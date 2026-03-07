Рейтинг@Mail.ru
UFC 326 Холлоуэй - Оливейра: когда бой, смотреть онлайн, коэффициенты, прогноз, кард
Единоборства
 
07:45 07.03.2026 (обновлено: 19:09 07.03.2026)
И это "самые опасные ублюдки"? Побитые легенды дерутся за странный пояс UFC
UFC 326 Холлоуэй - Оливейра: когда бой, смотреть онлайн, коэффициенты, прогноз, кард
И это "самые опасные ублюдки"? Побитые легенды дерутся за странный пояс UFC
UFC 326 Холлоуэй - Оливейра 2: когда бой, смотреть онлайн трансляцию реванша за титул BMF, коэффициенты, прогноз, кард турнира в Лас-Вегасе
2026
Иван Орехов
Иван Орехов
И это "самые опасные ублюдки"? Побитые легенды дерутся за странный пояс UFC

Макс Холлоэуй проведет бой за BMF-титул против Чарльза Оливейры на UFC 326

© Getty Images / Jeff BottariМакс Холлоуэй и Чарльз Оливейра
Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Getty Images / Jeff Bottari
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В ночь на воскресенье мск в Лас-Вегасе пройдет 326-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого американец Макс Холлоэуй и бразилец Чарльз Оливейра проведут бой за титул "Самого опасного ублюдка" (BMF).
РИА Новости Спорт анонсирует большое шоу ведущего ММА-промоушена мира, на котором с наибольшей вероятностью будет представлен кард июньского турнира в Белом доме, что тоже приковывает внимание к завтрашнему ивенту.
© UFC EurasiaОфициальный постер турнира UFC 326
Официальный постер турнира UFC 326 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© UFC Eurasia
Официальный постер турнира UFC 326

Расклады перед боем. Главное:

  • Оба спортсмена являются бывшими чемпионами UFC. Холлоуэй долго доминировал в полулегком весе, в то время как Оливейра владел титулом в легком дивизионе.
  • Оба выиграли в последних боях. Макс проводил на пенсию именитого американца Дастина Порье (триумф единогласным решением судей), в то время как Чарльз в Бразилии удосрочил поляка Матеуша Гамрота.
  • Наконец, обоих участников мейн-ивента в последних проигранных боях нокаутировал непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия. Для Холлоуэя поражение от Матадора и вовсе стало первым досрочным в профессиональной карьере.
Илия Топурия в бою на UFC 317 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Глухой нокаут легенды UFC! Пояс Махачева забрал главный хейтер россиянина
29 июня 2025, 08:45
  • Оливейра — настоящая легенда, ведь он имеет наибольшее количество финишей, сабмишенов и бонусов в истории UFC. Безумие!
  • У Макса резюме чуть скромнее. Да, у Холлоуэя тьма достижений в полулегком дивизионе, однако за пределами этой весовой в его активе только рекорд по количеству акцентированных ударов в истории промоушена.
  • Не забудем упомянуть, что легенды уже встречались в 2015 году, когда Оливейра прекратил противостоять Холлоуэю и досрочно проиграл в дебютном раунде. Позже выяснилось, что бразильца вынесли с арены на носилках и госпитализировали с микроразрывом пищевода, из-за чего "он потерял подвижность левой стороны тела".

Коэффициенты

Фаворитом открывается Холлоуэй с показателем 1.5 против 2.2 на Оливейру.

Слова перед боем

Оба респектовали друг другу, говорили о желании подраться с Конором Макгрегором и рассуждали о наследии. А еще упоминали имя первого номера UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) россиянина Ислама Махачева, который со дня на день узнает своего следующего оппонента.
Макс ХОЛЛОУЭЙ:
«

"Меня спросили, против кого я хотел бы испытать себя и свои навыки. Мы упустили шанс подраться с Хабибом Нурмагомедовым, так что теперь Ислам – следующая большая звезда. Это был бы интересный бой".

Чарльз ОЛИВЕЙРА:
«

"Хабиб ушел из спорта непобежденным. Ислам творит историю как чемпион двух дивизионов. Но если вы посмотрите на имена, победы, рекорды и на то, через что мне пришлось пройти, я думаю, что мое резюме лучшее".

Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России: Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября 2025, 09:19

Во сколько начало турнира

Турнир стартует в час ночи по Москве. Главное событие вечера начнется не раньше 7:00 мск.

Где смотреть

Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass и онлайн-платформе "Кинопоиск". На общедоступном телевидении эфир стартует в 05:00 мск.

Все бои UFC 326:

  • Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
  • Кайо Борральо – Ренье де Риддер;
  • Грегори Родригес — Бруно Феррейра;
  • Роб Фонт — Рауль Росас - младший;
  • Ренато Мойкано — Эстебан Рибович;
  • Дрю Добер — Майкл Джонсон;
  • Донте Джонсон — Душко Тодорович;
  • Коди Гарбрандт — Сяо Лун;
  • Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
  • Коди Дёрден — Нямжаргал Тумендемберел;
  • Су Мудаэрцзи — Хесус Агилар;
  • Люк Фернандес — Родолфо Беллато;
  • Ю Чу Сан — Гастон Боланьос;
  • Рикки Турсиос — Альберто Монтес.
Александр Волкановски и Диего Лопес - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Чемпион UFC сохранил титул. Сколько можно динамить небитого россиянина?!
1 февраля, 08:21
 
