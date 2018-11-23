В V Сибирском экономическом форуме участвовали более 30 китайских компаний

МОСКВА, 23 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". V Сибирский экономический форум прошел с 22 по 23 ноября в Новосибирске. Цель его проведения — углубление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между российскими и азиатскими предприятиями из Китая, Вьетнама, Таиланда и других стран, а также предоставление среднему и малому бизнесу платформы для взаимодействия.

Первый Сибирский экономический форум состоялся в 2014 году. По словам его организатора Александра Дегтярева, в последние годы спрос азиатских потребителей на российские товары значительно вырос.

"В конце 2014 года рубль девальвировался. В 2015 году российские предприятия выразили намерение экспортировать товары на азиатские рынки. В связи с этим нынешний форум пригласил азиатские компании, интересующиеся импортом российской продукции, принять участие в мероприятии", — сказал он.

Это уникальная площадка прямого общения российских и азиатских предприятий. С одной стороны, для российских компаний была организована презентация качественных товаров из Китая, Южной Кореи и других стран. А с другой стороны, было проведено знакомство азиатских участников форума с Сибирью в целях привлечения инвестиций.

"Китайские предприниматели вложили капитал на выращивание орхидей в республике, что дало хороший урожай. Теперь цветы продаются в Бурятии и по всей Сибири", — сообщила торговый представитель Бурятии Анна Бессмертная.

Как ее словам, помимо орхидей, в настоящее время в сибирском регионе масштабно выращивают китайские лекарственные растения, большинство которых экспортируется в Китай, а остальные — идут на здравоохранение россиян.

Российская Сибирь обладает обширной территорией и богатыми природными ресурсами. Китайско-российское сотрудничество в этом регионе имеет широкие перспективы. Особенно, в последние годы все больше и больше китайских предприятий выразили желание сотрудничать с российскими компаниями в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Заместитель председателя Гуандунской ассоциации импортных продуктов Цзян Дин отметил, что благодаря китайской политике по поощрению импорта и снижению таможенных пошлин, российской стратегии по поддержке экспорта, китайско-российская двусторонняя торговля будет расширяться и дальше.

"В будущем, помимо кондитерских изделий, муки и растительного масла, планируется импортировать и другие виды российской продукции на китайский рынок", — сказал он.

В работе V Сибирского экономического форума приняли участие более 30 китайских компаний из провинций Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян и Цзянсу.