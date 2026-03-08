Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:38 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/yuventus-2079304525.html
"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии
"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии
"Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T00:38:00+03:00
2026-03-08T00:38:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
жереми бога
ювентус
пиза
удинезе
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), жереми бога, ювентус, пиза, удинезе
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Жереми Бога, Ювентус, Пиза, Удинезе
"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии

"Ювентус" победил "Пизу" в домашнем матче чемпионата Италии по футболу

© Соцсети ФК "Ювентус"Кенан Йылдыз
Кенан Йылдыз - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Соцсети ФК "Ювентус"
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Андреа Камбьязо (54-я минута), Кефрен Тюрам (65), Кенан Йылдыз (75) и Жереми Бога (90+3).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
07 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Ювентус
4 : 0
Пиза
54‎’‎ • Андреа Камбиасо
(Кенан Йылдыз)
65‎’‎ • Хефрен Тюрам
75‎’‎ • Кенан Йылдыз
(Франсишку Консейсау)
90‎’‎ • Жереми Бога
(Мануэль Локателли)
"Ювентус" одержал победу в чемпионате Италии впервые за пять матчей. Туринская команда, набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. "Пиза" потерпела четвертое поражение подряд. Команда с 15 баллами располагается на последней, 20-й строчке.
В следующем матче "Ювентус" 14 марта сыграет в гостях с "Удинезе", днем позднее "Пиза" примет "Кальяри".
Результаты других матчей дня:
  • "Кальяри" - "Комо" - 1:2;
  • "Аталанта" - "Удинезе" - 2:2.
