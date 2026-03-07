https://ria.ru/20260307/futbol-2079225191.html
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут контрольные замеры температуры в Казани в день матча чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T14:51:00+03:00
2026-03-07T14:51:00+03:00
2026-03-07T14:51:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790135897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c9366c81cbbc9ca91963f70635df7371.jpg
https://ria.ru/20260306/zaynutdinov-2078992680.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790135897_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b58b522f5f2c3e2df9aad8913fb6adb2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матча "Рубина" с "Краснодаром"
РПЛ может перенести матч "Рубина" с "Краснодаром" в случае низкой температуры
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут контрольные замеры температуры в Казани в день матча чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и "Краснодаром" и тогда же примут окончательное решение о статусе встречи, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Матч 20-го тура запланирован на 8 марта и должен начаться в 17:00 мск.
08 марта 2026 • начало в 17:00
Матч не начался
«
"На протяжении текущей недели РПЛ проводила мониторинг прогноза погоды в Казани. В связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°С), рассматривался вариант изменения даты и времени игры", - уточняется в заявлении.
"В настоящий момент, согласно прогнозу, ожидаемая температура воздуха к моменту проведения матча составит от -13° до -15°, что соответствует регламентным нормам и позволяет провести матч в запланированные дату и время. В день матча будут произведены контрольные замеры температуры. В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение будет принято в соответствии с действующим регламентом турнира", - добавили в РПЛ.
"Краснодар" с 43 очками возглавляет таблицу РПЛ. "Рубин" (23 очка) идет девятым.