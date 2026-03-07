"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого с победы стартовал в чемпионате Китая по футболу

https://ria.ru/20260307/futbol-2079221886.html
"Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, обыграл "Далянь Инбо" в матче первого тура чемпионата Китая. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
