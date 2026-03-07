Рейтинг@Mail.ru
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
Футбол
 
14:51 07.03.2026
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут контрольные замеры температуры в Казани в день матча чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и РИА Новости Спорт, 07.03.2026
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"

РПЛ может перенести матч "Рубина" с "Краснодаром" в случае низкой температуры

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут контрольные замеры температуры в Казани в день матча чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и "Краснодаром" и тогда же примут окончательное решение о статусе встречи, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Матч 20-го тура запланирован на 8 марта и должен начаться в 17:00 мск.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 марта 2026 • начало в 17:00
Матч не начался
Рубин
:
Краснодар
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°С), рассматривался вариант изменения даты и времени игры", - уточняется в заявлении.
"В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от -13° до -15°, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры. В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира", - добавили в РПЛ.
"Краснодар" с 43 очками возглавляет таблицу РПЛ. "Рубин" (23 очка) идет девятым.
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ
6 марта, 13:48
 
