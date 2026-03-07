Рейтинг@Mail.ru
"Уралмаш" разгромил "Автодор" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Баскетбол
 
18:10 07.03.2026
"Уралмаш" разгромил "Автодор"
"Уралмаш" разгромил "Автодор"
Екатеринбургский "Уралмаш" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, октавиус эллис, автодор, уралмаш, бк автодор, нижний новгород, единая лига втб
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Уралмаш" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась победой гостей со счетом 102:53 (33:7, 24:16, 15:17, 30:13). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой "Уралмаша" Октавиус Эллис, набравший 20 очков. У "Автодора" больше всех очков на счету Душана Беслача и Даниила Коско - по 11.
"Уралмаш" (14 побед, 17 поражений) занимает седьмое место в таблице Единой лиги ВТБ, где "Автодор" (5 побед, 25 поражений), уступивший в седьмом матче подряд, идет предпоследним, десятым.
В следующем матче "Уралмаш" сыграет с "Нижним Новгородом" в гостях 10 марта. Днем позже "Автодор" встретится с "Самарой" на паркете соперника.
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
