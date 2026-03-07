Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" победил "Торино" в матче Серии А
Футбол
 
01:02 07.03.2026
"Наполи" победил "Торино" в матче Серии А
"Наполи" победил "Торино" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Наполи" победил "Торино" в матче Серии А
"Наполи" обыграл "Торино" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
элиф элмас
наполи
торино
Новости
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), элиф элмас, наполи, торино
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Элиф Элмас, Наполи, Торино
"Наполи" победил "Торино" в матче Серии А

"Наполи" победил "Торино" в домашнем матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Наполи" обыграл "Торино" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Алиссон Сантос (7-я минута) и Элиф Элмас (68). У проигравших отличился Чезаре Касадеи (87).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
06 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Наполи
2 : 1
Торино
07‎'‎ • Alisson Santos
(Леонардо Спинаццола)
68‎'‎ • Элиф Элмас
(Маттео Политано)
87‎'‎ • Чезаре Касадей
(Че Адамс)
"Наполи", набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, где "Торино" с 30 баллами располагается на 14-й строчке.
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А
"Ювентус" и "Рома" сыграли вничью со счетом 3:3 в Серии А
2 марта, 01:00
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)Элиф ЭлмасНаполиТорино
 
