РФ впервые примет участие в выставке детской литературы в Шанхае

МОСКВА, 8 ноя — Проект "Россия-Китай: главное". Россия с 9 по 11 ноября впервые примет участие с национальным стендом в Международной выставке детской литературы в г. Шанхае (China Shanghai International Children's Book Fair).

Международная выставка детской литературы проводится в г. Шанхае с 2013 года и уже стала одним из главных книжных событий восточного полушария. В выставке ежегодно принимает участие более 300 представителей книжного рынка не только стран Азии, но и других регионов мира, их стенды посещает более

30 тысяч человек. Это единственная специализированная профессиональная книжная выставка на востоке, посвященная исключительно детской литературе и детскому чтению, и важнейшая площадка для диалога между представителями международного книжного сообщества.

Участие России в Международной выставке детской литературы в г. Шанхае позволит представить лучшие образцы российской детской литературы, выстроить диалог российских издателей и книгораспространителей с представителями азиатского книжного рынка, будет способствовать укреплению партнерских отношений между странами.

На российском национальном стенде будут представлены новинки издательств, выпускающих литературу для детей и подростков, пройдут встречи с художниками-иллюстраторами Анастасией Архиповой и Игорем Олейниковым, круглые столы и профессиональные дискуссии с участием директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной.

По окончании ярмарки книжная экспозиция будет передана в дар для формирования русскоязычных фондов Центральной городской библиотеки г. Шанхая.