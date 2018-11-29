Запущен железнодорожный маршрут контейнерных грузоперевозок "Жичжао-Москва"

МОСКВА, 29 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Из порта Жичжао 28 ноября отправился первый международный контейнерный состав прямого сообщения "Жичжао-Москва", который носит название "Цилухао".

Состав с 84 стандартными контейнерами, перевозящий электротовары, автомобильные запчасти и другую продукцию южных районов Китая, города Жичжао и прилегающих к нему территорий, через КПП "Маньчжурия", отправился прямо в Москву. Путь протяженностью 9900 километров поезд преодолеет примерно за 15 дней. Российские продукты питания и древесина этим же поездом прибудут в порт Жичжао, и оттуда будут доставлены в другие города и районы Китая, а также сопредельные страны и регионы.

Порт Жичжао в качестве важного транспортного узла Нового евразийского континентального моста и участника инициативы "Один пояс и один путь", имеет 6 авиамаршрутов для ведения внешней торговли. Сеть этих авиамаршрутов охватывает Японию, Республику Корея, а также главные порты Юго-Восточной Азии.

По сообщению генерального директора корпорации "Порт Жичжао" Лю Готяня, благодаря открытию международного маршрута контейнерных грузоперевозок из Жичжао в Москву осуществилась стыковка международных контейнерных железнодорожных маршрутов и авиалиний для внешней торговли, которые принадлежат порту Жичжао. В дальнейшем это будет содействовать торгово-экономическому сотрудничеству между прибрежными регионами Восточного Китая, странами и регионами Восточной Европы, способствовать обмену в экономической и культурной сферах между странами инициативы "Один пояс и один путь".