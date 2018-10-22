Глава региона Никитин рассказал о перспективах Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Нижегородская область готова стать одним из флагманов ускорения технологического развития страны, заявил глава региона Глеб Никитин по итогам заседания комиссии правительства РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, сообщает областное правительство.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник провел заседание правительства по модернизации экономики и инновационному развитию. На заседании обсудили вопрос достижения национальной цели по ускорению технологического развития, а также увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

"Нижегородская область готова стать одним из флагманов ускорения технологического развития страны. Мы уже ведем активную работу по целевым направлениям, которые обозначил сегодня Дмитрий Медведев. В регионе очень сильная научная и образовательная база, разработки которой могут быть более широко востребованы промышленным сектором. Мы рассчитываем на то, что один из научно-образовательных центров будет размещен именно в Нижегородской области. Единый центр позволит более эффективно работать над коммерциализацией проектов и внедрением их в жизнь", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Двадцать четвертого сентября в Нижнем Новгороде прошло совещание президента РАН Александра Сергеева с представителями нижегородских вузов, научных институтов и промышленных предприятий. Главной темой совещания стали возможности участия Нижегородской области в национальном проекте "Наука". В частности, обсуждалась перспектива создания в регионе научно-образовательного центра. Нацпроект предполагает создание не менее 15 таких центров по стране.

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