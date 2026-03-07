Будущего участника "Игр на стероидах" Керли дисквалифицировали на два года

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) дисквалифицировал на два года американского чемпиона мира и призера Олимпийских игр в беге Фреда Керли, сообщается на сайте организации.

Керли пропустил три допинг-теста, нарушив порядок предоставления информации о своем местонахождении. Спортсмен дисквалифицирован с 12 августа 2025 года, когда на него было наложено временное отстранение.

В сентябре стало известно, что Керли примет участие в первых в истории соревнованиях, где разрешено употребление допинга - Enhanced Games ("Игры на стероидах"), они пройдут в американском Лас-Вегасе 23-25 мая 2026 года.