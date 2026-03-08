Рейтинг@Mail.ru
Путь до объектов Паралимпиады превращается в длинное путешествие - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
06:06 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/put-2079319857.html
Путь до объектов Паралимпиады превращается в длинное путешествие
Дорога до объектов Паралимпиады в итальянской Кортина-д'Ампеццо требует глубокого изучения инструкций от организаторов Игр и превращается в настоящую одиссею с... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T06:06:00+03:00
2026-03-08T06:06:00+03:00
милан
кортина-д'ампеццо
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079154447_0:565:961:1106_1920x0_80_0_0_54b659ced3d4d063537496724d43024c.jpg
https://ria.ru/20260307/shishkarev-2079251456.html
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079238815.html
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079262989.html
милан
кортина-д'ампеццо
милан, кортина-д'ампеццо, паралимпийские игры
Милан, Кортина-д'Ампеццо, Паралимпийские игры
© РИА Новости / Светлана Бонопартова"Арена-ди-Верона"
Арена-ди-Верона - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Светлана Бонопартова
"Арена-ди-Верона". Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 8 мар - РИА Новости. Дорога до объектов Паралимпиады в итальянской Кортина-д'Ампеццо требует глубокого изучения инструкций от организаторов Игр и превращается в настоящую одиссею с пересадками, поиском и бронированием парковок и планированием маршрута, передает корреспондент РИА Новости.
Сайт Паралимпиады изобразил все переплетения автомобильных дорог, пеших переходов и трасс канатной дороги на подробной инфографике, которая сделает честь карте метро крупного города.
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде
7 марта, 17:50
Для прибывающих в район Кортины на машине есть возможность оставить ее на одной из трех перехватывающих парковок в городках по соседству. Место на них нужно бронировать заранее. С каждой из этих парковок отходят шаттлы-автобусы, которые в зависимости от пункта отправления довозят зрителей или до остановки в Кортине, или до горнолыжного центра Сокрепес, где уже недалеко до самих олимпийских объектов – горнолыжной трассы и парка для соревнований по сноуборду.
Зрители, оставившие машины, должны разобраться, будет ли для них будет автобус платным. Для одной из парковок, с северного направления, он включен в стоимость парковки, для приезда с юга и запада билет надо покупать отдельно.
Добравшимся до Кортины нужно пересесть на другой автобус-шаттл, который поднимает публику в гору на ту самую станцию Сокрепес. Там пути болельщиков расходятся – любителей горных лыж ждет фуникулер до конечной остановки, откуда еще придется пройти 10 минут пешком до трассы. Зрители соревнований по сноуборду обойдутся без канатной дороги и должны будут преодолеть 5 минут пешком. "Вишенкой на торте" станет изменение маршрута на обратном пути – всем зрителям придется делать пересадку в Кортине без прямого варианта с горы до места стоянки машины.
Российская делегация поддерживает атлетов на Паралимпиаде с флагом страны на трибуне - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Российская делегация поддерживала атлетов на Паралимпиаде с флагом страны
7 марта, 16:20
Организаторы советуют закладывать на путь от перехватывающей парковки до трибуны два с половиной часа.
В Кортину можно попасть и на своем транспорте, но для этого нужно запрашивать отдельное разрешение на каждый день, объяснив эту необходимость в заявке на пропуск. На въезде в город работают и обыкновенные блокпосты, на которых полицейские предлагают водителям обратиться в отдельный вагончик со своей просьбой о пропуске. Впрочем, даже наличие машины с соответствующими обоснованиями не спасет болельщиков от полного отсутствия свободных парковочных мест в районе спортивных объектах и на обочинах возле них.
Для не имеющих машины организаторы предлагают добраться до Кортины с ближайшей железнодорожной станции в городке Понте-нелле-Альпи. Она находится в 60 километрах, которые можно преодолеть на специальном автобусном маршруте. Билет на них можно купить на сайте итальянских железных дорог Trenitalia, но только в связке с электричкой до Понте-нелле-Альпи. И наконец, остается обычный рейсовый автобус, который колесит по городам в окрестностях Кортины с интервалом в 30 минут. Он проезжает 12 остановок от городка Калаццо со своим вокзалом и в пути проводит час.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью
7 марта, 19:04
 
МиланКортина-д'АмпеццоПаралимпийские игры
 
