Рейтинг@Mail.ru
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
09:36 07.03.2026 (обновлено: 09:58 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/rassell-2079188768.html
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1"
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации к гонке стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T09:36:00+03:00
2026-03-07T09:58:00+03:00
формула-1
австралия
джордж расселл
ред булл (мюнхен)
мерседес
мельбурн
авто
макс ферстаппен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a67a7c9f9f7d7772be20a9c66d156800.jpg
https://ria.ru/20260307/ferstappen--2079183170.html
австралия
мельбурн
великобритания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e515e4985b2d771e22802ea7bb625e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
австралия, джордж расселл, ред булл (мюнхен), мерседес, мельбурн, авто, макс ферстаппен, великобритания, шарль леклер, феррари, оскар пиастри, макларен
Формула-1, Австралия, Джордж Расселл, Ред Булл (Мюнхен), Мерседес, Мельбурн, Авто, Макс Ферстаппен, Великобритания, Шарль Леклер, Феррари, Оскар Пиастри, Макларен
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1"

© Соцсети "Формулы-1"Болид гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла
Болид гонщика Мерседеса Джорджа Расселла - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Соцсети "Формулы-1"
Болид гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации к гонке стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 18,518 секунды. Вторым стал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли, третье время показал француз Исак Хаджар из "Ред Булл".
Также в первой десятке финишировали: 4. Шарль Леклер (Монако; "Феррари"), 5. Оскар Пиастри (Австралия; "Макларен"), 6. Ландо Норрис (Великобритания; "Макларен"), 7. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари"), 8. Лиам Лоусон (Новая Зеландия; "Рейсинг Буллз"), 9. Арвид Линдблад (Великобритания; "Рейсинг Буллз"), 10. Габриэл Бортолето (Бразилия; "Ауди").
Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попал в аварию во время первого сегмента и завершил заезд. Не смогли стартовать в квалификации испанец Карлос Сайнс из "Уильямса" и канадец Лэнс Стролл из "Астон Мартин".
Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье, начало - 07:00 мск.
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии
Вчера, 08:41
 
Формула-1АвстралияДжордж РасселлРед Булл (Мюнхен)МерседесМельбурнАвтоМакс ФерстаппенВеликобританияШарль ЛеклерФеррариОскар ПиастриМакларен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала