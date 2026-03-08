Не драка, а снотворное. Легенд UFC освистал Лас-Вегас за скучнейший бой

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) подошел к концу 326-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого американец Макс Холлоэуй без шансов уступил бразильцу Чарльзу Оливейре и утратил титул "Самого опасного ублюдка" (BMF). РИА Новости Спорт — о разочаровавшей битве бывших чемпионов, других поединках шоу и долгожданном анонсе карда июньского ивента в Белом доме.

"Гангстерская" разборка

В названии пояса "Самого опасного ублюдка" частенько меняют последнее слово на "гангстер". Что первая версия, что вторая полностью соответствовали тем парням, которые в 2019 году впервые подрались за специальный титул. Это мы о Хорхе Масвидале и Нейте Диасе, не только даривших шоу, но еще и за пределами октагона державшихся провокационно и надменно.

О Джастине Гэтжи, Дастине Порье и Максе Холлоуэе, которые позже дрались за эту награду, такого не скажешь. Как и о Чарльзе Оливейре… Все они, безусловно, легенды мирового спорта, но никак не гангстеры! Совсем потерял былой статус тот пояс, который вводился на один бой. А сегодня стоит на кону уже в пятый раз.

Несмотря на статус соперников, бой не получился конкурентным. Зато закончился сенсацией! Фаворит Холлоуэй попался в партер, где на протяжении пяти раундов всеми силами спасался от удушающих/болевых приемов грозного бразильца. В итоге рекордсмен по количеству финишей, сабмишенов и бонусов в истории UFC мучил Благословенного до самой сирены, но так и не смог удосрочить стойкого гавайца.

Который, кстати, в пятом раунде недолго подоминировал на земле. Но тщетно.

© UFC Чарльз Оливейра © UFC Чарльз Оливейра

Заметим, что американская публика освистала бойцов за скучное зрелище. Но разве судят победителя?

Чарльз понимал, что будет съеден в стойке, и максимально обезопасил себя от "бомб" Холлоуэя, проведя в борьбе 19 (!) минут. А значит, это вторая победа кряду для бывшего чемпиона в легком весе и успешно взятый реванш за досрочный проигрыш 11-летней давности. Ну и BMF-пояс на талии... Правда, за такую победу давать такой титул максимально странно.

Возможно, в следующем бою Оливейру вновь сведут с россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном. Хотя сам Чарльз требует новый титульный шанс.

Россыпь нокаутов и скандальные удары в пах

Ранее на турнире в Вегасе бразилец Кайо Борральо без проблем разобрался с Ренье де Риддером (впрочем, нидерландец продержался все 15 минут), а юная звезда из Мексики Рауль Росас одолел опытного хозяина клетки Роба Фонта.

Начался же основной кард с двух глухих нокаутов: бразилец Грегори "Робокоп" Родригес быстро погасил свет соотечественнику Бруно Феррейре и взял реванш за поражение трехлетней давности, тогда как американец Дрю Добер красиво вырубил Майкла Джонсона, также представляющего США.

Что касается прелимов, то тут экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт снова должен проиграть. Но напропускал американец в пах от странного китайца Ксяо Лона и благодаря двум снятым с соперника баллам забрал победу единогласным решением судей.

Международный женский день!

Кровавый бой китаянки Вэйли Жанг и Йоанны Енджейчик из Польши, состоявшийся ровно шесть лет назад в Вегасе, заслуженно включили в Зал славы UFC. О нем и увечьях, с которыми вышла из него проигравшая спортсменка, можете почитать в нашем материале:

Турнир на забаву Дональда Трампа

…наконец-то получил шесть боев. Вот и они:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи;

Алекс Перейра — Сирил Ган;

Шон О`Мэлли — Айманн Захаби;

Маурисиу Руффи — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Кайл Докас;

Диего Лопес — Стив Гарсия.