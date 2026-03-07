Рейтинг@Mail.ru
Будущего участника "Игр на стероидах" Керли дисквалифицировали на два года
01:56 07.03.2026
Будущего участника "Игр на стероидах" Керли дисквалифицировали на два года
Будущего участника "Игр на стероидах" Керли дисквалифицировали на два года
Будущего участника "Игр на стероидах" Керли дисквалифицировали на два года
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на два года американского чемпиона мира...
спорт, фред керли
Спорт, Фред Керли
Будущего участника "Игр на стероидах" Керли дисквалифицировали на два года

Олимпийского призера в беге на 100 м Фреда Керли дисквалифицировали на два года

Олимпийский призер в спринтерском беге американец Фред Керли
Олимпийский призер в спринтерском беге американец Фред Керли
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на два года американского чемпиона мира и призера Олимпийских игр в беге Фреда Керли, сообщается на сайте организации.
Керли пропустил три допинг-теста, нарушив порядок предоставления информации о своем местонахождении. Спортсмен дисквалифицирован с 12 августа 2025 года, когда на него было наложено временное отстранение.
В сентябре стало известно, что Керли примет участие в первых в истории соревнованиях, где разрешено употребление допинга - Enhanced Games ("Игры на стероидах"), они пройдут в американском Лас-Вегасе 23-25 мая 2026 года.
Керли 30 лет, в беге на 100 м он завоевал серебро Олимпиады в Токио и бронзу Игр в Париже. Также на его счету три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
Евгений Сомов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Российскому пловцу предрекли завершение карьеры из-за "Игр на стероидах"
9 декабря 2025, 17:00
 
