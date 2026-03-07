https://ria.ru/20260307/uralmash-2079255686.html
"Уралмаш" разгромил "Автодор"
Екатеринбургский "Уралмаш" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T18:10:00+03:00
баскетбол
спорт
октавиус эллис
автодор
уралмаш
бк автодор
нижний новгород
единая лига втб
спорт, октавиус эллис, автодор, уралмаш, бк автодор, нижний новгород, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Октавиус Эллис, Автодор, Уралмаш, БК Автодор, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
