Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу
12:27 07.03.2026 (обновлено: 12:42 07.03.2026)
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу
Российский спортсмен Максим Лаллав представит Россию на чемпионате мира по параскейтбордингу в Бразилии, сообщили РИА Новости в Федерации скейтбординга России. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу

© Федерация скейтбординга РоссииМаксим Лаллав
© Федерация скейтбординга России
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российский спортсмен Максим Лаллав представит Россию на чемпионате мира по параскейтбордингу в Бразилии, сообщили РИА Новости в Федерации скейтбординга России.
Первый чемпионат мира по адаптивному скейтбордингу проходит в бразильском Сан-Паулу с 5 по 9 марта. 16-летний Лаллав выступит под флагом России по приглашению Ассоциации бразильского параскейтбординга.
Максим родился в Амурском крае, в возрасте полутора лет он пережил тяжелый пожар и серию сложнейших операций, в результате которых лишился обеих ног. Позднее он оказался в Санкт-Петербурге, где обрел новую семью, прошел дальнейшее лечение и реабилитацию. Скейтборд появился в его жизни сначала как способ свободнее передвигаться, а затем стал серьезным увлечением, переросшим в профессиональное занятие. Постоянные тренировки, работа над техникой и участие в соревнованиях позволили ему выйти на международный уровень.
«
"Я отправляюсь в Бразилию на чемпионат мира с чувством уверенности и благодарности за эту возможность. Конечно, есть волнение, ведь это серьезный международный старт. Я готовился и хочу показать все, на что способен. Для меня важно достойно представить Россию и встретиться со своими друзьями со всего мира", - отметил Лаллав.
