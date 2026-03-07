Рейтинг@Mail.ru
Биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Финляндии
Биатлон
 
17:00 07.03.2026
Биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Финляндии
Французская биатлонистка Жюлья Симон одержала победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
биатлон
спорт
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок мира по биатлону
жюлия симон
эльвира эберг
анна магнуссон
Новости
биатлон, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону, жюлия симон, эльвира эберг, анна магнуссон
Биатлон, Спорт, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Кубок мира по биатлону, Жюлия Симон, Эльвира Эберг, Анна Магнуссон
Французская биатлонистка Жюлья Симон
Французская биатлонистка Жюлья Симон. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлья Симон одержала победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Она преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 40 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Эльвира Эберг (отставание - 5,6 секунды, 2 промаха). Третье место заняла ее соотечественница Анна Магнуссон (+8,9; 1).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.
Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии
6 марта, 20:40
Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии
6 марта, 20:40
 
БиатлонСпортМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Кубок мира по биатлонуЖюлия СимонЭльвира ЭбергАнна Магнуссон
 
