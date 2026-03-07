https://ria.ru/20260307/mozalev-2079236915.html
"Со мной лучше серьезно пошутить": Мозалев о работе с Тутберидзе
Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что из методов Этери Тутберидзе перед соревнованиями с ним лучше всего работает "серьезная шутка". РИА Новости Спорт, 07.03.2026
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что из методов Этери Тутберидзе перед соревнованиями с ним лучше всего работает "серьезная шутка".
Ранее Тутберидзе, выступая на "Форуме в большом городе", рассказала, что Алину Загитову надо было выводить на соревнования с серьезным лицом, а Евгению Медведеву - с шутками.
"Со мной лучше всего работает что-то среднее, - сказал Мозалев журналистам. - Надо серьезно пошутить".
Мозалев в субботу выступил с короткой программой в Финале Гран-при России в Челябинске. Тутберидзе на этот турнир не приехала. "Она всегда вот здесь, - сказал Мозалев, показав рукой себе на голову. - Всегда с нами".