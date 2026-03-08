Рейтинг@Mail.ru
Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
02:06 08.03.2026
Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над американкой Кайлой Дэй в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой...
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
греция
ига швентек
кайла дэй
мария саккари
индиан-уэллс
сша
греция
спорт, индиан-уэллс, сша, греция, ига швентек, кайла дэй, мария саккари, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, Греция, Ига Швентек, Кайла Дэй, Мария Саккари, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Швентек вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Швентев победила Дэй и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

© Фото : Пресс-служба WTAПольская теннисистка Ига Швентек
Польская теннисистка Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Польская теннисистка Ига Швентек. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над американкой Кайлой Дэй в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:2) в пользу посеянной под вторым номером Швёнтек. Дэй занимает 187-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
08 марта 2026 • начало в 00:15
Завершен
Кайла Дэй
0 : 20:66:7
Ига Швентек
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующей соперницей Швёнтек станет представительница Греции Мария Саккари (32-й номер посева).
ТеннисСпортИндиан-УэллсСШАГрецияИга ШвентекКайла ДэйМария СаккариЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
