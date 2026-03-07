https://ria.ru/20260307/rassell-2079188768.html
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1"
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации к гонке стартового этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австралии, который... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T09:36:00+03:00
2026-03-07T09:36:00+03:00
2026-03-07T09:58:00+03:00
формула-1
австралия
джордж расселл
ред булл (мюнхен)
мерседес
мельбурн
авто
макс ферстаппен
австралия
мельбурн
великобритания
австралия, джордж расселл, ред булл (мюнхен), мерседес, мельбурн, авто, макс ферстаппен, великобритания, шарль леклер, феррари, оскар пиастри, макларен
Формула-1, Австралия, Джордж Расселл, Ред Булл (Мюнхен), Мерседес, Мельбурн, Авто, Макс Ферстаппен, Великобритания, Шарль Леклер, Феррари, Оскар Пиастри, Макларен
