"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Ювентус" обыграл "Пизу" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Турине завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Андреа Камбьязо (54-я минута), Кефрен Тюрам (65), Кенан Йылдыз (75) и Жереми Бога (90+3).

"Ювентус" одержал победу в чемпионате Италии впервые за пять матчей. Туринская команда, набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. "Пиза" потерпела четвертое поражение подряд. Команда с 15 баллами располагается на последней, 20-й строчке.

В следующем матче "Ювентус" 14 марта сыграет в гостях с "Удинезе", днем позднее "Пиза" примет "Кальяри".

Результаты других матчей дня: