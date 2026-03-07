Рейтинг@Mail.ru
07:45 07.03.2026
Гауфф обыграла Рахимову в Индиан-Уэллсе
спорт, камилла рахимова, кори гауфф, даяна ястремская, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Камилла Рахимова, Кори Гауфф, Даяна Ястремская, Женская теннисная ассоциация (WTA)
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американка Кори Гауфф обыграла Камиллу Рахимову, сменившую российское гражданство на узбекистанское, в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу четвертой ракетки мира. Рахимова занимает 88-ю позицию в рейтинге WTA. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.
В третьем круге соперницей Гауфф станет победительница матча Даяна Ястремская (Украина, 52) - Александра Эала (Филиппины, 32).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
07 марта 2026 • начало в 01:45
Завершен
Кори Гауфф
2 : 06:37:6
Камилла Рахимова
ТеннисСпортКамилла РахимоваКори ГауффДаяна ЯстремскаяЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
