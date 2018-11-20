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Россия-Китай: главное

Китай создал спутниковую систему "Бэйдоу" для "Одного пояса и одного пути"

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© AFP 2018 / Wang Zhao Флаг КНР. Архивное фотоФлаг КНР. Архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китай в понедельник с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (серия "Великий поход") вывел на намеченную орбиту два навигационных спутника в системе "Бэйдоу".

V Международный форум по спутниковой навигации
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эти два спутника стали 42-м и 43-м по счету в этой навигационной системе, а также 18-м и 19-м в семействе спутников "Бэйдоу-3". Запуск был произведен 19 ноября в 2:07 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. Таким образом, в стране удалось завершить создание системы "Бэйдоу", которая по плану будет сдана в эксплуатацию уже к концу этого года и предоставит странам и районам вдоль "Одного пояса и одного пути" основное навигационное обслуживание. Как стало известно, к концу 2020 года будет завершено создание всеобщей спутниковой навигационной системы, способной предоставлять глобальные навигационные услуги.

После команды о старте с пункта управления полетами ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" со спутниками на борту была успешно запущена в космос.

Три с лишним часа спустя она успешно вывела на намеченную орбиту два навигационных спутника в системе "Бэйдоу". Главный конструктор китайской спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" Ян Чанфэн сказал:

"Выведенные на орбиту спутники будут проходить проверку и оценку и примут участие в совместной оценке совместно с 17 раннее выведенными на орбиту навигационными спутниками "Бэйдоу-3".

По его словам, к концу этого года будет сдана в эксплуатацию вся навигационная система, предоставив основное навигационное обслуживание странам и районам "Одного пояса и одного пути". Таким образом, китайская спутниковая навигационная система совершит ключевой шаг на пути выхода на глобальный уровень.

Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-3B с навигационными спутниками Beidou-3
© REUTERS / Stringer
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Спутниковая навигационная система "Бэйдоу" была разработана Китаем самостоятельно. Она состоит из 19 летательных аппаратов "Бэйдоу-3". По плану она не только расширит навигационное обслуживание до глобального масштаба, но и улучшит технологическую систему, точность навигации достигнет 2,5-5 метров, что в 1 раз превысит показатели спутников "Бэйдоу-2".

"Во избежание слежения за спутниками с наземных станций, расположенных только на территории Китая, на образующих навигационную систему космических летательных аппаратах "Бэйдоу" было установлено специальное соединение, способное поддерживать связь и измерять расстояние между спутниками, в результате значительно повысилась точность навигации системы "Бэйдоу", которая достигнет одного уровня с GPS", — сказал главный конструктор "Бэйдоу-3" 5-й исследовательской академии Китайской корпорации космической науки и техники Ван Пин.

Как стало известно, спутники "Бэйдоу-3" будут способны передавать более качественные сигналы, что значительно повысит точность навигации.

"На основе всестороннего объединения со спутниками "Бэйдоу-2" спутники "Бэйдоу-3" в 10 раз увеличат объем технического обслуживания, а для принятия сигналов будут требоваться приемные устройства в 10 раз менее мощные, чем ранее. Таким образом, терминалы пользователей станут компактнее и значительно удобнее", — отметил Ян Чанфэн.

С учетом нынешнего запуска, за один год Китай успешно вывел на намеченную орбиту 19 спутников "Бэйдоу-3", благодаря чему был постановлен новый рекорд, как по плотности запусков, так и по коэффициенту успеха.

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© Фото : Минобороны РФ
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"Мы всегда говорим, что навигационная система "Бэйдоу" является, как китайской, так и общемировой. Но, прежде всего, она является китайской, потому что с самого начала разработки было уделено особое внимание ее самостоятельному характеру. Для того, чтобы создание системы находилось под нашем контролем, нам надо было идти по пути самостоятельной разработки и производства. До сих пор все спутники навигационной системы "Бэйдоу" являются отечественной продукцией. Все важные элементы мы разработали и изготовили самостоятельно. Поэтому, мне кажется, что спутники "Бэйдоу" отражают яркую китайскую специфику", — заявил Ван Пин.

В будущем Китай также запустит 11 спутников "Бэйдоу-3", чтобы к 2020 году навигационное обслуживание китайской спутниковой навигационной системы охватило весь мир, а к 2035 году будет создана более инклюзивная, более интеллектуальная комплексная система навигации.

"В будущем будет существенно повышена точность навигационной работы, как спутников, так и наземной системы, точность навигации дойдет до нескольких сантиметров. Тогда система будет еще глубже использоваться в таких сферах, как профилактика горного оползня, беспилотный автомобиль, контроль за деформацией строений и т.д.", — резюмировал заместитель заведующего отделом планирования космодрома Сичан Ли Бэньци.

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