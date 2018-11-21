Китай продолжает снижать налоги и сборы в отношении малого бизнеса

МОСКВА, 21 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Главное государственное налоговое управление КНР на этой неделе заявило о том, что Китай планирует предпринять ещё более эффективные меры, направленные на снижение налогового бремени на частные предприятия и малый бизнес.

Эти шаги направлены на ещё более эффективное развитие частного бизнеса, на мотивацию предпринимателей, на развитие предпринимательского и инновационного духа.

В соответствующем документе представлены в общей сложности 26 мер, направленных на развитие частного бизнеса. Ключевой нормой является сокращение налогов на добавленную стоимость. Также будут реализованы меры по частичному сокращению и полному освобождению от уплаты налогов мелких и микропредприятий. Этим меры коснутся, в первую очередь, высокотехнологических стартапов. Наиболее ожидаемая данной категорией предприятий мера — это сокращение номинальных ставок взносов по социальному страхованию.

"Налоговые органы КНР относятся к частным предприятиям с вниманием, исключает всяческие злоупотребления и поддерживает их", — сказал высокопоставленный чиновник Госстата КНР Хуан Юнь. По его словам, за три квартала текущего года мелкие и микропредприятия получили налоговые льготы на общую сумму 143,7 миллиарда юаней (около 20,8 миллиарда долларов), что на 41,3% выше показателя за тот же период прошлого года.

Государство намерено оказать поддержку в плане рефинансирования долгов частных предприятий, упростит процедуру уплаты налогов, создаст среду для справедливой и здоровой конкуренции, которая приведёт к синергетическому эффекту в различных секторах экономики.

Частный сектор играет важную роль в экономике Китая, на его долю приходится более 50% всех налоговых поступлений, 60% ВВП, 70% технологических инноваций, 80% городской занятости и 90% новых рабочих мест страны.