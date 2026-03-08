Рейтинг@Mail.ru
Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой
Октагон UFC
Единоборства
 
08:44 08.03.2026 (обновлено: 14:26 08.03.2026)
Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой
Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой
На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) подошел к концу 326-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого американец Макс... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
https://ria.ru/20260307/ufc-2075630015.html
https://ria.ru/20250313/ufc-2004168854.html
https://ria.ru/20251221/topuriya-2063579337.html
спорт, ufc, смешанные боевые искусства (мма), илия топурия, джастин гэтжи, алекс перейра (боец), сирил ган, чарльз оливейра, макс холлоуэй, коди гарбрандт
Единоборства, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Илия Топурия, Джастин Гэтжи, Алекс Перейра (боец), Сирил Ган, Чарльз Оливейра, Макс Холлоуэй, Коди Гарбрандт
Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой

Макс Холлоэуй уступил BMF-титул в бою против Чарльза Оливейры на UFC 326

Главный бой UFC 326
Главный бой UFC 326 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© UFC
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) подошел к концу 326-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого американец Макс Холлоэуй без шансов уступил бразильцу Чарльзу Оливейре и утратил титул "Самого опасного ублюдка" (BMF). РИА Новости Спорт — о разочаровавшей битве бывших чемпионов, других поединках шоу и долгожданном анонсе карда июньского ивента в Белом доме.

"Гангстерская" разборка

В названии пояса "Самого опасного ублюдка" частенько меняют последнее слово на "гангстер". Что первая версия, что вторая полностью соответствовали тем парням, которые в 2019 году впервые подрались за специальный титул. Это мы о Хорхе Масвидале и Нейте Диасе, не только даривших шоу, но еще и за пределами октагона державшихся провокационно и надменно.
О Джастине Гэтжи, Дастине Порье и Максе Холлоуэе, которые позже дрались за эту награду, такого не скажешь. Как и о Чарльзе Оливейре… Все они, безусловно, легенды мирового спорта, но никак не гангстеры! Совсем потерял былой статус тот пояс, который вводился на один бой. А сегодня стоит на кону уже в пятый раз.
Официальный постер турнира UFC 326 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Несмотря на статус соперников, бой не получился конкурентным. Зато закончился сенсацией! Фаворит Холлоуэй попался в партер, где на протяжении пяти раундов всеми силами спасался от удушающих/болевых приемов грозного бразильца. В итоге рекордсмен по количеству финишей, сабмишенов и бонусов в истории UFC мучил Благословенного до самой сирены, но так и не смог удосрочить стойкого гавайца.
Который, кстати, в пятом раунде недолго подоминировал на земле. Но тщетно.
© UFC Чарльз Оливейра
Чарльз Оливейра - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© UFC
Чарльз Оливейра
Заметим, что американская публика освистала бойцов за скучное зрелище. Но разве судят победителя?
Чарльз понимал, что будет съеден в стойке, и максимально обезопасил себя от "бомб" Холлоуэя, проведя в борьбе 19 (!) минут. А значит, это вторая победа кряду для бывшего чемпиона в легком весе и успешно взятый реванш за досрочный проигрыш 11-летней давности. Ну и BMF-пояс на талии... Правда, за такую победу давать такой титул максимально странно.
Возможно, в следующем бою Оливейру вновь сведут с россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном. Хотя сам Чарльз требует новый титульный шанс.

Россыпь нокаутов и скандальные удары в пах

Ранее на турнире в Вегасе бразилец Кайо Борральо без проблем разобрался с Ренье де Риддером (впрочем, нидерландец продержался все 15 минут), а юная звезда из Мексики Рауль Росас одолел опытного хозяина клетки Роба Фонта.
Начался же основной кард с двух глухих нокаутов: бразилец Грегори "Робокоп" Родригес быстро погасил свет соотечественнику Бруно Феррейре и взял реванш за поражение трехлетней давности, тогда как американец Дрю Добер красиво вырубил Майкла Джонсона, также представляющего США.
Что касается прелимов, то тут экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт снова должен проиграть. Но напропускал американец в пах от странного китайца Ксяо Лона и благодаря двум снятым с соперника баллам забрал победу единогласным решением судей.

Международный женский день!

Турнир на забаву Дональда Трампа

…наконец-то получил шесть боев. Вот и они:
  • Илия Топурия — Джастин Гэтжи;
  • Алекс Перейра — Сирил Ган;
  • Шон О`Мэлли — Айманн Захаби;
  • Маурисиу Руффи — Майкл Чендлер;
  • Бо Никал — Кайл Докас;
  • Диего Лопес — Стив Гарсия.
Безусловно, ждали куда большего фанаты от главного ММА-промоушена мира и его матчмейкеров. Все-таки столько разговоров было о мероприятии, которое 14 июня состоится на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне в честь 250-летия страны (и 80-летия лидера Штатов). Ходили слухи, что все бои на турнире будут чемпионскими… Но нет, не стали приглашать в Вашингтон россиян и ограничились двумя "титульниками": возвращающийся после тяжелого развода Топурия и Гэтжи подерутся за титул в легком весе, а готовый переписать историю Перейра и Ган — за временный пояс в тяжелом дивизионе.
Единоборства, Спорт, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Илия Топурия, Джастин Гэтжи, Алекс Перейра (боец), Сирил Ган, Чарльз Оливейра, Макс Холлоуэй, Коди Гарбрандт
 
Версия 2023.1 Beta
