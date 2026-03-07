Фролова рассказала, что ей нравится Алиса Лю

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Анна Фролова рассказала, что ей нравится новая олимпийская чемпионка американка Алиса Лю, несмотря на то, что, как ей кажется, на эту фигуристку в России обрушивается много хейта.

"Я всегда стараюсь так кататься, но есть обстоятельства, которые не зависят от тебя, на чемпионате России ты не можешь не нервничать", - добавила фигуристка.