Гауфф обыграла Рахимову в Индиан-Уэллсе
Гауфф обыграла Рахимову в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Гауфф обыграла Рахимову в Индиан-Уэллсе
Американка Кори Гауфф обыграла Камиллу Рахимову, сменившую российское гражданство на узбекистанское, в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
теннис
спорт
камилла рахимова
кори гауфф
даяна ястремская
женская теннисная ассоциация (wta)
Гауфф обыграла Рахимову в Индиан-Уэллсе
