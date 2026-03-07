Рейтинг@Mail.ru
Алиса Лю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
14:52 07.03.2026
Алиса Лю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию
Алиса Лю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию
Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2026 года в Италии американка Алиса Лю не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге, сообщается на... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
алиса лю
международный союз конькобежцев (isu)
спорт, алиса лю, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Алиса Лю, Международный союз конькобежцев (ISU)
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2026 года в Италии американка Алиса Лю не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Чемпионат мира пройдет 24-29 марта. В списке участников турнира Лю значится в качестве запасной фигуристки. У сборной США в женском одиночном катании выступят Эмбер Гленн, Изабо Левито и Сара Эверхардт.
Алисе Лю 20 лет. На Играх в Италии она победила в командном турнире и в одиночных соревнованиях. Также Лю является чемпионкой мира 2025 года.
Анна Фролова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фигурное катаниеСпортАлиса ЛюМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
