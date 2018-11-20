Китай создал спутниковую систему "Бэйдоу" для "Одного пояса и одного пути"

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китай в понедельник с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (серия "Великий поход") вывел на намеченную орбиту два навигационных спутника в системе "Бэйдоу".

Эти два спутника стали 42-м и 43-м по счету в этой навигационной системе, а также 18-м и 19-м в семействе спутников "Бэйдоу-3". Запуск был произведен 19 ноября в 2:07 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. Таким образом, в стране удалось завершить создание системы "Бэйдоу", которая по плану будет сдана в эксплуатацию уже к концу этого года и предоставит странам и районам вдоль "Одного пояса и одного пути" основное навигационное обслуживание. Как стало известно, к концу 2020 года будет завершено создание всеобщей спутниковой навигационной системы, способной предоставлять глобальные навигационные услуги.

После команды о старте с пункта управления полетами ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" со спутниками на борту была успешно запущена в космос.

Три с лишним часа спустя она успешно вывела на намеченную орбиту два навигационных спутника в системе "Бэйдоу". Главный конструктор китайской спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" Ян Чанфэн сказал:

"Выведенные на орбиту спутники будут проходить проверку и оценку и примут участие в совместной оценке совместно с 17 раннее выведенными на орбиту навигационными спутниками "Бэйдоу-3".

По его словам, к концу этого года будет сдана в эксплуатацию вся навигационная система, предоставив основное навигационное обслуживание странам и районам "Одного пояса и одного пути". Таким образом, китайская спутниковая навигационная система совершит ключевой шаг на пути выхода на глобальный уровень.

Спутниковая навигационная система "Бэйдоу" была разработана Китаем самостоятельно. Она состоит из 19 летательных аппаратов "Бэйдоу-3". По плану она не только расширит навигационное обслуживание до глобального масштаба, но и улучшит технологическую систему, точность навигации достигнет 2,5-5 метров, что в 1 раз превысит показатели спутников "Бэйдоу-2".

"Во избежание слежения за спутниками с наземных станций, расположенных только на территории Китая, на образующих навигационную систему космических летательных аппаратах "Бэйдоу" было установлено специальное соединение, способное поддерживать связь и измерять расстояние между спутниками, в результате значительно повысилась точность навигации системы "Бэйдоу", которая достигнет одного уровня с GPS", — сказал главный конструктор "Бэйдоу-3" 5-й исследовательской академии Китайской корпорации космической науки и техники Ван Пин.

Как стало известно, спутники "Бэйдоу-3" будут способны передавать более качественные сигналы, что значительно повысит точность навигации.

"На основе всестороннего объединения со спутниками "Бэйдоу-2" спутники "Бэйдоу-3" в 10 раз увеличат объем технического обслуживания, а для принятия сигналов будут требоваться приемные устройства в 10 раз менее мощные, чем ранее. Таким образом, терминалы пользователей станут компактнее и значительно удобнее", — отметил Ян Чанфэн.

С учетом нынешнего запуска, за один год Китай успешно вывел на намеченную орбиту 19 спутников "Бэйдоу-3", благодаря чему был постановлен новый рекорд, как по плотности запусков, так и по коэффициенту успеха.

"Мы всегда говорим, что навигационная система "Бэйдоу" является, как китайской, так и общемировой. Но, прежде всего, она является китайской, потому что с самого начала разработки было уделено особое внимание ее самостоятельному характеру. Для того, чтобы создание системы находилось под нашем контролем, нам надо было идти по пути самостоятельной разработки и производства. До сих пор все спутники навигационной системы "Бэйдоу" являются отечественной продукцией. Все важные элементы мы разработали и изготовили самостоятельно. Поэтому, мне кажется, что спутники "Бэйдоу" отражают яркую китайскую специфику", — заявил Ван Пин.

В будущем Китай также запустит 11 спутников "Бэйдоу-3", чтобы к 2020 году навигационное обслуживание китайской спутниковой навигационной системы охватило весь мир, а к 2035 году будет создана более инклюзивная, более интеллектуальная комплексная система навигации.

"В будущем будет существенно повышена точность навигационной работы, как спутников, так и наземной системы, точность навигации дойдет до нескольких сантиметров. Тогда система будет еще глубже использоваться в таких сферах, как профилактика горного оползня, беспилотный автомобиль, контроль за деформацией строений и т.д.", — резюмировал заместитель заведующего отделом планирования космодрома Сичан Ли Бэньци.