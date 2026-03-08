Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) подошел к концу 326-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого американец Макс Холлоэуй без шансов уступил бразильцу Чарльзу Оливейре и утратил титул "Самого опасного ублюдка" (BMF). РИА Новости Спорт — о разочаровавшей битве бывших чемпионов, других поединках шоу и долгожданном анонсе карда июньского ивента в Белом доме.
"Гангстерская" разборка
В названии пояса "Самого опасного ублюдка" частенько меняют последнее слово на "гангстер". Что первая версия, что вторая полностью соответствовали тем парням, которые в 2019 году впервые подрались за специальный титул. Это мы о Хорхе Масвидале и Нейте Диасе, не только даривших шоу, но еще и за пределами октагона державшихся провокационно и надменно.
О Джастине Гэтжи, Дастине Порье и Максе Холлоуэе, которые позже дрались за эту награду, такого не скажешь. Как и о Чарльзе Оливейре… Все они, безусловно, легенды мирового спорта, но никак не гангстеры! Совсем потерял былой статус тот пояс, который вводился на один бой. А сегодня стоит на кону уже в пятый раз.
Несмотря на статус соперников, бой не получился конкурентным. Зато закончился сенсацией! Фаворит Холлоуэй попался в партер, где на протяжении пяти раундов всеми силами спасался от удушающих/болевых приемов грозного бразильца. В итоге рекордсмен по количеству финишей, сабмишенов и бонусов в истории UFC мучил Благословенного до самой сирены, но так и не смог удосрочить стойкого гавайца.
Который, кстати, в пятом раунде недолго подоминировал на земле. Но тщетно.
Чарльз Оливейра
Заметим, что американская публика освистала бойцов за скучное зрелище. Но разве судят победителя?
Чарльз понимал, что будет съеден в стойке, и максимально обезопасил себя от "бомб" Холлоуэя, проведя в борьбе 19 (!) минут. А значит, это вторая победа кряду для бывшего чемпиона в легком весе и успешно взятый реванш за досрочный проигрыш 11-летней давности. Ну и BMF-пояс на талии... Правда, за такую победу давать такой титул максимально странно.
Возможно, в следующем бою Оливейру вновь сведут с россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном. Хотя сам Чарльз требует новый титульный шанс.
Россыпь нокаутов и скандальные удары в пах
Ранее на турнире в Вегасе бразилец Кайо Борральо без проблем разобрался с Ренье де Риддером (впрочем, нидерландец продержался все 15 минут), а юная звезда из Мексики Рауль Росас одолел опытного хозяина клетки Роба Фонта.
Начался же основной кард с двух глухих нокаутов: бразилец Грегори "Робокоп" Родригес быстро погасил свет соотечественнику Бруно Феррейре и взял реванш за поражение трехлетней давности, тогда как американец Дрю Добер красиво вырубил Майкла Джонсона, также представляющего США.
Что касается прелимов, то тут экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт снова должен проиграть. Но напропускал американец в пах от странного китайца Ксяо Лона и благодаря двум снятым с соперника баллам забрал победу единогласным решением судей.
Международный женский день!
Кровавый бой китаянки Вэйли Жанг и Йоанны Енджейчик из Польши, состоявшийся ровно шесть лет назад в Вегасе, заслуженно включили в Зал славы UFC. О нем и увечьях, с которыми вышла из него проигравшая спортсменка, можете почитать в нашем материале:
Турнир на забаву Дональда Трампа
…наконец-то получил шесть боев. Вот и они:
- Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
- Алекс Перейра — Сирил Ган;
- Шон О`Мэлли — Айманн Захаби;
- Маурисиу Руффи — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Кайл Докас;
- Диего Лопес — Стив Гарсия.
Безусловно, ждали куда большего фанаты от главного ММА-промоушена мира и его матчмейкеров. Все-таки столько разговоров было о мероприятии, которое 14 июня состоится на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне в честь 250-летия страны (и 80-летия лидера Штатов). Ходили слухи, что все бои на турнире будут чемпионскими… Но нет, не стали приглашать в Вашингтон россиян и ограничились двумя "титульниками": возвращающийся после тяжелого развода Топурия и Гэтжи подерутся за титул в легком весе, а готовый переписать историю Перейра и Ган — за временный пояс в тяжелом дивизионе.
