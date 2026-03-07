https://ria.ru/20260307/frolova-2079225326.html
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фигуристка Анна Фролова рассказала, что ей нравится новая олимпийская чемпионка американка Алиса Лю, несмотря на то, что, как ей кажется, на эту фигуристку в... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T14:51:00+03:00
2026-03-07T14:51:00+03:00
2026-03-07T14:51:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
италия
анна фролова
алиса лю
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053691088_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_6e54ed4e67c001d672e346cae5f77d26.jpg
https://ria.ru/20260303/zhurova-2078173869.html
россия
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053691088_128:0:2653:1894_1920x0_80_0_0_883be15361f2007cfaa5bbf1a74b80ba.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, италия, анна фролова, алиса лю, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Анна Фролова, Алиса Лю, Татьяна Тарасова
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фролова рассказала, что ей нравится новая олимпийская чемпионка Алиса Лю