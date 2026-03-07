Рейтинг@Mail.ru
"Со мной лучше серьезно пошутить": Мозалев о работе с Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:10 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/mozalev-2079236915.html
"Со мной лучше серьезно пошутить": Мозалев о работе с Тутберидзе
"Со мной лучше серьезно пошутить": Мозалев о работе с Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Со мной лучше серьезно пошутить": Мозалев о работе с Тутберидзе
Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что из методов Этери Тутберидзе перед соревнованиями с ним лучше всего работает "серьезная шутка". РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T16:10:00+03:00
2026-03-07T16:10:00+03:00
фигурное катание
россия
андрей мозалев
этери тутберидзе
алина загитова
спорт
евгений медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921431283_0:0:3405:1915_1920x0_80_0_0_d54d40bcb84d474a610a2cbd4f3eda0b.jpg
https://ria.ru/20260307/vetlugin-2079234429.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921431283_674:0:3405:2048_1920x0_80_0_0_f40a4e71677ce0901af9d9bc2fe11d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, андрей мозалев, этери тутберидзе, алина загитова, спорт, евгений медведев
Фигурное катание, Россия, Андрей Мозалев, Этери Тутберидзе, Алина Загитова, Спорт, Евгений Медведев
"Со мной лучше серьезно пошутить": Мозалев о работе с Тутберидзе

Мозалев поделился о методах работы Тутберидзе перед соревнованиями

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАндрей Мозалев
Андрей Мозалев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Андрей Мозалев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что из методов Этери Тутберидзе перед соревнованиями с ним лучше всего работает "серьезная шутка".
Ранее Тутберидзе, выступая на "Форуме в большом городе", рассказала, что Алину Загитову надо было выводить на соревнования с серьезным лицом, а Евгению Медведеву - с шутками.
"Со мной лучше всего работает что-то среднее, - сказал Мозалев журналистам. - Надо серьезно пошутить".
Мозалев в субботу выступил с короткой программой в Финале Гран-при России в Челябинске. Тутберидзе на этот турнир не приехала. "Она всегда вот здесь, - сказал Мозалев, показав рукой себе на голову. - Всегда с нами".
Матвей Ветлугин - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Ветлугин рассказал, что выступает с травмой в Финале Гран-при России
Вчера, 15:47
 
Фигурное катаниеРоссияАндрей МозалевЭтери ТутберидзеАлина ЗагитоваСпортЕвгений Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала