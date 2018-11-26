Число поездов "Чанъань", следующих из КНР на запад, выросло в пять раз

МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Более миллиона тонн грузов перевезли товарные поезда "Чанъань", следующие из Китая на запад, с января по начало текущего месяца. Стоимость экспортированного оценивается в 1,49 миллиарда долларов, это почти в 8 раз больше, чем годом ранее.

В частности, в страны Центральной Азии отправлено 413 поездов и 68 — в обратном направлении, в Центральную Европу — 201 поезд и 354 — в КНР. Загруженность составов при этом стопроцентная.

В настоящее время для поездов "Чанъань" открыто 11 маршрутов из Сианя в страны Центральной Азии и Европы, за рубежом построено восемь складов. Эти маршруты связывают важнейшие города Евразии и полностью охватывают главные торговые страны и регионы вдоль нового Шелкового пути.