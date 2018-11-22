Россия и Китай совместно начнут подготовку полетов на Марс

МОСКВА, 22 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Россия и Китай планируют проводить совместные исследования космических аппаратов для высадки на Марсе. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ).

Между ЦАГИ и Китайской академией аэрокосмической аэродинамики было подписано кооперационное соглашение по научно-техническому сотрудничеству и подтверждены намерения сотрудничества по исследованию аппаратов для посадки на Марс", — заявили в ЦАГИ.

Принять участие в российско-американском проекте по созданию посещаемой станции на окололунной орбите могут Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Участие в проекте стран БРИКС одобрено Россией и США. Предполагается, что станция позволит отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.

Строительство станции может начаться в 2022 году. Ожидается, что для полетов к Луне могут быть использованы российская и американская сверхтяжелые ракеты, при этом последняя будет летать, в том числе, с пилотируемым кораблем Orion, который создаётся сейчас в США.