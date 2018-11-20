Всемирный день китайской медицины будет отмечаться 11 октября

МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Всемирный день китайской медицины теперь будет отмечаться по всей планете 11 октября. Решение об этом принято на закрывшейся накануне в Италии 15-ой Международной конференции по вопросам традиционной китайской медицины. Также участниками принята "Римская декларация".

Выступая на церемонии закрытия конференции, вице-председатель Всемирной федерации обществ китайской медицины Лян Биншэн отметил, что подписанный документ призывает всех работников китайской медицины содействовать подъему этого направления лечебного дела, а также фармакологии, на более высокий уровень во имя блага человечества.

В рамках конференции также состоялась церемония вручения международной премии за выдающийся вклад в области китайской медицины. Лауреатами стали бывший премьер-министр Венгрии Петер Медьеши и научный сотрудник Научно-исследовательского института фармакологии Шанхая при Академии наук КНР Го Дэань.

Работа конференции продлилась два дня. Участие приняли около тысячи представителей из более чем 30 стран и регионов мира. Было представлено 218 научных статьей и 208 докладов.