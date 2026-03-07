"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не поддерживает идею номера фигуриста Глеба Лутфуллина с использованием изображения иконы на костюме.
В субботу фигуристы представили короткие программы в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России в Челябинске. Лутфуллин выступил под песню "Забава" Александра Малинина на стихи Сергея Есенина, в конце номера спортсмен разорвал на себе рубашку и показал футболку с изображением иконы. За свое выступление Лутфуллин набрал 91,21 балла и занял промежуточное седьмое место.
«
"Категорически против, я против, простите, да, вот этого момента. Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей. Перебор. Я вижу в этом руку Алексея Николаевича Мишина. Конечно, здесь публика разносторонняя, но не знаю. Но то, что удивил, - да", - заявил Ягудин в эфире Первого канала.
По итогам короткой программы лидирует участник Олимпийских игр 2026 года в Италии Петр Гуменник. Произвольные программы будут представлены 9 марта, в заключительный день соревнований.