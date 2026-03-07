Рейтинг@Mail.ru
"Реал" благодаря голу в добавленное время обыграл "Сельту" в матче Ла Лиги
Футбол
 
01:07 07.03.2026
"Реал" благодаря голу в добавленное время обыграл "Сельту" в матче Ла Лиги
Мадридский "Реал" победил "Сельту" в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
https://ria.ru/20260306/uefa-2079063570.html
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мадридский "Реал" победил "Сельту" в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Виго завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев мяч забил Борха Иглесиас (25-я минута). В составе "королевского клуба" отличились Орельен Тчуамени (11) и Федерико Вальверде (90+4).
Чемпионат Испании по футболу
06 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сельта
1 : 2
Реал Мадрид
25‎’‎ • Борха Иглесиас
(Виллиот Сведберг)
11‎’‎ • Орельен Тчуамени
(Арда Гюлер)
90‎’‎ • Федерико Вальверде
Проигравший предыдущие два матча Ла Лиги "Реал" набрал 64 очка и занимает второе место в таблице, отставая на один балл от имеющей встречу в запасе "Барселоны". "Сельта" с 40 баллами идет шестой.
