"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого с победы стартовал в чемпионате Китая по футболу
Футбол
 
14:26 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/futbol-2079221886.html
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого с победы стартовал в чемпионате Китая по футболу
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого с победы стартовал в чемпионате Китая по футболу - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого с победы стартовал в чемпионате Китая по футболу
"Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, обыграл "Далянь Инбо" в матче первого тура чемпионата Китая. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
футбол
спорт
россия
китай
шанхай
леонид слуцкий (политик)
шанхай шэньхуа
россия
китай
шанхай
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого с победы стартовал в чемпионате Китая по футболу

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого победил "Далянь Инбо" в матче чемпионата Китая

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, обыграл "Далянь Инбо" в матче первого тура чемпионата Китая.
Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 5:3. В составе победителей по дублю оформили Махтар Гуйе (45-я и 63-я минуты) и Рафаэл Ратао (45+4, 88), еще один мяч забил Жуан Карлуш Тейшейра (8).
На счету "Шанхай Шэньхуа" стало минус 7 очков. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании.
Во втором туре "Шанхай Шэньхуа" в гостях сыграет с клубом "Чжэцзян Профешнл" 14 марта.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
30 января, 11:30
 
Футбол
 
