферах передачи информации и телекоммуникаций, вычислительных услуг и в секторе программного обеспечения.

В докладе говорится, что в 2019 году зарубежные инвестиции китайских предприятий будут ориентированы на Европу и страны, расположенные вдоль "Одного пояса и одного пути". С расширением выстраивания "Одного пояса и одного пути", ожидается, что в следующие пять лет рынки, задействованные в этой инициативе, станут главными объектами китайских зарубежных инвестиций. Сферы инвестиций будут расширяться и охватят инфраструктурное строительство, энергетику, добычу и переработку ресурсов, а также туризм, электронную торговлю, образование и гуманитарные связи.