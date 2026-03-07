"Со мной лучше серьезно пошутить": Мозалев о работе с Тутберидзе

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что из методов Этери Тутберидзе перед соревнованиями с ним лучше всего работает "серьезная шутка".

Ранее Тутберидзе, выступая на "Форуме в большом городе", рассказала, что Алину Загитову надо было выводить на соревнования с серьезным лицом, а Евгению Медведеву - с шутками.

"Со мной лучше всего работает что-то среднее, - сказал Мозалев журналистам. - Надо серьезно пошутить".