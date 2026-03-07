И это "самые опасные ублюдки"? Побитые легенды дерутся за странный пояс UFC

В ночь на воскресенье мск в Лас-Вегасе пройдет 326-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого американец Макс Холлоэуй и бразилец Чарльз Оливейра проведут бой за титул "Самого опасного ублюдка" (BMF).

РИА Новости Спорт анонсирует большое шоу ведущего ММА-промоушена мира, на котором с наибольшей вероятностью будет представлен кард июньского турнира в Белом доме, что тоже приковывает внимание к завтрашнему ивенту.

© UFC Eurasia Официальный постер турнира UFC 326 © UFC Eurasia Официальный постер турнира UFC 326

Расклады перед боем. Главное:

Оба спортсмена являются бывшими чемпионами UFC. Холлоуэй долго доминировал в полулегком весе, в то время как Оливейра владел титулом в легком дивизионе.

Оба выиграли в последних боях. Макс проводил на пенсию именитого американца Дастина Порье (триумф единогласным решением судей), в то время как Чарльз в Бразилии удосрочил поляка Матеуша Гамрота.

Наконец, обоих участников мейн-ивента в последних проигранных боях нокаутировал непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия. Для Холлоуэя поражение от Матадора и вовсе стало первым досрочным в профессиональной карьере.

Оливейра — настоящая легенда, ведь он имеет наибольшее количество финишей, сабмишенов и бонусов в истории UFC. Безумие!

У Макса резюме чуть скромнее. Да, у Холлоуэя тьма достижений в полулегком дивизионе, однако за пределами этой весовой в его активе только рекорд по количеству акцентированных ударов в истории промоушена.

Не забудем упомянуть, что легенды уже встречались в 2015 году, когда Оливейра прекратил противостоять Холлоуэю и досрочно проиграл в дебютном раунде. Позже выяснилось, что бразильца вынесли с арены на носилках и госпитализировали с микроразрывом пищевода, из-за чего "он потерял подвижность левой стороны тела".

Коэффициенты

Фаворитом открывается Холлоуэй с показателем 1.5 против 2.2 на Оливейру.

Слова перед боем

Оба респектовали друг другу, говорили о желании подраться с Конором Макгрегором и рассуждали о наследии. А еще упоминали имя первого номера UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) россиянина Ислама Махачева, который со дня на день узнает своего следующего оппонента.

Макс ХОЛЛОУЭЙ:

« "Меня спросили, против кого я хотел бы испытать себя и свои навыки. Мы упустили шанс подраться с Хабибом Нурмагомедовым, так что теперь Ислам – следующая большая звезда. Это был бы интересный бой".

Чарльз ОЛИВЕЙРА:

« "Хабиб ушел из спорта непобежденным. Ислам творит историю как чемпион двух дивизионов. Но если вы посмотрите на имена, победы, рекорды и на то, через что мне пришлось пройти, я думаю, что мое резюме лучшее".

Во сколько начало турнира

Турнир стартует в час ночи по Москве. Главное событие вечера начнется не раньше 7:00 мск.

Где смотреть

Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе "Кинопоиск". На общедоступном телевидении эфир стартует в 05:00 мск.

Все бои UFC 326: