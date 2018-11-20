Специалисты аналитических центров стран БРИКС встретились в Гуанчжоу

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". В Гуанчжоу 18 ноября состоялся международный симпозиум аналитических центров стран БРИКС, на китайском название 26-го форума звучит как "Ваньшоу".

В работе симпозиума приняли участие не только представители стран БРИКС, но также предприниматели, ученые и специалисты из более чем 40 ВУЗзов и исследовательских организаций Китая, Швейцарии, Мексики, Республики Корея и США.

Как напомнил замсекретаря китайского Совета по взаимодействию аналитических центров стран БРИКС Дун Вэйхуа, на 10-м саммите БРИКС, состоявшемся в июле этого года, почеркнули необходимость содействовать сотрудничеству стран-участниц группы в экономике, политической безопасности и гуманитарных обменах, и проведение нынешней встречи нацелено на реализацию этой договорённости.

Главная тема, сформулированная организаторами — "строительство, реформы и инновации сообщества единой судьбы БРИКС".

Основа взаимодействия стран организации непрерывно укрепляется, сфера сотрудничества в торгово-инвестиционной области расширяется. В связи с этим всем причастным необходимо принимать активные меры для того, чтобы совершенствовать систему смешанных морских, наземных и воздушных перевозок, углублять практическое сотрудничество в финансовой сфере, интегрироваться в глобальную цепочку формирования стоимости, а также продвигать культурные обмены.