Минское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем
Минское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем
Минское "Динамо" продлило контракт с канадским защитником Николасом Мелошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Минское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем на три года