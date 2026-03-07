Биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Финляндии

https://ria.ru/20260307/simon-2079244469.html
Французская биатлонистка Жюлья Симон одержала победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
спорт, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), кубок мира по биатлону, жюлия симон, эльвира эберг, анна магнуссон
