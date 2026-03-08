"Ювентус" прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате Италии

"Ювентус" одержал победу в чемпионате Италии впервые за пять матчей. Туринская команда, набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. "Пиза" потерпела четвертое поражение подряд. Команда с 15 баллами располагается на последней, 20-й строчке.
В следующем матче "Ювентус" 14 марта сыграет в гостях с "Удинезе", днем позднее "Пиза" примет "Кальяри".
