Минское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем
Хоккей
 
18:04 07.03.2026
Минское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем
Минское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем
Минское "Динамо" продлило контракт с канадским защитником Николасом Мелошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Минское "Динамо" продлило контракт с канадским защитником Николасом Мелошем, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с Мелошем рассчитано до конца сезона-2028/29. В текущем чемпионате канадец провел за "зубров" 59 матчей и набрал 15 очков (3 гола + 12 передач) при показателе полезности "+27".
Мелошу 28 лет. За "Динамо" защитник провел 137 игр, в которых набрал 31 очко (9+22). Всего на его счету в КХЛ, где он также выступал за уфимский "Салават Юлаев", 183 матча и 51 (14+37) результативное действие. Также канадец играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где провел 57 матчей и набрал 8 баллов (2+6) в составе "Сан-Хосе Шаркс".
Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Хет-трик Веккьоне помог "Барысу" обыграть "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
Вчера, 17:21
 
Хоккей Спорт Салават Юлаев Сан-Хосе Шаркс КХЛ 2025-2026 Национальная хоккейная лига (НХЛ) Динамо (Минск)
 
