"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме
Фигурное катание
 
19:59 07.03.2026
"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме
"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме
"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не поддерживает идею номера фигуриста Глеба Лутфуллина с использованием изображения иконы на РИА Новости Спорт, 07.03.2026
фигурное катание
спорт
алексей ягудин
пётр гуменник
глеб лутфуллин
https://ria.ru/20260307/gumennik-2079275646.html
спорт, алексей ягудин, пётр гуменник, глеб лутфуллин
"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме

Ягудин осудил использование изображения иконы на костюме фигуриста Лутфуллина

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не поддерживает идею номера фигуриста Глеба Лутфуллина с использованием изображения иконы на костюме.
В субботу фигуристы представили короткие программы в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России в Челябинске. Лутфуллин выступил под песню "Забава" Александра Малинина на стихи Сергея Есенина, в конце номера спортсмен разорвал на себе рубашку и показал футболку с изображением иконы. За свое выступление Лутфуллин набрал 91,21 балла и занял промежуточное седьмое место.
«
"Категорически против, я против, простите, да, вот этого момента. Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей. Перебор. Я вижу в этом руку Алексея Николаевича Мишина. Конечно, здесь публика разносторонняя, но не знаю. Но то, что удивил, - да", - заявил Ягудин в эфире Первого канала.
По итогам короткой программы лидирует участник Олимпийских игр 2026 года в Италии Петр Гуменник. Произвольные программы будут представлены 9 марта, в заключительный день соревнований.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гуменника назначили царем Финала Гран-при: судьи убрали его конкурентов
Вчера, 19:50
 
Фигурное катаниеСпортАлексей ЯгудинПётр ГуменникГлеб Лутфуллин
 
