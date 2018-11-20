Китай создал спутниковую систему "Бэйдоу" для "Одного пояса и одного пути"

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Китай в понедельник с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (серия "Великий поход") вывел на намеченную орбиту два навигационных спутника в системе "Бэйдоу".
После команды о старте с пункта управления полетами ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" со спутниками на борту была успешно запущена в космос.
Три с лишним часа спустя она успешно вывела на намеченную орбиту два навигационных спутника в системе "Бэйдоу". Главный конструктор китайской спутниковой навигационной системы "Бэйдоу" Ян Чанфэн сказал:
"Выведенные на орбиту спутники будут проходить проверку и оценку и примут участие в совместной оценке совместно с 17 раннее выведенными на орбиту навигационными спутниками "Бэйдоу-3".
По его словам, к концу этого года будет сдана в эксплуатацию вся навигационная система, предоставив основное навигационное обслуживание странам и районам "Одного пояса и одного пути". Таким образом, китайская спутниковая навигационная система совершит ключевой шаг на пути выхода на глобальный уровень.
"Во избежание слежения за спутниками с наземных станций, расположенных только на территории Китая, на образующих навигационную систему космических летательных аппаратах "Бэйдоу" было установлено специальное соединение, способное поддерживать связь и измерять расстояние между спутниками, в результате значительно повысилась точность навигации системы "Бэйдоу", которая достигнет одного уровня с GPS", — сказал главный конструктор "Бэйдоу-3" 5-й исследовательской академии Китайской корпорации космической науки и техники Ван Пин.
Как стало известно, спутники "Бэйдоу-3" будут способны передавать более качественные сигналы, что значительно повысит точность навигации.
"На основе всестороннего объединения со спутниками "Бэйдоу-2" спутники "Бэйдоу-3" в 10 раз увеличат объем технического обслуживания, а для принятия сигналов будут требоваться приемные устройства в 10 раз менее мощные, чем ранее. Таким образом, терминалы пользователей станут компактнее и значительно удобнее", — отметил Ян Чанфэн.
С учетом нынешнего запуска, за один год Китай успешно вывел на намеченную орбиту 19 спутников "Бэйдоу-3", благодаря чему был постановлен новый рекорд, как по плотности запусков, так и по коэффициенту успеха.
В будущем Китай также запустит 11 спутников "Бэйдоу-3", чтобы к 2020 году навигационное обслуживание китайской спутниковой навигационной системы охватило весь мир, а к 2035 году будет создана более инклюзивная, более интеллектуальная комплексная система навигации.
"В будущем будет существенно повышена точность навигационной работы, как спутников, так и наземной системы, точность навигации дойдет до нескольких сантиметров. Тогда система будет еще глубже использоваться в таких сферах, как профилактика горного оползня, беспилотный автомобиль, контроль за деформацией строений и т.д.", — резюмировал заместитель заведующего отделом планирования космодрома Сичан Ли Бэньци.