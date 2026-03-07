Рейтинг@Mail.ru
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:51 07.03.2026
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю
Фигуристка Анна Фролова рассказала, что ей нравится новая олимпийская чемпионка американка Алиса Лю, несмотря на то, что, как ей кажется, на эту фигуристку в... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Анна Фролова
Анна Фролова - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Анна Фролова. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Анна Фролова рассказала, что ей нравится новая олимпийская чемпионка американка Алиса Лю, несмотря на то, что, как ей кажется, на эту фигуристку в России обрушивается много хейта.
Лю стала победительницей Олимпийских игр 2026 года в Италии.
«
"Меня вдохновила на Олимпиаде Алиса Лю. На нее обрушивается много хейта в России, а мне она нравится, она кайфует, и это классно", - сказала Фролова журналистам.
"Я всегда стараюсь так кататься, но есть обстоятельства, которые не зависят от тебя, на чемпионате России ты не можешь не нервничать", - добавила фигуристка.
Фролова затруднилась ответить, действительно ли на Олимпиаде был показан низкий уровень женского фигурного катания, как считают ряд экспертов, в частности заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. "Каждая Олимпиада уникальна, если так сложилось, значит, так и должно было быть", - отметила спортсменка.
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами
3 марта, 13:31
"Могут подставить": Журовой не приняла запрет на критику судей фигуристами
3 марта, 13:31
 
Фигурное катание
 
