Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над американкой Кайлой Дэй в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
греция
ига швентек
кайла дэй
мария саккари
индиан-уэллс
сша
греция
Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
