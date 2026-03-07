https://ria.ru/20260307/skeyt-2079210787.html
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу
Российский спортсмен Максим Лаллав представит Россию на чемпионате мира по параскейтбордингу в Бразилии, сообщили РИА Новости в Федерации скейтбординга России. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T12:27:00+03:00
2026-03-07T12:27:00+03:00
2026-03-07T12:42:00+03:00
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079210652_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc8eff3ab41d45f6f06f01077cb4e79e.jpg
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079208222.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079210652_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_1ad0b9eea821ba305cc242b009c0a814.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу
Максим Лаллав выступит от России на чемпионате мира по параскейтбордингу
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский спортсмен Максим Лаллав представит Россию на чемпионате мира по параскейтбордингу в Бразилии, сообщили РИА Новости в Федерации скейтбординга России.
Первый чемпионат мира по адаптивному скейтбордингу проходит в бразильском Сан-Паулу с 5 по 9 марта. 16-летний Лаллав выступит под флагом России по приглашению Ассоциации бразильского параскейтбординга.
Максим родился в Амурском крае, в возрасте полутора лет он пережил тяжелый пожар и серию сложнейших операций, в результате которых лишился обеих ног. Позднее он оказался в Санкт-Петербурге, где обрел новую семью, прошел дальнейшее лечение и реабилитацию. Скейтборд появился в его жизни сначала как способ свободнее передвигаться, а затем стал серьезным увлечением, переросшим в профессиональное занятие. Постоянные тренировки, работа над техникой и участие в соревнованиях позволили ему выйти на международный уровень.
«
"Я отправляюсь в Бразилию на чемпионат мира с чувством уверенности и благодарности за эту возможность. Конечно, есть волнение, ведь это серьезный международный старт. Я готовился и хочу показать все, на что способен. Для меня важно достойно представить Россию и встретиться со своими друзьями со всего мира", - отметил Лаллав.